NC 다이노스, 삼성전 7연패 끊고 연장 접전 끝 6-4 승리

NC 다이노스가 삼성 라이온즈를 상대로 연장 10회초 김한별의 결승타에 힘입어 6-4로 승리를 거두며 개막 후 7연패를 끊고 시즌 첫 삼성전 승리를 기록했다. 삼성은 이 패배로 3위로 내려앉았다.

NC 다이노스 가 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈 와의 경기에서 연장 10회초 김한별 의 결승타 에 힘입어 6-4로 승리하며, 개막 후 삼성전 7연패 를 끊고 시즌 첫 승리를 기록했다. 삼성은 이 패배로 3위로 밀려났다.

경기 초반 NC는 1회초 김주원의 솔로 홈런으로 선취점을 올렸고, 삼성은 1회말 르윈 디아즈의 투런 홈런으로 바로 역전에 성공했다. 디아즈는 3회에도 연타석 홈런을 터뜨리며 총 10호 홈런을 기록하며 강타자의 면모를 보였다. NC는 박민우의 6회초 투런 홈런으로 한 점 차로 따라붙었고, 8회초 무사 1,2루 찬스를 만들었지만 추가점을 내지 못했다. 9회초 NC는 1사 만루의 절호의 기회를 맞았지만 안중열의 삼진과 박건우의 루킹 삼진으로 찬스를 놓쳤다.

삼성도 9회말 전병우의 몸맞는공 출루 후 류지혁과 이재현의 잘 맞은 타구가 각각 유격수 직선타와 좌익수 뜬공으로 아쉽게 득점에 실패하며 승부는 연장전으로 이어졌다. 연장 10회초 NC는 도태훈의 2루타와 박시원의 안타, 2루 도루로 2,3루 찬스를 만들었고, 김한별의 우전 안타로 역전에 성공했다. 이후 김주원의 1루 땅볼 때 3루주자 박시원이 홈으로 들어오며 추가점을 올렸다. 삼성은 10회말 김지찬과 최형우가 출루했지만 득점 없이 경기가 종료되었다.

이날 NC의 투수 신영우는 6회 등판해 3이닝 5탈삼진 무실점 호투를 펼쳤고, 전사민과 김진호가 각각 9회와 10회를 막으며 승리와 세이브를 기록했다. 삼성 선발 최원태는 6회 박민우의 투런 홈런을 맞으며 강판당했다. 이번 승리로 NC는 삼성에 대한 연패를 끊고 상위권 경쟁에 한숨 돌렸다. 삼성은 KT 위즈에 2위 자리를 내주며 3위로 밀렸다





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