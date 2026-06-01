N% 성과급 파티 불확실성 키워, 주력 산업 위축 우려

반도체, 자동차, 조선, 통신 등의 대표 기업들이 ‘N% 성과급’을 받아들이면서 불확실성이 커지고, 투자와 고용 위축 우려가 커지고 있다. 노란봉투법(개정 노동조합법)이 혼란을 키우고, 주력 산업의 경쟁력 추락 우려가 커지는 등 상황은 점입가경이다. 정부가 책임감을 갖고 가이드라인을 제시해야 한다.

삼성전자 노사의 성과급 지급 합의 이후 노조의 이익 배분 요구가 빗발치고 있다. 반도체 발 ‘이익의 N% 성과급 ’ 확산 우려가 현실이 돼 가고 있는 것이다. 카카오의 5개 법인 노조는 오는 10일 부분파업을 예고했다.

성과급 등이 쟁점인데 노조는 영업이익의 13~14% 수준을 요구하고 있다고 한다. 또 현대차 노조는 순이익의 30%, 기아·HD현대중공업·LG유플러스는 영업이익의 30%를 성과급으로 각각 배분해 달라고 요구하고 있다. 이들 기업은 각각 IT·자동차·조선·통신의 대표 기업들이다. 삼성전자처럼 파업을 무기로 한 노조의 압박에 차례차례 ‘N% 성과급’을 받아들일 경우 이런 방식의 성과급이 전 산업에서 표준화할 가능성도 있다.

경영계의 우려가 커지자 한국경영자총협회(경총)는 최근 회원사들에 권고문을 보내 노조의 ‘N% 성과급’은 단체교섭 대상이 아니라는 입장을 밝히기도 했다. 경영 실적에 따라 지급 여부와 규모가 달라지는 성과급은 근로의 대가인 임금이 아니고, 노동법상 단체교섭 대상도 아닌 만큼 이를 이유로 파업을 벌이는 것은 위법 소지가 있다는 것이다. 주주 단체인 대한민국주주운동본부도 어제 국회에서 기자회견을 열고 ‘세전 영업이익의 일정 비율을 주주총회 결의 없이 성과급 재원으로 사전 할당한 것은 위법’이라며 법적 대응을 예고했다.

하지만 이런 지적에도 아랑곳없이 성과급은 올해 ‘하투(夏鬪)’의 가장 뜨거운 쟁점으로 부상하고 있다. 심지어 업황 악화로 구조조정이 논의 중인 산업에서까지 각종 이익 배분 요구가 나오는 등 상황은 점입가경이다. LG화학에선 자회사 LG에너지솔루션으로부터 받을 배당을 성과급 재원으로 써야 한다는 주장까지 제기됐다고 한다. 여기에 노란봉투법(개정 노동조합법)을 고리로 대기업 협력업체 노조들도 들썩이고 있다.

현장의 혼란과 갈등이 큰 만큼 마냥 방치할 일이 아니다.

‘그들만의 성과급 파티’가 불확실성을 키워 투자와 고용을 위축시키고, 주력 산업의 경쟁력을 추락시키면 그 피해는 온 국민에게 돌아간다. 특히 노란봉투법이 혼선을 키운 측면이 있는 만큼 정부가 책임감을 갖고 가이드라인을 제시하는 등 무분별한 요구에는 선을 그어줘야 한다





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