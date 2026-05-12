New do-abok fund to absorb overdue loans, banks and card companies to sell overdue loans to fund

The Korea Financial Commission has announced that the Financial Stability Committee will absorb overdue loans and banks and card companies will sell overdue loans to the New do-abok fund.

이억원 금융위원장이 지난해 12월8일 부산 남구 부산국제금융센터 캠코마루에서 개최한 새도약기금 소각식에서 축사 후 새도약기금·국민행복기금 대표, 한국자산관리공사 사장, 국민 대표 4명과 연체채권 서류를 파쇄하는 소각 세리머니에 참석했다.

금융위원회 제공이재명 대통령이 민간부실채권 처리회사 ‘상록수’의 장기연체채권 추심에 대해 ‘원시적 약탈금융’이라고 비판하자 은행·카드 등 금융사들이 잇달아 상록수 장기연체채권을 새도약기금에 매각하는 결정을 내리고 있다. 12일 하나은행은 민간부실채권 처리회사 ‘상록수제일차유동화전문유한회사(상록수)’가 보유한 장기 연체채권 가운데 하나은행 지분에 해당하는 10%를 한국자산관리공사(캠코)의 새도약기금에 매각하기로 결정했다고 밝혔다. 상록수는 국내 대형 은행·카드사들이 설립한 특수목적법인으로 새도약기금에는 참여하지 않는다.

캠코의 새도약기금은 상환 능력을 상실한 연체자를 돕기 위해 소액 연체 채권을 정리해주는 ‘서민 빚 탕감’ 정부 정책기금이다. 장기연체채권이 새도약기금으로 넘어가면 해당 차주에 대한 추심이 즉시 중단되고, 상환 능력에 따라 채무조정 및 분할상환이 추진된다. 기초생활수급자 등 상환능력이 없는 차주는 1년 이내 채권이 자동 소각된다. 장민영 아이비케이(IBK)기업은행장도 이날 기자간담회에서 상록수가 보유한 장기연체채권 중 기업은행 지분에 대해 ‘이미 암묵적으로 양도(매각)를 동의했다.

굳이 보유할 필요가 없기 때문에 조속히 해결하도록 하겠다’고 말했다. 신한카드도 이날 상록수가 보유한 장기연체채권 중 신한카드 지분에 해당하는 채권 전액을 새도약기금에 매각하기로 결정했다고 밝혔다. 신한카드는 ‘20년이 넘는 세월 동안 경제적 어려움 속에 놓인 차주들의 상황을 더 일찍 헤아리지 못한 점을 깊이 송구하게 생각한다’며, ‘더 이상 미룰 수 없다는 판단 아래 채권 전액 매각을 결정했다’고 말했다.

이재명 대통령은 이날 아침 엑스(X)에 상록수가 새도약기금에 참여하지 않아 관련 채무자들이 빚 탕감 혜택을 보지 못하고 있다는 지적을 담은 기사를 붙이며 ‘아직도 이런 원시적 약탈금융이 버젓이 살아남아 서민들 목줄을 죄고 있는 줄 몰랐다’고 말했다





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