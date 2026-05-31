LG전자, 32인치 4K·AI·대용량 배터리 탑재한 'LG 스탠바이미 2 맥스' 출시

32인치 4K UHD 디스플레이와 3세대 알파8 AI 프로세서, 144Wh 배터리 등을 갖춘 이동식 스크린 'LG 스탠바이미 2 맥스'가 출시됐다. 돌비 비전·돌비 애트모스 지원과 11.1.2채널 음향, 풍부한 스트리밍·아트 콘텐츠를 제공한다.

LG전자는 기존 모델보다 화면 크기와 화질을 대폭 강화한 신형 이동식 스크린 ' LG 스탠바이미 2 맥스 '를 공개했다. 이번 제품은 32인치 터치 디스플레이를 적용해 이전 27인치 모델 대비 약 40% 큰 화면을 제공한다. 4K UHD (3840×2160) 해상도와 3세대 알파8 AI 프로세서 를 탑재해 저해상도 영상도 AI 기반 슈퍼 업스케일링을 통해 선명한 4K 화질로 변환한다.

돌비 비전과 돌비 애트모스 기술을 지원해 시각·청각 모두에서 몰입감 높은 시청 경험을 구현한다. 또한 11.1.2채널 자체 음향 시스템을 갖춰 별도 스피커 없이도 풍부하고 입체적인 사운드를 즐길 수 있다. 배터리 용량은 144Wh로 확대돼 전원 연결 없이도 최대 4시간 30분 연속 재생이 가능하다. 화면을 버튼 하나로 스탠드와 분리해 태블릿처럼 자유롭게 사용할 수 있으며, 원클릭 스탠드와 스트랩 액세서리를 활용해 가로·세로 어느 방향으로든 놓거나 벽에 걸어 액자나 시계처럼 연출할 수 있다.

USB 포트는 4개로 늘어나 다양한 기기와 동시 연결이 가능하고, 최신 Wi‑Fi 6를 적용해 다중 사용자 환경에서도 끊김 없는 스트리밍을 지원한다. 콘텐츠 측면에서도 풍부한 라인업을 제공한다. LG 채널이라는 FAST(Free Ad‑supported Streaming TV) 서비스를 통해 전 세계 36개국에서 4,500개 이상의 채널을 스트리밍할 수 있다. 새로 탑재된 'LG 갤러리 플러스'는 내셔널 갤러리 런던, 국립현대미술관, Saatchi Art 등 세계 유수의 미술관·아트 플랫폼과 협업해 5,000여 개의 아트 콘텐츠를 제공한다.

사용자는 고흐·쇠라 등 유명 작품을 배경 이미지로 설정해 인테리어 효과를 낼 수 있다. 또한 전용 스마트캠을 연결하면 카카오톡 영상 통화, 콘텐츠 전송, 원격 제어 기능을 제공하는 'LG 버디' 서비스도 이용 가능하다. 출시와 동시에 완판 행진을 이어가고 있다. 2021년 첫 등장 이후 꾸준히 판매량 상위에 올랐던 스탠바이미 라인은 지난해에도 국내 3대 1 판매율을 기록한 스테디셀러다.

'LG 스탠바이미 2 맥스'는 지난달 진행된 라이브 방송에서 45분 만에 전량 소진됐으며, 동시 접속자 수는 57만 명을 넘어 높은 관심을 끌었다. LG전자는 앞으로도 '스탠바이미 Go', '스탠바이미 2', '스탠바이미 2 맥스' 등 다양한 폼팩터의 이동식 스크린을 선보이며 라이프스타일 TV 시장을 주도할 계획이다





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LG 스탠바이미 2 맥스 4K UHD 알파8 AI 프로세서 FAST 서비스 이동식 스크린

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