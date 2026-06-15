LG전자가 '투트랙 전략'으로 매출과 영업이익이 동반 상승하는 질적 성장을 이뤄내고 있다.

LG전자가 프리미엄 빌트인 가전과 글로벌 사우스 시장을 동시에 공략하는 '투트랙 전략'을 앞세워 생활가전(HS) 등 사업에서 4년 연속 매출과 영업이익이 동반 상승하는 질적 성장을 이뤄내고 있다.

가전·공조 1분기 실적분석 북미·유럽 프리미엄 빌트인 인도·브라질선 가성비 공략 4년째 매출· 영업이익 '껑충' 올해 영업이익 률 9% 육박해 LG전자 가 프리미엄 빌트인 가전과 글로벌 사우스 시장을 동시에 공략하는 ' 투트랙 전략 '을 앞세워 생활가전(HS) 등 사업에서 4년 연속 매출과 영업이익 이 동반 상승하는 질적 성장을 이뤄내고 있다.

가전제품의 평균판매단가(ASP)는 매년 낮아졌지만 '비싼 제품을 많이 팔아야 수익이 난다'란 기존 통념을 깨고 신흥국 볼륨존과 선진국 프리미엄 빌트인을 공략한 전략이 수익성 개선으로 이어졌다는 분석이다. 15일 LG전자 올해 1분기 사업보고서에 따르면 냉장고·세탁기의 ASP는 1년 전보다 3.2% 낮아졌다. LG전자의 냉장고·세탁기 ASP는 2021년 7.8%, 2022년 4.8% 상승하며 고점을 찍은 뒤 2023년(-3.0%), 2024년(-3.7%), 지난해(-1.1%)에 이어 올 1분기까지 지속적으로 하락세를 보이고 있다. 물가와 인건비·물류비 상승 국면에서 제조업의 ASP가 4년 연속 낮아진 것은 이례적이다.

그러나 실적은 정반대의 움직임을 보이고 있다. 현재 HS·ES 사업본부로 나뉜 가전·냉난방공조(HVAC) 사업의 전신 격인 H&A사업본부 실적은 냉장고·세탁기 ASP가 최고점이었던 2022년 매출 29조8955억원, 영업이익 1조1296억원이었지만 지난해에는 양 사업본부 합산 매출 35조4489억원, 영업이익 1조9266억원으로 대폭 개선됐다. 사실상 해당 기간 매출이 연평균 5.8% 오르는 동안 영업이익은 연평균 19.5% 급증한 셈으로, 특히 올 1분기에는 중동 전쟁 등 지정학적 리스크로 인한 악재 속에서도 8.4%의 높은 영업이익률을 달성했다.

업계에서는 이 같은 성과가 볼륨존과 프리미엄 시장을 동시에 공략한 투트랙 전략 덕분이라는 평가가 나온다. LG전자는 인도, 브라질, 사우디아라비아 등 글로벌 사우스 시장에서 현지 구매력에 맞춘 제품군을 확대하고 있다. 이들 시장은 단가만 놓고 보면 북미·유럽 프리미엄 시장보다 낮지만, 판매량 확대와 현지 생산기반을 통해 규모의 경제를 만들 수 있는 핵심 거점이다. 실제로 인도·사우디·브라질 등 신흥 3개국의 지난해 합산 매출은 6조2000억원으로 2023년(5조1000억원) 대비 20% 이상 급증했다.

LG전자는 인도에서 현지 수도 사정과 기후, 식문화에 맞춘 전용 가전을 내놓고 브라질에서는 생산기지를 확충하며 원가 경쟁력을 높이고 있다. 사우디에서는 대형 개발 프로젝트와 냉난방공조 수요를 겨냥한 기업 간 거래(B2B) 사업을 키우고 있다. 반면 북미와 유럽에서는 프리미엄 빌트인 가전에 힘을 실으며 실적 확대에 집중하는 것이 LG전자의 전략이다. 지난 4월 이탈리아에서 열린 '밀라노 디자인 위크 2026'에서는 글로벌 빌트인 최대 수요처인 유럽을 겨냥한 'LG 빌트인 패키지'를 최초 공개했다.

협소한 주거 공간을 고려해 안전하고 편리하게 사용할 수 있는 20인치대 제품군으로 라인업을 구성한 것이 특징이다. 빌트인은 선진 시장 내에서도 최고급으로 분류되는 영역으로 한 번에 패키지로 들어가는 경우가 많아 매출 효과가 크다. 건설사에 직접 매출하는 빌더 시장은 매우 폐쇄적이라 한 번 진입하면 지속적인 매출을 안정적으로 일으킬 수 있다





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