한국토지주택공사(LH)의 미분양 매입확약 제도 도입 2년여 만에 착공률이 42%를 기록했다. 이재명 정부는 민간 사업자의 미분양 리스크를 줄여 주택 공급을 가속화한다는 방침이다.

한국토지주택공사 (LH)가 시행하는 미분양 매입확약 제도의 효과가 서서히 나타나고 있다. 정부는 민간 주택공급을 촉진하기 위해 해당 제도의 확대를 검토 중인 가운데, 지난 2년여간 LH가 매입을 확약한 수도권 공공택지 주택 중 착공에 들어간 물량이 집계됐다.

LH 매입확약 착공률, 가구 수 기준 42% 기록

25일 LH에 따르면, 2024년 8월 미분양 매입확약 제도가 도입된 이후 이달까지 수도권 공공택지에서 매입확약이 체결된 물량은 총 53개 필지, 약 3만 1천가구 규모다. 이 중 25개 필지, 약 1만 3천가구가 이미 착공에 나섰다.

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가구 수 기준으로 볼 때 착공률은 약 42%이며, 필지 수 기준으로는 47%에 달한다. 올해 신규로 확약이 체결된 물량들이 아직 착공하지 않은 상태로 가정할 경우, 기존 체결 물량에 한해 계산한 착공률은 가구 수 기준 약 45%, 필지 수 기준 51%까지 높아진다.

현재 올해 매입확약 신청 접수 역시 진행 중이므로, 앞으로 체결 물량은 추가적으로 늘어날 가능성이 크다. 이는 LH가 조성한 공공택지에서 민간사업자가 일정 기간 내 착공하면, 향후 발생할 수 있는 미분양 주택을 LH가 매입하기로 사전에 약정하는 제도의 초기 성과를 보여주는 지표다.

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홍지선 장관, 재건축 일반택지 포함 물량 21만 가구 지적

이재명 대통령은 24일 청와대에서 주재한 국무회의에서 집값 하락 전망으로 인해 민간사업자가 미분양을 우려해 주택 건설을 주저할 수 있다고 지적했다. 이에 따라 매입확약 제도의 추진 상황을 점검했다.

홍지선 국토교통부 장관은 이 자리에서 수도권 주택공급과 관련된 심각한 잠재적 물량을 언급했다. 재건축·재개발 부지와 일반 민간택지, 지방공사가 분양하는 공공택지를 모두 포함할 경우, 인허가를 받았음에도 착공하지 않은 물량이 약 21만 9천가구로 추산된다고 밝혔다.

특히 홍 장관은 미분양 우려로 인한 착공 지연 문제를 해결하기 위해, 일반 민간택지와 지방공사 공공택지 내 주택을 매입확약의 주요 대상으로 꼽았다. 이는 현재 적용 대상이 아닌 지역으로 제도가 확대될 가능성이 있음을 시사하는 대목이다.

홍 장관은 미분양 주택에 대해 LH와 협의를 거쳐 매입확약을 체결하면, PF 자금조달의 어려움도 동시에 해소될 수 있다고 분석했다. 이를 통해 민간사업자들의 조기 착공이 가능해질 것으로 보고, 공급 차질을 해소하겠다는 의지를 밝혔다.

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매입가 89% 적용 및 정책 확대 방안

정부는 2024년 8·8 대책에서 수도권 공공택지 3만 6천가구에 미분양 매입확약을 제공하기로 약속했다. 이어 작년 9·7 대책에서는 지원 대상을 2만 3천가구로 정하고, 매입대금 지급 시점을 준공 후 6개월에서 준공 전 6개월로 앞당기는 등 사업자의 자금 부담을 줄였다.

올해 시행되는 매입확약은 원칙적으로 내년 말까지 착공하는 조건을 충족해야 한다. 미분양률에 따라 분양가의 85%에서 89%를 기본 매입가격 비율로 적용한다. 내년 상반기에 착공할 경우 2%포인트를 가산하고, 500가구 이상 대단지일 경우 1%포인트를 추가로 인센티브로 제공한다.

LH와 정부는 이러한 유인책을 통해 민간 사업자들이 미분양 리스크를 낮출 수 있도록 지원하며, 조기 착공을 유도하고 있다. 착공률이 상향 조정되고 매입 확대 방안이 검토되는 가운데, 수도권 주택 시장의 공급 불안정성이 어느 정도 해소될지 관심이 집중되고 있다.