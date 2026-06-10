MBK파트너스, 홈플러스 회생 위해 1천억원 연대보증 결정…메리츠 금융 지원 향방 주목

홈플러스 최대 주주 MBK파트너스가 회생 정상화를 위해 1천억원 규모의 법인 명의 연대보증을 제공하기로 했다. 그동안 자금 지원 전제조건으로 대주주 책임을 요구해온 채권단 메리츠금융그룹에 공을 넘긴 모습이다. 홈플러스는 2천억원 규모의 긴급 운영자금이 필요하며 법정관리 기한이 7월3일로 한 달도 채 남지 않은 상황에서 협상이 다시 활기를 띨지 주목된다.

홈플러스 최대 주주인 엠비케이(MBK)파트너스가 홈플러스 영업 정상화를 위해 1천억원 규모의 추가 연대보증 을 제공하기로 했다. 채권단인 메리츠금융그룹 은 그동안 자금 지원의 전제 조건으로 엠비케이의 대주주 책임 을 요구해 왔는데, 엠비케이가 법인 명의 연대보증 으로 답하면서 공은 메리츠 쪽으로 넘어간 모양새다.

엠비케이파트너스는 10일 "홈플러스 회생 정상화를 위한 주주사의 책임 이행 차원에서 1천억원에 대해 연대보증을 제공할 예정"이라고 밝혔다. 현재 홈플러스는 상품 매입, 협력사 대금 지급, 점포 운영 등 정상적인 영업활동을 지속하고 잔존사업부문의 인수합병(M&A)를 원활하게 추진하기 위해 2천억원 규모의 긴급 운영자금이 필요한 상황이다. 홈플러스 쪽은 경영난 해소를 위해 메리츠에 긴급운영자금을 요청해 왔다. 당시 엠비케이는 김광일 부회장 개인의 연대보증을 제공하겠다고 했지만, 메리츠가 부실 위험과 배임 우려를 이유로 엠비케이 펀드 차원의 연대보증을 요구하면서 자금 지원이 성사되지 않았다.

대규모 폐점과 실직 위기에 정치권의 압박까지 더해지며 대주주 책임론이 거세지자, 결국 엠비케이가 한발 물러서며 법인 명의로 1천억원을 연대보증하겠다고 나선 것이다. 법정관리 기한은 오는 7월3일로 한달도 채 남지 않았다. 이번 결정이 수개월째 교착 상태에 빠진 협상의 돌파구가 될지 메리츠의 결단이 주목되는 상황이다. 지난 9일 국회에서 열린 간담회에서 엠비케이와 메리츠는 홈플러스 금융 지원을 놓고 책임 공방을 벌인 것으로 알려졌다.

더불어민주당 을지로위원회 관계자는 "엠비케이가 대주주로서 책임 있는 행동을 보이는 게 전제되면 자금 지원을 검토해 볼 수 있다는 메리츠의 이야기가 있었다"고 말했다. 홈플러스 노조는 지난달 14일부터 홈플러스 정상화를 촉구하며 단식 농성을 하고 있다. 을지로위원회와 엠비케이홈플러스사태해결티에프는 오는 11일 서울시 영등포구 메리츠증권에 홈플러스 사태 해결을 촉구하는 항의방문을 할 예정이다





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홈플러스 MBK파트너스 메리츠금융그룹 연대보증 법정관리 대주주 책임 긴급 운영자금

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