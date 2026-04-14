MERGE?에서 사라 클라트 기획전 'States of Form: Between Form and Emotion' 개최

부산 MERGE?에서 폴란드 작가 사라 클라트의 'States of Form: Between Form and Emotion' 전시가 4월 25일부터 열린다. 신체를 통해 감정과 사회적 메시지를 탐구하는 작품과 사운드 아티스트 홍성률의 퍼포먼스를 통해 다채로운 예술 경험을 선사할 예정이다.

부산의 복합 문화예술 공간 MERGE? 가 4월 25일부터 폴란드 출신 작가 사라 클라트 의 기획전시 'States of Form: Between Form and Emotion'을 개최한다. 이번 전시는 한국 문화예술 위원회의 ' 다원예술 창작주체' 지원사업의 일환으로 진행되어, 지역과 세계를 잇는 동시대 예술의 실험적 지평을 넓히고 장르 간 경계를 허무는 다원적 예술 활동을 지원하는 취지를 담고 있다.

사라 클라트의 작업은 인간 신체에서 출발하여, 외형적 묘사를 넘어 개인의 고유한 성격과 감정을 시각적으로 탐구하는 데 초점을 맞춘다. 그녀는 회화와 조각이라는 두 매체를 통해 감정의 다양한 층위를 드러낸다. 회화 작품은 타인에게서 받은 영감을 바탕으로 유기적인 형태와 부드러운 색채를 사용하여, 보는 이에게 시각적인 평온함과 내면의 울림을 동시에 전달한다. 조형물들은 익명의 실존을 드러내며 현대인의 사회적 비참함, 억압, 실존적 불안을 상징한다. 밧줄에 묶인 신체, 위태로운 형상들은 우리 사회의 불안정한 질서를 드러내며, 관객으로 하여금 내면의 심리적 구속을 마주하게 한다.

이번 전시의 주목할 만한 작품 중 하나는 돼지 가죽을 캔버스 삼아 타투 기법으로 완성한 연작이다. 작가는 죽은 가죽에 새로운 서사를 부여하며, 외부 자극에 취약한 피부의 연약함과 영속성을 동시에 표현한다. 꽃과 꽃잎의 중첩, 불규칙한 검은 점들은 보는 이의 상상력을 자극하며, 내면의 복잡한 감정들을 가시화한다. 또한 이번 전시의 백미는 사운드 아티스트 홍성률의 오프닝 퍼포먼스이다. 그는 사라 클라트의 작품 기저에 깔린 서사와 작가의 이미지를 청각적 에너지로 변환하여 '긴장과 해방'의 서사를 입체적으로 선보일 예정이다. 홍성률은 시각적 감상을 넘어 공감각적인 몰입을 유도하며, 조각의 물성과 회화의 색채 사이를 유영하는 음악적 호흡을 통해 전시의 주제를 더욱 풍성하게 만들고자 한다.

사라 클라트의 이번 전시는 유럽에서의 활동을 바탕으로, 국경을 넘어 인간 보편의 정서를 예술로 공유하는 기회를 제공한다. 전시 제목은 'States of Form: Between Form and Emotion / 형태의 상태 : 형태와 감정 사이'이며, 4월 25일부터 5월 4일까지 복합문화예술공간 MERGE?에서 개최된다. 오프닝 퍼포먼스는 4월 25일에 홍성률의 사운드 퍼포먼스로 진행될 예정이다. MERGE? 공식 홈페이지 및 블로그에서 전시 관련 정보를 확인할 수 있다.

이번 전시는 단순한 시각적 경험을 넘어, 감정과 형태 사이의 깊은 관계를 탐구하고, 관람객에게 다층적인 예술적 경험을 선사할 것으로 기대된다. 작가의 시각적 메시지와 사운드 아티스트의 실험적인 시도가 만나, 예술의 새로운 가능성을 제시하고, 관람객에게 잊을 수 없는 감동을 선사할 것이다. 이번 전시는 한국과 폴란드를 잇는 예술 교류의 중요한 발걸음이 될 것이며, 동시대 예술의 새로운 지평을 열어갈 것이다





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