LG이노텍, AI 반도체 기판 장기계약 수주로 주가 100만원 돌파

LG이노텍이 AI 반도체 기판 장기계약을 체결하면서 주가가 100만원을 돌파, 증권사 목표주가 상향, 기판·RF‑SiP·자율주행 사업 부문 성장 기대

LG이노텍 이 AI 반도체 기판 분야에서 독점적 기술력을 바탕으로 대형 장기계약을 체결하면서 주가가 급등했다. 26일 유가증권시장은 LG이노텍 주가가 사상 최초로 100만원을 돌파하며, 장 초반 IV 변동성완화장치가 발동되어 한때 111만5000원이라는 최고가를 기록했다.

한편, 연초 시점인 26만7500원 대비 300%가 넘는 상승률이 기록되었다. 이러한 주가 급등은 기존 카메라 모듈 사업에서의 현금흐름이 꾸준히 발생할 전망과 더불어, AI 데이터센터 수요 증가에 따른 FC‑BGA 기판 공급 부족 현상에 대한 시장의 기대감이 결합되어 발생한 결과다. 증권사들은 이번 기회를 타이밍으로 LG이노텍의 목표주가를 크게 상향조정했다. 하나증권은 종전 70만원에서 130만원으로 목표를 제시했고, 유진투자증권과 iM증권은 각각 105만3000원, 100만원으로 전망을 올렸다.

SK증권이 13일에 처음 100만원 목표를 발표하면서 KB증권, NH투자증권 등 6개 증권사가 1~2주 이내에 목표를 100만원 이상으로 끌어올렸다. 이들의 주된 판단 근거는 기판 사업부가 단순 부품 공급을 넘어 메모리 반도체 신용 계약 구조와 유사한 수주형 파운드리 모델로 전환하고 있다는 점이다. 예를 들어, 기판은 AI 데이터센터용 CPU·GPU를 연결하는 핵심 소재이며, 2분기 가동률은 100%를 유지하고 2분기 영업이익은 1400억원대, 전년 대비 약 13배 상승할 것으로 예상된다.

LG이노텍은 AI 반도체 기판 외에도 RF‑SiP(무선주파수 집적 패키지) 기판 사업에서도 경쟁사보다 우위를 점하고 있다. 모바일 데이터 전송과 전력 효율 개선을 위해 급증하는 수요 속에서 RF‑SiP는 고부가가치를 지닌 제품이다. 경쟁사가 생산량을 늘릴 여력이 부족한 상황에서 LG이노텍은 점유율을 확대할 가능성이 크다. 혹시나 화제된 자율주행 관련 사업 부문에서도 차량용 AP 모듈과 FC‑BGA 기판까지 확대되고 있어, 올해 4분기부터 차량용 AP 모듈 양산이 시작될 전망이다. 이러한 중장기 성장 동력은 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것이다





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LG이노텍 AI 반도체 기판 FC‑BGA RF‑Sip

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