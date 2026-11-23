한국토지주택공사(LH)가 남양주왕숙2와 고양창릉 등 민간참여 공공주택 4천232가구의 공모를 시작 일주일 만에 연기했다. 모듈러주택이 포함된 사업지의 공모기준을 보완하기 위한 조치로, 연내 사업자 선정 일정에 불확실성이 생겼다.

한국토지주택공사 (LH)가 남양주왕숙2 와 고양창릉 등 수도권 공공주택 4천232가구의 민간참여 공공주택 사업자 공모를 시작한 지 일주일 만에 연기했다. 정부는 지난 13일 열린 제3차 주택공급 정례브리핑에서 LH가 6개 블록, 5천782가구 규모의 공모를 시작했다고 발표한 바 있어, 이번 연기는 발표 직후 나온 조치다. 연기 대상은 전체 공모 물량의 일부에 해당하는 4개 블록이다.

LH는 모듈러주택이 포함된 사업지의 공모기준과 세부 여건을 보완하기 위한 조치라고 설명했다. 이번 연기로 민간 사업자가 사업계획서를 준비하는 일정도 함께 조정될 전망이다.

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연기 대상 4개 블록과 물량 규모 정리

연기 대상은 남양주왕숙2 A-10블록 1천48가구, 고양창릉 A-3블록 2천374가구, 수원당수 B-1블록 326가구, 수원당수2 B-6블록 484가구다. 이 4개 블록의 합계는 4천232가구로, 전체 공모 물량 5천782가구의 73.2%에 해당한다.

4개 블록의 민간 추정 사업비는 총 1조1천279억원이다. 공모 물량의 대부분이 연기 대상에 포함된 만큼, 이번 조치가 민간참여 공공주택사업 전체 일정에 미치는 영향은 적지 않을 것으로 보인다. 나머지 물량이 어떤 기준으로 분리됐는지는 원문에서 확인되지 않았다.

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민간참여 공공주택사업은 LH가 민간 건설사와 공동으로 사업을 시행해 민간의 기술력과 브랜드를 활용한 공공주택을 공급하는 사업이다. 이번 공모에서 LH는 민간 사업자를 선정해 주택 건설과 사업 추진 속도를 높이겠다는 방침을 세웠다.

LH의 연기 사유와 정부의 공모 절차 기준

LH는 이번 연기의 이유를 모듈러주택이 포함된 사업지의 공모기준과 세부 여건을 보완하기 위한 것이라고 밝혔다. 모듈러주택은 공장에서 만든 모듈 단위 부재를 현장에서 조립하는 방식의 주택으로, 기존 공법과 달리 제작사의 기술 현황이 사업 조건에 직접 영향을 준다.

LH 관계자는 연합뉴스에 학계와 모듈러 제작사, 건설업계 등의 의견을 3차례 수렴했다고 설명했다. 이 관계자는 국내 모듈러 산업의 기술적 현황과 현장 여건을 반영하고 있다고 덧붙였다. 아울러 민간의 안정적인 참여와 적정 품질 확보를 위한 합리적인 방안을 검토 중이라는 입장을 전했다.

국토교통부의 민간참여 공공주택사업 시행지침 제13조 제5항에 따르면, 사업계획서 제출기간은 공모 공고일부터 30일 이상으로 정해야 한다. 사업계획서가 접수된 이후에도 평가와 사업자 선정 절차를 거쳐야 하므로, 공고 일정이 한 차례 바뀌면 후속 단계 전체가 순차적으로 밀리는 구조다.

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연내 사업자 선정 지연과 내년 착공 일정

연내 사업자 선정이 지연되면 내년 착공 일정에도 영향을 줄 가능성을 배제하기 어렵다. 이번 연기로 공모 재개 시점이 늦어질 경우, 연내 선정이라는 당초 목표 자체를 맞추기 힘들어질 수 있다.

LH는 내부 검토를 거쳐 공모조건과 변경 일정을 재공고하겠다는 방침이다. 당초 착공 목표를 비롯한 주택공급에 차질이 없도록 후속 절차를 추진하겠다는 입장도 함께 밝혔다. 다만 LH는 연내 사업자 선정 가능 여부와 구체적인 공모 재개 일정은 밝히지 않았다.

정부는 공공과 민간의 협업을 통해 주택건설과 사업 추진 속도를 높이고, 계획된 공급 물량을 적기에 추진하겠다고 강조해 왔다. 이번 연기가 공급 목표 달성 시점을 얼마나 늦추는지는 재공고 일정과 사업계획서 접수 결과가 나와야 판단할 수 있다. 수도권 주택 공급을 기다리는 수요자 입장에서는 재공고 공고문에 담길 공모조건과 일정이 가장 먼저 확인해야 할 대목이다.