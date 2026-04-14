OCI홀딩스, 스페이스X와 폴리실리콘 공급 계약…비중국 공급망 핵심으로

OCI홀딩스가 일론 머스크 테슬라 CEO가 이끄는 스페이스X와 폴리실리콘 공급 계약을 체결하기 위한 막바지 조율 중이다. 말레이시아 자회사 OCI테라서스를 통해 약 1조원 규모의 다년 공급 계약을 논의 중이며, 우주 AI 데이터센터 수요 확대로 비중국 공급망의 중요성이 커지면서 OCI홀딩스의 위상 강화가 기대된다.

OCI홀딩스 가 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 스페이스X 와 태양광 폴리실리콘 공급계약을 체결하기 위해 막바지 조율을 진행 중이다. OCI홀딩스 말레이시아 자회사 OCI테라서스가 스페이스X 에 폴리실리콘 을 다년 공급하는 계약을 논의 중이며, 계약 규모와 기간 등 세부 조건 조율이 사실상 마무리 단계에 접어들었다. 이번 계약은 OCI홀딩스 가 비(非)중국 공급망의 핵심 공급업체로 부상하는 중요한 계기가 될 것으로 보인다.

특히, 일론 머스크 CEO의 우주 AI 데이터센터 구상에 따라 태양광 수요가 급증할 것으로 예상되면서, OCI홀딩스는 스페이스X와의 계약을 통해 중장기적인 성장 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대된다. OCI홀딩스 이우현 회장이 직접 말레이시아를 방문해 계약 전반을 진두지휘한 점도 이목을 끈다. 업계에서는 이번 계약 규모를 약 1조원, 공급 기간을 3~5년으로 예상하고 있다.

OCI테라서스는 연간 3만5000톤의 폴리실리콘 생산 능력을 보유하고 있으며, 최근 가동률은 약 90%에 달한다. 기존 장기 계약 물량을 제외한 잔여 생산 능력의 상당 부분이 스페이스X에 할당될 것으로 예상된다. 비중국산 폴리실리콘의 평균 가격을 고려할 때, 이번 계약은 OCI홀딩스의 실적 향상에 크게 기여할 것으로 보인다. OCI홀딩스 측은 아직 공식적인 입장을 밝히지 않고 있지만, 업계에서는 이번 계약이 OCI홀딩스의 위상을 한층 더 강화하는 중요한 사건으로 평가하고 있다.

일론 머스크 CEO는 다보스포럼에서 우주 AI 데이터센터 구상을 발표하며, 연간 200GW 규모의 태양광 제조 역량 확보 계획을 밝힌 바 있다. AI 데이터센터의 전력 수요 급증과 맞물려, 태양광 발전이 비용 효율적인 대안으로 부상하면서, 비중국 폴리실리콘 공급망을 선점하려는 경쟁이 치열하게 전개되고 있다. OCI홀딩스는 미국 고객사들이 중요하게 여기는 'Non-PFE'(非금지외국기관) 제품의 희소 공급자라는 강점을 가지고 있어, 스페이스X와의 계약을 통해 미국 시장에서 입지를 더욱 강화할 것으로 예상된다.

미국의 새로운 정책 변화로 인해, 보조금 혜택을 받기 위해서는 'Non-PFE' 요건을 충족해야 하기 때문에 비중국산 폴리실리콘의 중요성이 더욱 커지고 있다. OCI홀딩스를 포함한 독일 바커(Wacker), 미국 헴록(Hemlock) 등 소수의 글로벌 기업만이 비중국산 폴리실리콘을 생산하고 있으며, OCI테라서스는 전 세계 비중국 폴리실리콘 생산량의 30% 이상을 차지하고 있다. 미래에셋증권의 이진호 애널리스트는 머스크의 자체 태양광 제조 공장 건설의 어려움을 언급하며, OCI홀딩스와 같은 비중국계 기업과의 협력이 최적의 선택이라고 분석했다.

OCI홀딩스는 스페이스X와의 계약을 통해, 기존 태양광 시장뿐만 아니라 우주, 데이터센터 등 차세대 전략 산업 분야로 사업 영역을 확장할 수 있게 되었다. 특히, OCI테라서스가 생산하는 10-Nine급 초고순도 폴리실리콘은 높은 기술 장벽을 가지고 있어, 한 번 공급 계약을 체결하면 장기적인 관계를 유지하는 경향이 있다. 2022년에는 한화솔루션과 10년간 1조4000억원 규모의 공급 계약을 체결한 바 있으며, 이번 스페이스X와의 계약은 OCI홀딩스의 지속적인 성장을 위한 중요한 발판이 될 것으로 예상된다.

이번 스페이스X와의 계약에는 이우현 회장과 일론 머스크 CEO 간의 특별한 인연이 작용한 것으로 알려졌다. 과거 이 회장이 펜실베이니아대 와튼스쿨 유학 시절, 머스크 CEO와 같은 수업을 들으며 팀 프로젝트를 함께 했던 인연이 이번 계약에 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 보인다. OCI홀딩스는 이번 계약을 통해 단순히 폴리실리콘 공급업체를 넘어 미국 중심의 비중국 공급망에서 핵심적인 역할을 수행하는 기업으로 발돋움할 수 있을 것으로 기대된다.

미국 태양광산업협회(SEIA)에 따르면, 2026년 미국의 태양광 신규 설치 규모는 40~45GW 수준을 기록하며 누적 설비 용량은 320GW를 넘어설 전망이다. 이러한 시장 성장과 함께, OCI홀딩스는 스페이스X를 비롯한 다양한 고객사들과의 협력을 통해, 안정적인 수익 기반을 구축하고, 미래 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 예상된다. OCI홀딩스는 이번 계약을 통해 단순히 태양광 소재 공급업체를 넘어, 우주, 데이터센터 등 미래 산업의 핵심 파트너로 자리매김하며, 기업 가치를 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다. OCI테라서스는 고순도 폴리실리콘 기술력을 바탕으로, 비중국 공급망 내에서 독보적인 경쟁력을 확보하고, 장기적인 성장 기반을 마련할 것이다.





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