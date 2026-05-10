MV 혼디우스호 안데스 바이러스 집단감염 비상 및 전 세계적 격리 조치

사람 간 전파가 가능한 안데스 바이러스가 발생한 크루즈선 MV 혼디우스호 승객들이 각국으로 송환되었으며, WHO의 권고에 따라 최대 42일간의 엄격한 격리와 의료 감시가 진행되고 있습니다.

스페인령 카나리아 제도의 테네리페섬에 정박 중인 네덜란드 선적의 크루즈선 MV 혼디우스호에서 발생한 한타바이러스 집단감염 사태가 전 세계적인 보건 비상 상황으로 확산되며 승객들의 본국 송환과 엄격한 격리 조치가 긴박하게 전개되고 있다.

세계보건기구(WHO)는 이번 사태의 심각성을 고려하여 선내에 탑승했던 모든 인원을 고위험 접촉자로 분류하고, 잠복기를 고려해 최대 42일 동안의 정밀한 의료 감시를 받을 것을 강력히 권고했다. 10일 현지 시간으로 전해진 소식에 따르면, 스페인 정부는 이미 19개국 국적을 가진 승객과 승무원 94명을 각자의 국가로 이송하는 작업을 완료했다. MV 혼디우스호에는 총 23개국에서 온 약 150명의 인원이 탑승하고 있었으며, 이들 중 네덜란드인 부부와 독일인 여성 등 최소 3명이 이미 목숨을 잃은 것으로 확인되어 충격을 주고 있다.

추가 감염 사례가 계속해서 보고됨에 따라 현장의 긴장감은 최고조에 달했으며, 이송 과정 또한 극도로 조심스럽게 진행되었다. 승객들은 전신 방호복을 착용한 요원들의 안내에 따라 소형 선박으로 이동했으며, 이후 군용 버스에 탑승해 공항으로 호송되었다. 공항에 도착한 이들은 다시 한번 보호 장비를 교체하는 엄격한 절차를 거친 뒤 각국으로 향하는 항공편에 몸을 실었다. 국제 사회의 대응은 각 국가의 방역 지침에 따라 상이하게 나타나고 있다.

프랑스의 경우 귀국 항공편 내에서 증상자가 발생하며 상황이 더욱 긴박하게 돌아갔다. 세바스티앙 르코르뉘 프랑스 총리는 항공기 내부에서 한 명의 탑승객이 전형적인 감염 증상을 보였다고 밝히며, 해당 인원을 즉시 엄격한 격리 상태로 전환했다고 발표했다. 프랑스 보건 당국은 귀국한 모든 탑승객을 병원 내 격리 시설에 수용하고 정밀 검사를 진행하는 한편, 지역 사회로의 확산을 막기 위한 추가적인 방역 조치를 심도 있게 검토하고 있다.

네덜란드로 향하는 특별기에는 벨기에, 그리스, 독일, 과테말라, 아르헨티나 국적자들이 함께 탑승했는데, 네덜란드 정부는 자국민에게는 자택 격리를 명령하고 외국인들은 별도의 지정 시설로 이송하여 관리하는 투트랙 전략을 취했다. 그리스는 아테네의 병원에서 자국민 남성 1명을 45일간 의무적으로 격리하기로 했으며, 스페인 역시 자국민 14명을 마드리드 소재 군 병원에 수용하여 집중적인 격리 관찰을 실시하고 있다. 아시아권에서도 신속한 대응이 이어졌다. 싱가포르 보건 당국은 혼디우스호 탑승 이력이 있는 거주자 2명을 즉시 국립감염병센터(NCID)에 격리 조치했다.

이들은 60대 남성과 영주권자로, 1차 검사에서는 다행히 음성 판정을 받았으나 당국은 바이러스의 긴 잠복기를 고려해 장기적인 의료 감시 체제를 유지하고 있다. 반면 미국 질병통제예방센터(CDC)는 상대적으로 완화된 입장을 보이며, 미국 귀국자의 경우 전문 격리 시설이 아니더라도 자택 내에서 충분한 격리가 가능하다는 가이드라인을 제시했다. 이번 사태가 전 세계 보건 당국을 특히 긴장하게 만든 핵심 이유는 이번 집단감염의 원인이 사람 간 전파가 가능한 안데스 바이러스로 확인되었기 때문이다.

일반적인 한타바이러스는 주로 설치류의 배설물을 통해 인간에게 감염되지만, 안데스 바이러스는 현재까지 알려진 한타바이러스 유형 중 유일하게 인간과 인간 사이의 직접적인 전파 사례가 보고된 매우 위험한 변종이다. WHO는 현재까지 접수된 8건의 의심 사례 중 6건을 공식적인 감염으로 확정 지었으며, 선내라는 밀폐된 공간에서 밀접 접촉이 이루어졌을 가능성에 주목하고 있다. 다만 WHO는 이번 상황이 코로나19 팬데믹과 같은 수준의 전 지구적 재앙으로 이어질 가능성은 낮다며 과도한 공포심을 가질 필요는 없다고 선을 그었다.

하지만 전문가들은 안데스 바이러스의 전파 경로가 명확히 규명되지 않은 만큼, 철저한 격리와 감시만이 확산을 막는 유일한 방법이라고 입을 모은다. 사건의 발단이 된 MV 혼디우스호는 지난달 아르헨티나의 우수아이아 항구를 출항해 대서양을 가로질러 카보베르데로 향하던 중이었다. WHO는 출항 전 이미 최초 감염자가 발생했으며, 항해 과정에서 선내의 밀폐된 환경을 통해 사람 간 전파가 이루어졌을 가능성이 크다는 분석을 내놓았다.

그러나 이에 대해 아르헨티나 지방 보건 당국은 바이러스의 잠복기와 당시의 역학 조사 결과를 근거로, 최초 감염자가 우수아이아 체류 중에 감염되었을 가능성은 매우 낮다며 WHO의 분석에 이의를 제기하고 있어 책임 소재를 둘러싼 논쟁이 예상된다. 스페인 당국은 기상 악화가 예보된 11일 전까지 모든 승객과 승무원의 이송 작업을 마무리한다는 계획이다. 이송이 완료된 후에는 최소한의 필수 인원만 남겨 혼디우스호를 네덜란드 로테르담 항구로 이동시킬 예정이며, 이후 선박 전체에 대한 정밀 방역과 소독 작업이 이루어질 예정이다.

이번 사건은 크루즈 여행이라는 특수한 환경이 감염병 확산에 얼마나 취약할 수 있는지를 다시 한번 일깨워주었으며, 국제적인 보건 협력과 신속한 대응 체계의 중요성을 극명하게 보여주고 있다





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