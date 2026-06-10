News Text Rewriting

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생후 9개월부터 해외여행을 다닌 아이가 싱가포르 선물을 학교에서 나눠주지 못하고 돌아왔다. 담임교사는 여행 못 간 친구들의 상대적 박탈감을 배려해 달라고 했다. 영화 속 옥주와 동주 남매는 경제적으로 어려운 환경에서도 할아버지 집에서 여백 많은 여름방학을 보낸다. 2022년 속초 사고 이후 현장체험학습이 위축되면서 아이들의 경험은 부모 능력에 더욱 의존하게 됐다.

박상아 교사는 '어떤 아이들에게 학교는 더 넓은 세상과 연결될 유일한 통로'라고 말한다. 결핍 속에서도 자라나는 아이들을 불행으로만 바라보는 것은 어른의 편견일 수 있다.... 영화 는 가난한 흑인 동성애자 소년 샤이론의 성장기를 그린다. 마약 판매상 후안과 여자친구 테레사는 가족도 친구도 없는 샤이론에게 안식처가 되어준다.

후안은 '달빛 아래선 흑인 아이들도 파랗게 보인다'며 스스로 무엇이 될지 결정하라고 말한다. 하지만 정상성을 강요하는 사회에서 샤이론은 끊임없이 차별과 폭력에 시달린다. 필자는 개인의 자존감을 지켜줄 수 있는 사회 없이는 무효하다며, 모든 아이가 사랑과 자부심을 가지고 살 수 있는 평등한 세상을 만들어야 한다고 강조한다....100만 유튜버 유치원생처럼 의젓하고 순한 아이만 사랑받는 사회. 영화 의 주인공 렌은 부모 이혼을 막기 위해 학교를 무단이탈하고 화장실에 틀어박혀 '왜 낳았어'라고 소리친다. 1990년대 혼자 거리를 헤매는 렌의 모습은 2020년대 관객에게 불안을 준다.

현대 사회는 아이를 통제해야 할 리스크로 보며, 동물적이고 자유로운 아이다운 모습을 용납하지 않는다. 하지만 렌은 방황 끝에 스스로 성장한다. 아이들에게는 홀로 넘어지고 일어나며 삶의 의미를 찾아갈 시간과 공간이 필요하다.... 영화 는 아버지의 추락사를 둘러싼 재판을 통해 진실이 어떻게 왜곡되는지 보여준다.

시각장애를 가진 열한 살 소년 다니엘은 살인 용의자로 지목된 엄마와 자살 가능성 사이에서 '어떻게'가 아닌 '왜'를 물으며 진실에 다가간다. 영화는 아이를 보호한다는 명목으로 배제하는 어른들의 태도, 확신 없이도 단죄하는 나락 문화, 그리고 진정한 성숙의 의미를 질문한다. 결국 진실의 언저리에서 돌만 던지는 것은 어른들이며, 다니엘은 상처를 감수하고서라도 이해하려 한다





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