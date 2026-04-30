N잡 설계사 급증에 따른 소득·정착률 저조와 소비자 피해 우려…금융당국 대응 강화

최근 직장인과 주부들이 부업으로 보험설계사를 시작하는 N잡 설계사 수가 급증하고 있지만, 이들의 소득과 정착률은 낮아 소비자 피해 가능성이 커지고 있다. 금융당국은 N잡 설계사 교육과 내부통제 강화로 대응할 예정이다.

최근 직장인 A씨는 퇴근 후와 주말 시간을 이용해 보험 영업을 병행하고 있다. 초기에 주말에만 일해도 월 수백만원을 벌 수 있다는 설명을 듣고 가벼운 마음으로 시작했지만, 현실은 월 10만원도 못 버는 경우가 많다고 한다.

이러한 현상은 ‘N잡 설계사’로 불리는 부업 보험설계사 수의 급증과 맞물려 있다. N잡 설계사는 시간과 장소의 제약을 받지 않아 직장인이나 경력단절된 주부들이 주로 참여하는 직업이다. 그러나 이들의 월평균 소득은 13만원으로 전속설계사 대비 현저히 낮고, 정착률도 낮은 편이다. 이에 금융당국은 N잡 설계사 소득 과장광고와 영업 전반에 대한 모니터링을 강화할 계획이다.

금융감독원에 따르면 지난해 전체 보험설계사 수는 71만 2000명으로 전년 대비 9.4% 증가했다. 채널별로는 보험대리점 소속 설계사가 31만 9000명으로 가장 많았으며, 전속설계사 수는 21만 5000명으로 16.9% 증가했다. 이는 주요 보험사의 영입 확대와 N잡 설계사 증가 영향으로 분석된다. 지난해 전속설계사 1인당 월평균 소득은 329만원으로 전년 대비 2.7% 감소했는데, 이는 N잡 설계사 증가 영향으로 보인다.

N잡 설계사를 제외하면 전속설계사의 월평균 소득은 359만원으로 전년 대비 6.2% 증가한다. N잡 설계사의 1인당 월평균 소득은 13만원으로 전속설계사 평균 대비 크게 낮았다. 보험사들은 N잡 설계사를 적극 활용해 매출 증가를 꾀하고 있다. 현재 삼성화재, 메리츠화재, KB손해보험, 롯데손해보험 등 주요 보험사들은 N잡 설계사 전담조직을 운영 중이다.

N잡 채널 재적인원은 1만 7591명으로 전년 대비 229.9% 급증했고, 이 중 실제 판매 실적이 있는 유실적자는 1만 3205명으로 유실적률은 75.1% 수준이다. N잡 설계사의 전체 모집 건수는 5만 502건으로, 재적인원 기준 1인당 연간 2.9건, 유실적자 기준으로는 3.8건을 모집했다. 같은 기간 N잡 채널의 초회보험료는 32억 4000만원으로 전체 실적의 약 2.0% 수준에 그쳤다. 전속 설계사 정착률은 51.4%로 전년 대비 1.2%포인트 떨어졌다.

정착률은 신규 등록된 전속설계사 중 1년이 지난 뒤에도 정상적으로 모집 활동을 지속하는 비율을 의미한다. 주요 생보사의 정착률 상승으로 0.5%포인트 늘었지만 손해보험사는 N잡 설계사 영향으로 1.9%포인트 줄었다. 문제는 N잡 설계사들이 갑자기 급증하면 소비자 피해 가능성이 커질 수 있다는 점이다. 보험은 상품구조가 복잡하고 다양한 특약으로 전문성이 중요하다는 설명이다.

업계 관계자는 N잡 설계사들을 위한 보험사 교육이 주로 온라인 강의에 의존하고 있어 전문지식과 윤리성이 요구되는 직업군이 단순한 부업이나 돈벌이 수단으로 여겨져서는 안 된다고 우려했다. 이에 금감원 관계자는 N잡 설계사 판매 전문성에서 일부 우려가 있어 자체 교육강화 방안을 마련하고 완전판매 절차, 모집 시 과장광고 등에 대한 내부통제 강화를 지도할 것이라고 강조했다





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