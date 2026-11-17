국가안보국 NSA 내부 통신망이 마비되며 미국 전역에서 항공 관제부터 금융 서비스까지 연쇄 전산 장애가 발생했다. 정부는 유지보수 오류라고 설명하나 사이버 공격 의심도 만만찮다.

미국 국가안보국 NSA이 자체적으로 사용하는 최고 기밀 통신망이 심각한 마비 현상을 겪으며 전산 시스템의 치명적 취약성이 다시 한번 드러났다. 현지 시간으로 17일 미 언론들, 특히 에이피 AP 통신은 NSA 내부 통신망이 완전히 멈춰 섰다고 보도했다. 이는 최근 일주일간 미국에서 항공 관제, 온라인 금융, 업무용 소프트웨어 등 주요 민간과 공공 인프라의 전산 장애가 잇따르는 가운데 발생한 중대한 사건이다.

NSA 최고 기밀 통신망 엔에스에이넷 마비 현황

NSA는 17일 공식 성명을 통해 이번 사건이 예정된 정기 유지보수 작업 중 일시적인 성능 저하로 발생했다고 밝혔다. NSA는 임무 수행에 필수적인 기능이 완전히 가동되고 있으며 국가 안보를 수호하는 능력은 유지되고 있다고 강조했지만, 직원들이 기밀 정보를 주고받는 내부 통신망 '엔에스에이넷'의 사용이 제한된 상태다. 이로 인해 NSA 내부는 통신 두절로 인한 업무 차질에 직면했다.

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NSA의 이번 사고는 단순한 내부 문제를 넘어 미국 사회 전반에 확산된 전산 마비의 일부로 파악된다. 앞서 17일 애플 역시 내부 업데이트 이후 애플뮤직, 앱스토어, 애플케어 서비스 등에 장애가 발생했다고 시스템 상태 페이지를 통해 공지했다. 이는 NSA의 통신망 마비와 시기를 같이하는 대규모 디지털 인프라 혼란의 전형적인 사례다.

민간 기업과 공공 인프라 연쇄적 전산 오류

NSA에 이어 지난 16일에는 주요 금융기관들의 온라인 계좌 접근에 문제가 생겼다. 제이피모건체이스와 웰스파고의 고객들은 온라인 뱅킹 이용에 어려움을 겪었으며, 유나이티드항공 역시 내부 전산 시스템 장애로 인해 항공편 출발이 지연되는 사태를 겪었다. 특히 유나이티드항공의 경우 운항 일정에 큰 차질이 빚어지며 수많은 승객의 발이 묶이는 등 민첩한 대응이 요구되는 상황이었다.

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그동안의 장애를 살펴보면 피해 범위는 더욱 광범위하다. 지난 13일에는 미 전역에서 항공 관제 통신망 문제로 항공기 이륙이 일시 중단되기도 했다. 또한 하루 전인 12일부터 시작된 마이크로소프트 서비스 장애로 아웃룩, 팀스, 코파일럿 등 핵심 업무 도구들의 이용이 수시간 동안 차질을 빚은 바 있다. 이는 정부 기관은 물론 민간 기업까지 포괄하는 광범위한 시스템 붕괴를 의미한다.

정부의 공식 입장과 정치권의 팽팽한 공방

에이피 통신은 현재까지 이들 장애가 사이버 공격이나 악의적인 활동에 의한 것으로 확인된 사례는 없다고 전했다. 제이 클레이턴 미 국가정보국장은 시엔비시 CNBC와의 인터뷰에서 "이것은 사이버 공격이 아니며 특정 국가가 조직적으로 벌인 일도 아니다"라고 단언했다. 그는 기술적 오류에 의한 것이라는 정부의 입장을 대변하며 불안을 진정시키려 했지만, 상황은 쉽게 수습되지 않고 있다.

도널드 트럼프 전 대통령은 17일 필리핀 마닐라에서 잇단 전산 장애에 관한 질문에 "그런 일은 일어나기 마련"이라며 사태를 크게 우려하지 않는다는 태도를 보였다. 반면 민주당 하원 원내대표 하킴 제프리스는 국민에게 더 투명한 설명이 필요하다며 행정부 당국자들이 의회에서 의원들에게 최근 장애에 관해 설명해야 한다고 요구했다. 이는 정부가 원인 규명 과정을 충분히 공유하지 않고 있다는 민주당의 불만이 드러난 대목이다.

전문가의 우려와 재발 방지를 위한 과제

전문가들은 원인 규명에 있어 성급한 단정을 경계하며 추가 분석의 필요성을 지적한다. 전 미 국방부 분석가 마이크 위아섹은 가디언 인터뷰에서 일주일도 안 되는 기간에 주요 장애가 집중되었다며, 충분한 데이터 없이 사이버 공격 여부를 확언할 수 없다고 말했다. 그는 당국이 공격 가능성을 너무 빨리 배제한 점이 우려된다고 지적하며, 현재로선 기술적 결함이 원인일 가능성이 높지만 신중한 접근이 필요하다고 전했다.

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미국 전역에서 연쇄적으로 발생한 전산 마비는 디지털 기반 시설의 취약성에 대한 경각심을 높이고 있다. 국가 안보 기관인 NSA의 통신망부터 일상적인 금융, 항공, 클라우드 서비스까지 모두 정지된 상태는 단순한 버그를 넘어 체계적인 보안 점검이 시급함을 시사한다. 향후 미 정부는 재발 방지를 위한 심층 조사와 함께 투명한 정보 공개를 통해 국민의 불안을 해소해야 하는 중대한 과제를 안게 되었다.