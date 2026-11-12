Nvidia CEO 스캔들로 인한 미국 의회 반도체 대 중국 수출 통제 강화 논의

Nvidia 최고경영자의 불륜 스캔들과 중국 정보 기관과의 연관성 의혹으로 인해 미국 의회에서는 반도체 대 중국 수출 통제를 강화하는 세 가지 법안인 AI 오버워치 법안, 칩 보안 법안, MATCH 법안을 국방비 승인 법안에 포함시키려는 움직임이 확대되고 있다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 한국 반도체 기업들에게도 영향을 미칠 수 있는 중요한 정책 변화로 주목받고 있다.

미국의 인텔리전스 기관과 관련된 혐의로 Nvidia 최고경영자 젠슨 황과 관련된 불륜 스캔들이 발생하면서, 미국 의회에서는 반도체 대 중국 수출 통제를 강화하려는 움직임이 다시 거세지고 있다.

최근 월스트리트 저널은 공화당과 민주당 소속 주요 의원들이 국방비 승인 법안 (NDAA) 에 반도체 수출 통제 강화 내용을 포함시키려는 세 가지 법안을 추진 중이라고 보도했다. 이 법안들은 AI 오버워치 법안, 칩 보안 법안, 그리고 MATCH 법안으로 명명되었다. AI 오버워치 법안은 중국과 같은 적대적 국가들에게 고급 인공지능 반도체를 수출할 때 미국 의회의 감시를 받도록 하며, 행정부가 수출을 승인하기 최소 30일 전에 의회에 통지하도록 의무화한다. 또한 의회는 공동 결의를 통해 수출 승인을 저지할 수 있는 권한을 가진다.

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밀수 방지와 동맹국 압박 위한 칩 보안 법안

칩 보안 법안은 주로 미국 제곱 칩이 제3국을 통해 중국 등으로 밀수되는 것을 방지하기 위해 반도체의 위치를 확인할 수 있는 보안 기술 채택 기준을 수립하도록 요구한다. MATCH 법안은 일본과 네덜란드와 같은 동맹국들에게 미국 수준의 수출 통제를 강화하도록 압박하여 고급 반도체 제조 장비의 중국 유입을 차단하는 것을 목표로 한다. 이러한 움직임은 싱가포르 데이터 센터 기업 메가스피드의 전 임원인 앨리 황이 중국 정보 기관과 관련된 혐의를 받고 있다는 조사와 맞물려 더욱 가속화되고 있다.

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미 법무부는 메가스피드가 불법적으로 Nvidia 반도체를 중국에 유출했는지 여부에 대해 2024년부터 조사를 진행해 왔으며, 현재 조사 중이다. 메가스피드는 관련 법규를 준수하고 있다고 주장하고 있다. 공화당 대표 뱅크스와 민주당 상원의원 엘리자베스 워런은 이 스캔들이 국가 안보 우려를 더욱 고조시켰다며 AI 오버워치 법안 등 조치를 신속히 처리할 것을 촉구했다. 그러나 국방비 승인 법안은 의회에서의 교착 상태에 빠져 있으며, 양당 협상을 통해 개별 조항이 수정되거나 삭제될 수 있어 최종 입안의 불확실성이 존재한다.

한국 반도체 기업 중국 공장 규제 영향 전망

특히 삼성전자와 SK하이닉스는 중국에 주요 생산 기지를 보유하고 있어 이러한 강화된 규제에 영향을 받을 수 있다. 삼성전자는 시안에 NAND 플래시 메모리를, SK하이닉스는 우시에 DRAM과 다롄에 NAND 플래시 메모리를 생산하고 있다. 올해부터 양사는 중국 공장에 미국산 장비를 반입하기 위해 연간 수출 허가를 받고 있지만, MATCH 법안은 기존 외계 기업 소유 공장에 대한 예외 조항도 포함하고 있어 한국 기업들에 미치는 실제 영향은 최종 입법 과정에서 제한 범위와 면제 사항이 어떻게 정의되느냐에 따라 달라질 전망이다.