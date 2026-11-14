MS365 글로벌 서비스 장애, 전 세계 기업 마비와 4000억 원대 손실 추정

마이크로소프트의 MS365 서비스 전 세계적 중단으로 영국 NHS, 덴마크 머스크 등 70개국 이상 피해. 보험 손실액 4000억~6700억 원 규모 추정되며 공급자 독점 구조에 경각성.

마이크로소프트 가 운영하는 필수 기업용 소프트웨어 플랫폼 ' MS365'의 대규모 서비스 중단 사태가 전 세계적으로 광범위한 피해를 초래했다. 이번 사고는 이메일, 일정 관리, 화상회의 등 현대 기업의 핵심 업무 프로세스를 장시간 마비시켰으며, 70개국 이상에서 740만 건에 달하는 장애 신고가 접수되었다. 이 같은 중대한 이벤트는 MS 역사상 가장 긴 서비스 중단 사례 중 하나로 기록되며 디지털 인프라의 취약성을 다시 한번 드러냈다.

70개국 이상 장애 발생 및 서비스 복구 절차

마이크로소프트는 공식 엑스(X) 계정을 통해 이번 사고의 근본 원인을 해결하기 위한 조치를 완료했다고 밝히며, 영향을 받았던 나머지 고객 및 지역에 대한 서비스 복구를 완료했다고 공지했다. 글로벌 서비스 장애 추적 사이트 '다운디텍터'의 데이터에 따르면, 사고 정점에 이르렀을 때 분당 최대 약 2만 건의 장애 신고가 들어올 정도로 평상시 대비 1,500배 이상 트래픽이 폭주했다. 이는 올해 두 번째로 발생하는 MS365 서비스 중단 사건이며, 기업이 클라우드 기반 협업 도구에 얼마나 깊이 의존하고 있는지를 보여주는 명확한 지표다.

Also read 상상의 친구, 아이들의 창의성과 정서 발달을 돕는 존재

서버 오류 원인 규명 및 사이버 공격 배제

마이크로소프트는 이번 서비스 차질의 원인이 자사 서버 문제에 있음을 확인했으며, 특히 클라우드 기반 이메일 및 일정 관리 서비스인 '엑스체인지 온라인(Exchange Online)' 기능에 집중적인 영향을 미쳤다고 설명했다. 아울러 자체 인공지능 비서 서비스인 '코파일럿(Copilot)' 역시 이번 장애 피해에서 자유롭지 못했다. 마이크로소프트는 외부에서 이루어진 악의적인 사이버 공격 가능성은 전혀 확인되지 않았다고 명시하며, 이번 사건이 단순한 기술적 결함에 기인했음을 분명히 했다.

영국 NHS부터 덴마크 머스크까지 전 산업 타격

이러한 서비스 마비는 공공 부문과 민간 기업 모두를 강타했다. 영국에서는 국민보건서비스(NHS)와 런던 경찰청 등 공공 기관의 업무가 지연되었으며, 유럽증권거래소 운영사 '유로넥스트'는 이메일 시스템 장애로 인해 업무 처리에 차질을 빚었다. 덴마크 해운사 '머스크'는 고객들에게 정보 업데이트 지연 가능성을 알렸고, 인도의 주요 항공사들도 이메일 기반 고객지원 서비스에 차질이 생겼다고 밝혔다.

Advertisement

특히 금융 및 자본 시장 분야에서는 즉각적인 자금 운용 차질이 발생했다. 대만의 증권사, 보험사, 투자신탁회사 등에서는 자금 운용 업무가 마비되어 한 금융회사는 채권 환매 거래를 취소해야 했고, 다른 회사는 거래 확인을 위해 구식인 팩스 사용을 강요받기도 했다. 이는 디지털 전환이 가속화된 현대 금융 시장이 단일 공급업체의 장애에 얼마나 민감하게 반응하는지를 잘 보여준다.

4천억~6천700억 원 보험 손실과 경쟁 구도 변화

글로벌 신용평가사 '모닝스타 DBRS'의 마리오 디 치코 유럽 금융기관 담당 부사장은 이번 사고로 인한 전 세계 보험 손실액을 3억~5억 달러(약 4,000억~6,700억 원)로 추산했다. 다만 이는 2024년 7월 800만대 이상의 윈도 기반 컴퓨터를 마비시켰던 '크라우드스트라이크' 장애 당시 추정 손실액인 4억~15억 달러(약 5,300억~2조 원)보다는 상대적으로 규모가 작은 수준이다. 우크라(Ookla) 소속 분석가 루크 케호는 이번 사건이 현재 얼마나 많은 업무가 단일 공급업체의 협업 도구에 묶여 있는지 보여준다고 지적했다.

마이크로소프트는 이번 사고를 계기로 IT 공급망의 과점 구조에 대한 재고가 필요하다는 지적을 받고 있다. 마이크로소프트는 올해 1월과 지난해 10월에도 MS365 서비스 중단 사태를 겪었으며, 지난달에는 핵심 클라우드 플랫폼인 '애저(Azure)' 장애로 인해 생산성 소프트웨어와 전 세계 다양한 산업 분야에 영향을 미친 바 있다. 글로벌 자산 거래 플랫폼 '이토로(eToro)'의 시장 분석가 조시 길버트는 신뢰성 문제가 반복되면 모든 IT 부서가 비즈니스의 더 많은 부분을 단일 공급업체에 맡기기 전 신중히 고려할 수밖에 없을 것이라고 경고했다. 글로벌 투자은행 '윌리엄 블레어 앤 컴퍼니'의 애널리스트 제이슨 에이더는 이번 사건이 단기적으로 MS의 경쟁적 입지를 크게 바꾸진 않을 것으로 예상하지만, 장기적으로는 일부 고객이 '구글 워크스페이스'와 '앤트로픽'의 신흥 생산성 솔루션에 더 호의적인 태도를 보일 수 있다고 전망했다.