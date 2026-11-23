LG전자가 글로벌 TV 시장 침체와 중국厂商 경쟁 심화에 대응해 폴란드 므와바 공장의 생산라인을 축소하고 759명의 감원을 실시한다. 프리미엄 OLED 중심 전략으로 전환한다.

LG전자 가 글로벌 TV 시장의 장기간 정체기와 중국 브랜드들의 공세에 대응하기 위해 폴란드 내 주요 생산거점인 므와바 공장 의 생산라인을 대폭 축소하기로 했다. 이에 따라 LG전자 와 현지 협력업체를 포함해 총 759명의 직원 감원이 예정되어 있으며, 이는 공장 생산 전략을 저가형에서 프리미엄 중심 재편하려는 움직임으로 해석된다. 이번 조치는 한국 TV 업체들이 지역별 생산기지 역할과 제품 구성을 효율화하여 비용 부담을 낮추고 수익성을 방어하려는 글로벌 생산망 재편의 일환이다.

LG전자, 므와바 공장 라인 축소 및 759명 감원

23일 업계에 따르면 LG전자는 폴란드 므와바 공장에서 TV 생산량을 감축함에 따라 생산라인을 조정하며 현지 고용사무소에 직원 460명의 집단해고 계획을 신고했다. 이는 LG전자 므와바 법인의 2025년 연평균 직원 수 1515명의 약 30%에 해당하는 규모로, 내년 1월 말부터 3월 말까지 구조조정이 단행될 계획이다. 현재는 해고 계획을 사전 신고한 단계이나, 구체적인 감원 시기와 절차가 진행 중이다.

Also read 기초생활보장 생계급여 선정 기준 2030년 중위소득 35%로 상향

LG전자의 현지 협력업체 세 곳 역시 299명의 감원 계획을 신고해 전체 구조조정 대상자는 총 759명에 달한다. 이 가운데 두 곳은 아예 므와바 공장에서 철수할 예정이며, 이번 조정에 TV 생산량 축소가 주요 원인 중 하나로 반영되었다. 므와바 고용사무소는 LG전자의 감원 사유로 TV 생산라인의 지속적인 축소와 생산량 감소를 명시적으로 기록했다.

프리미엄 OLED 집중과 전장 사업 확대 전략

LG전자는 므와바 공장에서 TV 생산량을 줄이는 대신 OLED(유기발광다이오드) TV 등 프리미엄 제품에 집중할 방침이다. 미들급 제품 등 일부 물량은 다른 거점으로 이전 배치되며, 현지 매체는 재배치 거점 후보로 이집트와 베트남이 거론된다고 전했다. 이러한 조치는 저가 라인 축소를 통해 비용 부담을 줄이고 고부가가치 제품 중심의 사업 모델을 강화하려는 의도로 보인다.

Advertisement

또한 LG전자는 해당 공장에서 전장(자동차 전자부품) 사업도 키우기로 했다. 차량용 인포테인먼트 시스템(CIS) 생산을 확대하여 기존 TV 생산의 공백을 메우고 새로운 성장 동력을 확보할 계획이다. LG전자 관계자는 "글로벌 생산 효율화의 일환으로 법인별 생산량을 탄력적으로 운영하는 것"이라고 설명하며, 전략적 재편의 취지를 밝혔다.

글로벌 TV 시장 침체와 중국厂商의 강세

글로벌 TV 시장은 코로나19 팬데믹 기간의 교체 수요가 사라진 뒤 좀처럼 이전 규모를 회복하지 못하고 있다. 옴디아 집계상 글로벌 TV 출하량은 2019년 2억2290만대에서 2025년 약 2억860만대로, 팬데믹 전보다 6%가량 줄었다. 이러한 시장 침체는 한국 TV 기업들의 생산망 재편을 가속화하는 직접적인 원인이 되었다.

특히 중국 업체들의 약진은 한국 기업들에게 큰 부담으로 작용하고 있다. 트렌드포스에 따르면 올해 상반기 삼성전자는 1760만대, LG전자는 1130만대의 TV를 출하해 합산 2890만대를 기록했다. 반면 TCL 1508만대, 하이센스 1423만대, 샤오미 468만5000대 등 중국 3개 브랜드의 합산 출하량은 약 3400만대로, 한국의 두 업체보다 약 510만대 많았다.

삼성 전자 등 업계 전반의 생산망 재편 가속화

글로벌 TV 시장 침체에 LG전자뿐만 아니라 삼성전자도 사업 재편에 속도를 내고 있다. 삼성전자는 지난 5월 슬로바키아 갈란타 공장의 TV 생산을 종료했으며, 2002년 가동을 시작한 지 24년 만이었다. 당시 공장에서 일하던 약 700명이 고용 영향을 받았으며, 갈란타 공장의 생산물량은 다른 생산거점으로 재배치되었다.

Advertisement

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 LG전자는 지난 3분기 프리미엄 시장 중심 공략으로 글로벌 TV 출하량 점유율을 1년 새 3%포인트 끌어올렸다. 이는 저가 라인 축소와 프리미엄 제품 집중 전략이 시장에서의 입지를 강화하는 데 일정 부분 기여했음을 시사한다. 앞으로도 한국 TV 기업들은 구조조정과 생산망 최적화를 통해 경쟁력을 유지할 것으로 예상된다.