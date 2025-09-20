MRI 기반 성인 청각신경병증 효과적 진단 방법 개발: 인공와우 수술 시점 결정에 도움

분당서울대병원 연구진이 MRI를 활용하여 성인 청각신경병증을 효과적으로 진단하는 방법을 개발했습니다. 이번 연구는 청신경 위축 정도를 측정하여 일반 난청과 감별하고, 인공와우 수술의 적절한 시기를 결정하는 데 도움을 줄 것으로 기대됩니다. 보청기 치료의 한계를 극복하고 청각 회복 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보입니다.

난청과 유사하지만 치료법이 다른 성인 청각신경병증 을 효과적으로 진단할 수 있는 새로운 MRI 기반 방법이 개발되었습니다. 분당서울대학교병원 이비인후과 최병윤 교수 연구팀은 청각신경병증 환자의 청신경 위축 정도를 MRI 로 측정하고 분석하여, 일반적인 난청과의 감별을 돕는 연구 결과를 국제 학술지 '이과학·신경이학'에 발표했습니다. 2017년부터 2023년까지 인공와우 수술을 받은 40세에서 65세 사이의 환자 61명을 대상으로 진행된 이번 연구는, 청각신경병증 의 진단과 치료 시기를 결정하는 데 중요한 단서를 제공합니다. 이 연구는 특히, 소리는 들리지만 말소리 구분이 어려운 청각신경병증 환자들이 보청기 치료의 비효율성을 겪고, 인공와우 수술 시기를 놓치는 문제점을 해결하는 데 기여할 것으로 보입니다. 성인 청각신경병증 은 소리 신호가 청신경을 통해 뇌로 전달되는 과정에 문제가 생기는 질환으로, 소리가 들리는 정도에 비해 말소리 구별 능력이 현저히 떨어지는 특징을 보입니다.

일반적인 감각신경성 난청과는 달리, 청각신경병증 환자는 보청기를 착용해도 효과를 보기 어렵습니다. 보청기는 소리를 증폭시키지만, 뇌로 신호를 제대로 전달하지 못하기 때문에 말소리 이해 능력을 향상시키지 못합니다. 이로 인해 많은 환자들이 일반 난청으로 오진되어 불필요한 보청기 착용에 시간을 낭비하고, 결국 인공와우 수술의 적절한 시기를 놓치는 경우가 발생합니다. 이번 연구는 MRI를 통해 청신경 위축 정도를 측정함으로써, 이러한 문제점을 해결하고 청각신경병증 환자들의 조기 진단과 치료를 가능하게 합니다. 연구 결과에 따르면, 청각신경병증 환자는 질환 초기 단계부터 일반 난청 환자에 비해 청신경 위축이 유의미하게 나타났습니다. 특히, 신경세포 간의 신호 전달에 관여하는 시냅스 뒷부분에 손상이 있는 경우, 청신경 위축 정도가 더욱 심했습니다. 이러한 MRI 결과를 통해, 의료진은 청각신경병증 환자를 조기에 정확하게 진단하고, 적절한 치료 계획을 수립할 수 있게 되었습니다. 또한, 연구는 청신경 위축이 상당 부분 진행된 환자라도 신경이 완전히 퇴화하기 전에 인공와우 수술을 받으면 언어 이해 능력을 효과적으로 회복할 수 있다는 점을 확인했습니다. 이는 청각신경병증 환자들이 조기에 인공와우 수술을 받음으로써 청력 회복의 가능성을 높일 수 있음을 시사합니다. 최병윤 교수는 “진행성 청각신경병증은 전체 난청 환자의 약 10%를 차지하는 질환으로, 청력 저하가 심해지기 전이라도 청신경 위축이 급격히 진행될 가능성이 높다”며 “따라서 일반 난청 환자보다 훨씬 빠르게 인공와우 수술을 고려해야 최적의 치료 결과를 기대할 수 있다”고 강조했습니다. 이번 연구는 청각신경병증 환자들의 삶의 질을 향상시키고, 의료 자원의 효율적인 활용을 가능하게 할 것으로 기대됩니다. MRI를 통한 조기 진단은 환자들이 불필요한 치료를 피하고, 가장 효과적인 치료법을 적시에 받을 수 있도록 돕습니다. 이는 의료진과 환자 모두에게 긍정적인 결과를 가져다줄 것입니다. 연구팀은 앞으로 더 많은 환자 데이터를 분석하고, MRI를 이용한 청각신경병증 진단 기술을 더욱 발전시켜 나갈 계획입니다. 궁극적으로, 이 연구는 청각 질환 치료 분야에 혁신적인 변화를 가져오고, 청력 손실로 고통받는 사람들에게 희망을 제시할 것입니다





청각신경병증 MRI 난청 인공와우 청신경 위축 조기 진단 이비인후과 청력

