LS일렉트릭 CEO 현장 방문, 부상 기술력 강조

LS일렉트릭 구자균 회장은 청주 사업장에서 현장경영에 나서고, 글로벌 전력 시장의 중요성과 혁신을 강조했다.

구자균 LS일렉트릭 회장 청주사업장 현장 방문 구자균 LS일렉트릭 회장이 현장경영 행보에 나섰다. 구 회장은 22일 충북 청주시 흥덕구에 있는 청주 사업장을 방문해 배전반 생산라인 을 직접 둘러보고 제품 생산 현황과 품질 관리 체계를 집중 점검했다.

청주 사업장은 빅테크 데이터센터 배전 솔루션의 핵심 생산 거점이다. 구 회장은 ‘이제 고객의 눈높이를 맞추는 데 그쳐선 안 된다’며 ‘철저히 압도해야 한다’고 말했다. 폭발적으로 성장하는 글로벌 전력 인프라 시장에서 과감한 혁신으로 주도권을 잡겠다는 전략이다. 그와함께 스마트 공장과 고압 차단기 생산라인 등 주요 제조 현장을 둘러보며 최근 급증하는 미국 내 하이퍼스케이프일 데이터센터 시장 수요에 기민하게 대응하자고 주문했다.

구 회장은 ‘미국 주도의 하이퍼스케일 데이터센터 시장은 직류 배전 등 차세대 전력망에 있어 한 치의 오차도 용납하지 않는다’며 ‘최고 수준의 하이엔드 품질과 빈틈없는 납기 대응력은 필수’라고 말했다. 이후 그는 생산라인을 꼼꼼히 살핀 뒤 임직원들에게 글로벌 시장의 중요성과 확대 전략을 다시 한번 강조했다. 구 회장은 현재의 전력 슈퍼사이클을 LS일렉트릭이 글로벌 초일류 기업으로 도약할 변곡점으로 진단하며 한계 돌파를 위한 혁신을 강도 높게 주문했다. 또한, 글로벌 시장의 중요성은 물론이고, 파트너의 기대를 뛰어넘는 독보적 기술력을 확보하기 위해서는 선제적 투자를 아끼지 않겠다는 의지를 표하기도 했다.

이를 통해 LS일렉트릭은 압도적인 기술 혁신으로 전 세계 전력 생태계의 새판을 주도할 것으로 기대를 모은다. 특히, 구 회장은 이날 생산 현장에서 구슬땀을 흘리는 현장 근로자들과 직접 마주한 자리에서 노사 화합의 가치를 거듭 강조했다. 구 회장은 ‘아무리 뛰어난 기술과 과감한 투자가 있더라도 현장을 지키는 여러분의 헌신 없이는 ‘글로벌 1위’의 꿈을 이룰 수 없다’며 ‘노사가 흔들림 없는 굳건한 ‘원팀’이 돼 이 거대한 도약의 파도를 함께 넘어야 한다’고 말했다





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