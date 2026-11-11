PFCT, 금융 업무 자동화에 'AI 에이전트 빌더' 상용화

피에프씨테크놀로지스가 개발한 AI 에이전트 빌더가 금융기관의 여신 전략을 자동화해 효율성을 제고한다. 고려저축은행이 최초 적용처로 상용화된다.

피에프씨테크놀로지스( PFCT)가 AI를 활용한 신규 금융 업무 자동화 도구 ' AI 에이전트 빌더'를 상용화한다는 소식을 11일 밝혔다. 이 시스템은 여신 전략 수립부터 대출 의사 결정, 리스크 관리까지 한 번에 수행할 수 있도록 설계되었다.

AI 에이전트 빌더의 핵심 기능과 동작 원리

AI 에이전트 빌더는 '에어팩(AIRPACK)'이라는 AI 렌딩테크 솔루션을 기반으로 한 금융 특화 도구이다. 사용자가 목표를 설정하면 AI가 필요한 데이터와 도구를 자동으로 불러와 업무 순서를 계획하고 각 단계를 실행한다. 그 과정에서 금융 담당자는 주요 단계별 결과를 검토하고 승인함으로써 최종 의사결정을 수행한다.

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예를 들어, 특정 대출 상품의 연체율이 급증했을 때 AI는 고객 및 대출 데이터를 면밀히 분석하여 위험 요인을 도출하고 여신 전략 조정안을 제시한다. 담당자는 이 제안을 검토해 적용 여부를 결정하면, 변경된 전략이 실제 대출 심사에 반영되고 이후 연체율 변화를 추적한다.

보안과 규제 준수를 위한 설계 특징

PFCT는 금융권 보안 규제를 반영해 내부망과 온프레미스 환경에서도 에이전트를 운영할 수 있도록 설계하였다. 민감한 금융 데이터를 외부로 전송하지 않고 조직 내부에서 처리할 수 있다.

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또한, 외부 AI 도구와의 교류를 위해 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 적용, 기존 시스템이나 다른 AI 애플리케이션과 원활히 연동될 수 있도록 했다. 자체 개발한 머신러닝(ML)과 정형데이터 파운데이션 모델(TFM)도 도입해 신용 리스크 예측에도 활용된다.

고려저축은행이 최초 적용, 실질적 업무 자동화 진행

고려저축은행은 지난해부터 '에어팩'을 여신 의사결정과 리스크 관리에 활용해 왔다. 이번에 AI 에이전트 빌더를 도입함으로써, 담당자가 만든 여신 전략을 시스템에 반영하고 검증, 장애 발생 시 원인 분석까지 무인화한다.

PFCT는 향후 자회사 엔투소프트의 '엔트리' 통합여신관리시스템과 AI 에이전트 빌더를 결합해 저축은행, 캐피탈사 등으로 적용 범위를 확대할 계획이다.

실제 성과는 설계 단계에서의 인간 판단의 중요성 강조

PFCT 금융비즈니스 솔루션 사업총괄인 이재균은 "AI가 모든 업무를 자동화하는 것이 정답이 아니다"라며 "어떤 업무를 AI에 맡기고 어느 단계에서 사람의 판단을 거칠지 설계가 실제 성과를 좌우한다"고 말했다.

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이와 같은 접근은 금융 업무의 효율성과 정확성을 동시에 확보하려는 전략으로, AI 도입이 단순한 자동화 차원을 넘어 비즈니스 모델 자체를 재구성하는 방향으로 나아가고 있다.