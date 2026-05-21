MBC 토론회 편집 비판, 김태흠 캠프 '공정언론의 본질 훼손' 주장

민주당 박수현 후보와 국민의힘 김태흠 후보가 대전MBC에서 열린 TV 토론회에 참석해 기념사진을 찍고 있다. MBC가 김태흠 후보의 모두발언을 통째로 삭제한 것을 두고 강하게 비판한 김태흠 캠프. MBC는 사고를 인지한 즉시 김 후보 캠프와 김 후보 본인에게 유선으로 전후 사정을 설명했다. 공직선거법 제82조에 따르면, 방송시설이 토론회를 방송할 때에는 내용을 편집하지 않은 상태에서 방송해야 한다.

충남지사 선거 에 출마한 민주당 박수현 후보 와 국민의힘 김태흠 후보 가 21일 오후 대전MBC에서 열린 TV 토론회 에 참석해 기념사진을 찍고 있다. 연합뉴스 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보 측은 대전MBC가 21일 방송한 TV 토론회 에서 모두발언을 통편집한 것을 두고 강하게 비판했다.

김 후보 캠프 여명 대변인은 22일 입장문을 내고 ‘박수현 더불어민주당 후보의 모두발언은 그대로 내보내면서 김태흠 후보의 모두발언은 통째로 삭제했다’며 ‘선거방송 토론회에서 편집이 가능한가’라고 지적했다. 이어 ‘선거 토론회에서 모두발언은 후보의 철학과 비전, 각오를 유권자에게 전하는 가장 중요한 순서’라며 ‘방송사가 자의적으로 특정 후보의 메시지를 편집하고 유권자의 판단 기회를 빼앗는다면 공정언론의 본질을 상실한 것’이라고 주장했다.

그러면서 ‘MBC는 어떤 기준과 어떤 의도로 김태흠 후보의 발언을 통째로 빼버렸는지 즉각 국민 앞에 밝혀야 한다’며 ‘김태흠 캠프는 이번 사안을 민주주의와 선거 공정성을 훼손한 중대한 사안으로 규정한다. 법적 책임을 포함해 가능한 모든 수단을 동원해 책임을 묻겠다’고 밝혔다. 전날 대전MBC가 방송한 충남지사 후보자 토론회에서는 김 후보의 모두발언 1분가량이 모두 빠진 채 송출됐다. 이와 관련해 대전MBC는 유튜브 채널 댓글을 통해 ‘녹화 과정에서 생긴 NG컷 1개를 후편집하는 과정에서 생긴 실수’라며 ‘방송 송출 전 이런 문제를 제대로 확인하지 못한 연출자의 전적인 책임’이라고 해명했다.

대전MBC는 사고를 인지한 즉시 김 후보 캠프와 김 후보 본인에게 유선으로 전후 사정을 설명했다며 ‘단순 실수 이외 어떠한 의도도 없음을 거듭 확인했다’고 밝혔다. 이어 ‘이번 후보자 토론 송출 과정에서 생긴 사고에 대해 김태흠 후보 캠프와 시청자들께 진심으로 사과드린다’며 ‘즉시 재발 방지 대책을 세우고 불편부당하고 공명한 선거 보도와 방송에 최선을 다하겠다’고 덧붙였다. 한편 공직선거법 제82조에 따르면, 방송시설이 토론회를 방송할 때에는 내용을 편집하지 않은 상태에서 방송해야 한다.

대전MBC는 방송이 송출된 이후 관련 유튜브 영상은 비공개 처리한 뒤 김 후보의 모두발언이 들어간 사후 편집본을 새로 올린 것으로 알려졌다





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