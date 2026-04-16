‘내란의 밤’ 2심 재판 시작… 1심 판결 논란 속 역사적 진실 규명 시동

2024년 12월 3일 발생한 ‘내란의 밤’ 사건 관련 윤석열 전 대통령의 2심 재판이 시작됩니다. 1심 판결에서 계엄 선포 자체의 사법적 판단 가능성에 대한 논란이 일었던 가운데, 이번 재판은 17세기 영국 국왕 사례 등을 언급하며 국가 수장 역시 내란죄를 범할 수 있다는 점을 시사했습니다. 또한, 대통령이 군을 동원하여 의회 기능을 무력화하려 했던 행위가 권력 남용의 유혹에 빠질 수 있음을 지적하며, 역사적 진실 규명에 대한 기대감을 높이고 있습니다.

지난 2024년 12월 3일, 한국 현대사의 격랑 속에서 ‘내란의 밤’이라 불리는 충격적인 사건이 발생했습니다. 민주주의를 지키려는 시민들의 열망은 거대한 물결이 되어 윤석열 전 대통령의 탄핵과 기소로 이어졌습니다. 한겨레는 이 잊지 못할 날들을 격주마다 기록하며, 다시는 이 땅에 비극이 반복되지 않도록 역사의 교훈을 새기고 있습니다.

윤 전 대통령의 내란 재판 1심이 마무리된 지 두 달이 훌쩍 지난 27일, 역사적인 2심 재판이 시작됩니다. 1심 재판부는 윤 전 대통령이 선포한 12·3 비상계엄을 명백한 내란으로 규정했지만, 계엄 선포 자체의 사법적 판단 가능성에 대해서는 유보적인 입장을 보여 논란의 불씨를 남겼습니다.

1252쪽에 달하는 방대한 판결문에서 재판부는 윤 전 대통령의 내란죄 성립 여부를 판단하기 위해 해외의 내란죄 사례와 처벌 규정을 상세히 검토했습니다. 더 나아가, 다소 허술하게 계획된 비상계엄을 유리한 정상 참작 사유로 고려했다는 점에서 재판부의 판단에 대한 비판이 제기되기도 했습니다.

재판부는 윤 전 대통령이 저지른 행위가 대한민국 형법상 내란죄의 구성요건에 부합하는지를 판단하기에 앞서, 내란죄의 역사적 연원을 추적했습니다. 17세기 영국에서 국왕 찰스 1세가 의회와의 갈등 끝에 군대를 이끌고 의회에 난입하여 처벌받은 사례를 소개하며, 이는 국왕조차도 국민으로부터 위임받은 주권을 침해할 경우 반역죄를 저지를 수 있다는 인식을 확산시킨 판결로 해석했습니다.

또한, 재판부는 “종래 반역이 국왕에 대한 범죄라는 생각이 퍼져있던 시대였음에도 국왕 자신이 국가에 대한 반역을 행하였다고 결정한 찰스 1세에 대한 판결은 국왕 역시 국민으로부터 주권을 위임받은 의회를 공격함으로써 주권을 침해하여 반역죄를 저지를 수 있다는 인식을 퍼뜨린 판결로 이해된다”고 덧붙였습니다. 더불어, “우리 형법상 내란죄 역시 국가존립에 대한 죄, 즉 주권 침해에 그 본질이 있는 것으로 이해할 수 있다”는 점을 강조하며, 국가의 최고 지도자 역시 헌법 질서를 문란시키려는 목적의 내란죄를 범할 수 있다는 점을 해외 사례를 통해 시사했습니다.

판결문에는 야당의 탄핵소추와 예산 삭감을 ‘반국가세력에 의한 국가위기 상황’으로 간주한 윤 전 대통령의 계엄 선포 사유에 정당성을 부여하는 것으로 해석될 수 있는 대목도 포함되어 있어 주목받고 있습니다.

재판부는 국가 최고 지도자가 내란으로 처벌받은 다른 나라의 사례를 살펴보면서 “선진국의 경우 대통령이 의회와 갈등을 일으켜 군부를 동원해 의회의 기능을 정지시키는 사례 등을 찾아보기 어렵다”고 언급했습니다. 이는 “선진국에서는 이러한 정도의 갈등까지 가지 않도록 제도적으로 설계를 치밀하고 꼼꼼하게 해 놓는 경우가 많기 때문인 것으로 보인다”는 분석으로 이어졌습니다.

또한, 재판부는 행정부 수반인 대통령이 다른 국가 권력인 입법부나 사법부를 침해할 수 없다는 원칙을 설명하는 과정에서, “행정부의 수반과 행정부를 견제하는 의회는 자칫 갈등과 긴장 관계에 놓이기 쉽고, 이 경우 군에 대한 통수권을 가지는 행정부의 수반은 군을 동원해 의회의 기능을 제대로 행사하지 못하게 만듦으로써 방해 없이 행정부의 정책 추진을 밀고 나가려는 유혹에 빠지기 쉽다”는 점을 지적했습니다. 이는 대통령이 군을 동원하여 국회의 기능을 무력화하려 했던 행위가 권력 남용의 유혹에 쉽게 빠질 수 있는 지점임을 시사하는 발언으로 해석됩니다.





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내란 비상계엄 윤석열 재판 사법부

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