NYT, 1년 추적 끝에 '사토시 나카모토' 정체 폭로: 영국 암호학자 애덤 백 지목

뉴욕타임스(NYT)가 1년 간의 심층 취재 끝에 비트코인 창시자 '사토시 나카모토'의 정체를 밝혀냈다. 3만 4천 명의 후보군을 분석한 결과, 영국의 암호학자이자 개발자인 애덤 백이 유력한 용의자로 지목되었다. 퓰리처상 수상 기자 존 캐리루가 이끈 이번 보도는 애덤 백의 과거 게시물 분석, 문법적 특징 비교, 그리고 결정적인 대화 내용을 통해 그의 정체를 밝혀냈다.

자신의 이력을 “사이버펑크, 암호학자, 프라이버시/전자화폐 전문가, 해시캐시( 비트코인 채굴) 발명가, 컴퓨터 과학 박사”라고 설명하는 55세 영국인 암호학자가 21세기 가장 미스터리한 발명을 한 은둔자의 정체로 지목되었다. 뉴욕타임스(NYT) 는 비트코인 창시자를 찾기 위해 1년 동안 수십 년 전 인터넷 게시물 수천 개를 샅샅이 뒤지는 필사의 추적을 감행했고, 그 결과 사토시 나카모토 의 정체가 영국의 55세 개발자 애덤 백 이라고 보도했다. 이 탐사 보도를 이끈 이는 퓰리처상을 두 번이나 수상하고 엘리자베스 홈즈 스캔들을 고발한 스타 기자 존 캐리루였다. 보도 직후 애덤 백 은 소셜미디어 X에 “나는 사토시가 아니다”라고 공식적으로 밝혔지만, 뉴욕타임스의 탐사보도는 수많은 증거들을 통해 애덤 백 을 유력한 사토시 나카모토 후보로 지목했다. 기자는 팟캐스트를 통해 HBO 다큐멘터리에서 비트코인 창시자 ‘ 사토시 나카모토 ’의 정체를 폭로하는 내용을 접하게 되었다.

다큐멘터리는 캐나다 개발자 피터 토드를 사토시로 지목했으나, 기자는 다큐멘터리에 등장한 애덤 백의 미세한 행동 변화에 주목했다. 라트비아 리가의 한 공원 벤치에 앉아 있던 애덤 백은 사토시 용의자들의 이름이 언급되자 당황한 기색을 보였다. 기자의 본능은 애덤 백이 무언가를 숨기고 있다고 직감했고, 이는 2.4조 달러 규모의 제국을 창조하고 사라진 세기의 천재를 추적하는 거대한 여정의 시작을 알렸다.\사토시는 인터넷상에 디지털 흔적을 거의 남기지 않았지만, 글쓰기를 통해 흔적을 남겼다. 기자는 비트코인 백서, 포럼 게시글, 초기 개발자들과의 이메일 등을 분석하여 단서를 찾았다. 사토시의 글은 영국식과 미국식 철자를 혼용하고 90년대 사이버펑크 스타일을 풍겼다. 기자는 사토시의 글에서 “네트워크의 위협(a menace to the network)”과 같은 독특한 표현 100여 개를 추출해 소셜 미디어를 통해 유력 용의자들의 과거 글을 분석했다. 그 결과, 애덤 백이 추출한 100개의 표현 중 거의 모든 항목과 일치하는 유일한 인물로 드러났다. 특히, 비트코인 채굴의 핵심 기술인 ‘해시캐시(Hashcash)’를 발명하고, 사토시가 백서에서 직접 인용한 인물이라는 점은 애덤 백을 더욱 유력하게 만들었다. 기자는 라스베이거스에서 열린 비트코인 콘퍼런스에서 애덤 백과 첫 대면을 가졌고, 대화를 통해 그의 전문성과 비트코인에 대한 지식을 확인했다. 애덤 백은 분산형 컴퓨터 시스템을 주제로 박사 학위를 받았고, 비트코인 초기 버전과 동일한 C++ 언어로 코딩을 했다. 1990년대 후반 사이버펑크 메일링 리스트에 남긴 그의 과거 기록들을 통해, 애덤 백은 이미 1997년부터 비트코인의 거의 모든 청사진을 제시했음을 알 수 있었다. 그는 중앙 서버가 없는 분산형 전자 화폐, 연산 능력을 통한 화폐 발행, 퍼블릭 타임스탬프, 인플레이션을 막기 위한 채굴 난이도 조절 알고리즘 등, 사토시가 10년 뒤에 발표한 비트코인 백서의 내용을 상당 부분 예측했다. 심지어 스팸 메일을 혐오하여 화폐 시스템을 활용하자는 독특한 발상까지 두 사람 사이에 일치했다.\사토시 나카모토가 비트코인을 세상에 내놓은 2008년, 애덤 백은 돌연 모든 인터넷 포럼에서 자취를 감췄다. 그리고 사토시가 사라진 후, 애덤 백은 비트코인 커뮤니티 전면에 다시 나타났다. 사토시의 자산 규모가 공개된 날, 애덤 백은 비트코인 포럼에 가입하여 활발히 활동했고, ‘블록스트림(Blockstream)’을 설립하여 비트코인 생태계를 장악했다. 2015년 비트코인 블록 크기를 둘러싼 내전 상황에서, 해킹당한 것으로 알려졌던 사토시의 이메일 계정에서 애덤 백과 똑같은 논조의 메일이 발송되어 애덤 백을 옹호했다. 이 모든 정황은 애덤 백이 사토시일 가능성을 높였다. 기자는 뉴욕 타임스의 AI 데이터 분석팀과 함께 1992년부터 2008년까지 사이버펑크 커뮤니티에 글을 남긴 3만 4천 명의 데이터를 분석하여 결정적인 증거를 찾으려 했다. 분석 결과, 사토시와 애덤 백은 ‘proof-of-work’에 불필요한 하이픈을 넣고, ‘it's’와 ‘its’를 혼동하며, 문장 끝에 ‘also’를 붙이는 등 기묘한 문법적 결함을 공유하고 있었다. 또한, 영국식과 미국식 철자를 혼용하는 습관까지 동일했다. 이러한 수백 개의 교집합 필터를 거쳐 3만 4천 명의 명단은 애덤 백 단 한 명으로 좁혀졌다. 기자는 엘살바도르의 한 고급 호텔에서 애덤 백과 마지막 대면을 가졌고, 애덤 백은 완강히 사토시임을 부인했다. 하지만 기자가 사토시의 과거 발언인 “나는 글보다는 코딩에 더 능하다”라는 문장을 언급하려 하자, 애덤 백은 “나는 글을 꽤 많이 썼다”라고 답하며 스스로의 방어벽을 무너뜨렸다. 이는 애덤 백이 사토시임을 자백하는 결정적인 순간이었다. 며칠 뒤 애덤 백은 단순한 대화의 흐름이었다고 해명했지만, 이미 늦었다. 세상을 바꾼 암호화폐 창시자, 1180억 달러의 비밀을 품은 천재와의 길고 길었던 추적은 기자의 승리로 막을 내렸다





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사토시 나카모토 애덤 백 비트코인 암호화폐 뉴욕타임스(NYT)

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