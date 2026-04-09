MBC '21세기 대군부인', 방송 전 광고 완판…아이유·변우석 효과 입증

MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'이 방송 전 광고 완판이라는 이례적인 기록을 세우며 뜨거운 관심을 받고 있다. 아이유, 변우석 주연의 드라마는 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 로맨스를 그린다.

올해 최고의 기대작으로 꼽히는 MBC 새 금토 드라마 ' 21세기 대군부인 '이 방송 전 광고 완판 이라는 이례적인 기록을 세우며 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 9일 MBC 측은 방송광고가 한국방송광고진흥공사를 통해 판매되며, 관련 부서 확인 결과 2026년 4월 방송 예정인 ' 21세기 대군부인 '(극본 유지원, 연출 박준화, 배희영)의 광고 재원이 조기에 판매 완료되었다고 밝혔습니다. 이는 광고주들의 높은 관심과 기대감을 반영하는 결과로, 최근 침체된 TV 광고 시장 상황을 고려할 때 매우 이례적인 현상입니다. 글로벌 OTT 플랫폼의 약진과 경기 침체로 인해 TV 광고 시장이 위축된 상황에서, 대작 드라마 조차도 방영 전 광고가 완판되는 경우는 드뭅니다. ' 21세기 대군부인 '은 아이유 , 변우석 의 만남이라는 강력한 조합과 작품성에 대한 높은 기대감으로 광고주들의 적극적인 투자를 이끌어냈습니다.

아이유는 넷플릭스 '폭싹 속았수다'를 통해, 변우석은 tvN '선재 업고 튀어'를 통해 각각 흥행력을 입증했으며, 두 배우의 만남은 광고 시장에 큰 파급력을 가져왔습니다. 광고 완판은 방송사의 수익성과 직결되는 중요한 지표이며, 작품의 상업적 성공 가능성을 보여주는 긍정적인 신호로 해석됩니다. 아이유의 압도적인 흥행 기록과 변우석의 강력한 팬덤, 그리고 작품 자체에 대한 높은 기대감이 이러한 결과를 만들어냈습니다.\오는 10일 오후 9시 40분 첫 방송을 앞둔 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 펼쳐지는 로맨스 드라마입니다. 모든 것을 가졌지만 평민 신분이라 불만을 품은 재벌 여주인공과 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남주인공의 신분 타파 로맨스를 다룹니다. 이 드라마는 방영 전부터 이미 뜨거운 화제를 모으며 각종 화제성 지표를 휩쓸었습니다. 화제성 조사 기관 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex)가 발표한 2026년 4월 1주 차 TV-OTT 드라마 출연자 화제성 순위에서 아이유와 변우석이 각각 1위와 2위를 차지했습니다. 이는 정식 방송 시작 전에 출연자들이 차트 상위권을 독점하는 이례적인 기록으로, 시청자들의 높은 기대감을 여실히 보여줍니다. 드라마의 탄탄한 제작진 구성 또한 흥행 기대감을 높이는 요인입니다. 2022년 MBC 드라마 극본 공모 당선작인 유지원 작가의 탄탄한 스토리와, tvN '환혼', '김비서가 왜 그럴까' 등을 통해 감각적인 연출력을 선보인 박준화 감독의 만남은 작품의 완성도를 보장합니다. 유지원 작가는 탁월한 서사 능력을, 박준화 감독은 트렌디하고 세련된 연출 능력을 통해 시청자들의 눈길을 사로잡을 것으로 예상됩니다.\'21세기 대군부인'은 대중과 광고주 모두의 기대를 한 몸에 받으며 10일 첫 방송을 앞두고 있습니다. 드라마의 흥행 요소는 여러 가지가 있습니다. 먼저, 두 주연 배우인 아이유와 변우석의 조합이 매우 강력합니다. 아이유는 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'에서, 변우석은 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'에서 각각 뛰어난 연기력과 매력을 선보이며 대중의 사랑을 받았습니다. 두 배우의 만남은 시청자들의 높은 관심을 불러일으키고 있으며, 드라마의 흥행을 이끄는 주요 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 또한, 드라마의 탄탄한 스토리와 연출력 역시 중요합니다. '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제라는 독특한 설정을 바탕으로, 신분 타파를 꿈꾸는 남녀의 로맨스를 그립니다. 유지원 작가의 탄탄한 스토리와 박준화 감독의 감각적인 연출은 시청자들에게 신선하고 매력적인 이야기를 선사할 것입니다. 마지막으로, 드라마의 사전 광고 완판은 작품에 대한 높은 기대감을 반영합니다. 광고 완판은 방송사의 수익에 긍정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 드라마의 흥행 성공 가능성을 높이는 중요한 지표입니다. '21세기 대군부인'은 광고 완판을 통해 작품의 상업적 성공에 대한 기대감을 높이며, 시청자들의 기대감을 더욱 증폭시키고 있습니다. '21세기 대군부인'이 과연 시청자들의 기대를 충족시키며 2026년 최고의 드라마로 자리매김할 수 있을지 귀추가 주목됩니다





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