LG유플러스, 유심 자동 업데이트 및 찾아가는 매장 운영으로 보안 강화

LG유플러스가 유심 자동 업데이트와 찾아가는 매장을 도입해 고객 편의를 높이고 보안을 강화한다. 10월 22일부터 시행된 이 서비스의 주요 내용과 영향을 정리했다.

LG유플러스 가 고객의 유심(가입자 식별 모듈) 보안을 강화하고 편의성을 개선하기 위해 ' 유심 자동 업데이트' 서비스를 시작했다. 지난 10월 22일부터 별도 신청이나 매장 방문 없이 통신망을 통해 자동으로 유심의 가입자 식별번호 체계가 변경된다. 이는 고객이 직접 앱을 실행하거나 매장을 방문해야 했던 기존 절차의 부담을 줄이기 위한 조치다.

유심 자동 업데이트 핵심 작동 원리

유심은 통신사가 가입자를 식별하고 통신 서비스를 제공하는 데 쓰이는 장치로, 휴대폰 안에서 신분증과 같은 역할을 한다. LG유플러스는 지난 4월부터 유심에 담긴 가입자 식별번호(IMSI)를 무작위 숫자 기반으로 바꾸는 작업을 진행 중이다. 번호를 예측하기 어렵게 만들어 고객 정보 보호를 강화하는 것이 목적이다. 자동 업데이트는 실물 유심을 교체하지 않고도 동일한 가입자 식별번호 보안 체계를 적용할 수 있다. 업데이트는 수초 내에 완료되며, 휴대폰에 저장된 사진과 연락처는 유지된다. 이후 통화나 데이터 이용이 원활하지 않을 경우, 휴대폰을 껐다 켜면 된다.

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고객 안내 체계 및 예약 일정

LG유플러스는 업데이트 예정일 2주 전과 1주 전, 하루 전 등 최소 세 차례 문자메시지나 카카오톡으로 사전 안내를 보낸다. 이는 자동으로 바뀌는 과정에서 고객이 당황하거나 불편을 겪지 않도록 하기 위함이다. 해당 날짜에 진행하기 어려운 고객은 연말까지 일정을 미룰 수 있으며, 업데이트 시간은 평일 오전 10시부터 오후 5시까지다. 본사에서는 진행 상황을 실시간으로 점검하고 고객 불편에 대응한다. 다만 이번 유심 업데이트 안내 문자에는 인터넷 주소(URL)가 포함되지 않으므로, 링크 접속이나 개인정보 입력을 요구하는 문자는 공식 안내인지 반드시 확인해야 한다. 내용이 의심스럽거나 절차가 궁금하면 문자 속 연락처 대신 유심 상담센터나 가까운 U+매장을 통해 확인할 수 있다.

기존 대면 서비스 및 상담 창구 유지

자동 업데이트 도입에도 불구하고, LG유플러스는 기존 대면 서비스를 완전히 중단하지 않고 유지한다. 전국 1709개 U+매장에 유심 상담 전용 창구를 마련해, 직원에게 설명을 듣고 싶은 고객은 매장을 방문해 업데이트를 받거나 새 유심으로 무료 교체할 수 있다. 24시간 운영하는 무료 유심 상담센터(080-864-1010)에서도 관련 내용을 안내한다. 초기에는 고객이 휴대폰 앱에서 직접 업데이트하거나 매장을 방문해 유심을 교체하는 방식으로 진행했으며, 매장 대기 시간을 줄이기 위해 방문 예약을 받았다. 전국 노인복지관에는 직원들이 직접 찾아가 업데이트와 교체를 도왔다. 10월 말까지 이를 마친 고객은 약 700만 명으로, 전체 고객의 약 40%다. 그러나 앱 사용이 익숙하지 않거나 가까운 곳에 매장이 없는 고객에게는 여전히 문턱이 있었다.

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도서산간 지역 대상 찾아가는 매장 운영

LG유플러스는 U+매장이 없는 지역에 '찾아가는 매장'을 보내 대면 상담과 유심 교체를 지원한다. 지난 10월 28일 전북 진안군 진안의료원 앞에는 작은 통신 매장이 들어섰다. 승합차 안에는 상담 공간과 화면을 갖추고, 차량 밖에는 차양을 펼쳐 대기 공간을 마련했다. LG유플러스 매장이 없는 진안 지역 주민을 위해 마련한 이 찾아가는 매장에서 직원들은 고객의 유심을 확인해 교체하고, 요금 상담과 스마트폰 사용법, 보이스피싱 예방 요령을 안내했다. 찾아가는 매장은 영남과 호남에 각각 한 대씩 운영되며, 직원 세 명이 한 팀을 이뤄 섬과 산간, 소규모 마을 등을 방문한다. 앞서 지난 10월 22~24일에는 전남 완도군청에서 주민들을 만나기도 했다. 매장이 있는 다른 지역까지 이동해야 했던 고객이 생활권 안에서 상담과 지원을 받을 수 있도록 한 것이다.

현장 서비스 확대 및 향후 계획

현장 서비스는 유심 업무에 그치지 않는다. 지역 축제와 행사장에서는 통신 상담과 보조배터리 대여를 지원하며, 수해나 산불 등 재난 현장에서는 무료 와이파이와 휴대폰 충전 서비스를 제공한다. 소상공인을 대상으로 매장 운영에 필요한 인터넷과 포스(POS) 단말기, 폐쇄회로(CC)TV 상담도 진행한다. 도서 지역 방문은 지난 4월부터 이어져 왔다. 직원들은 울릉도와 자월도, 청산도 등 배를 타고 들어가야 하는 섬에 임시 창구를 열었다. 인천 연안부두에서 배로 약 한 시간 걸리는 자월도에서는 마을 방송으로 방문 일정을 알리고 면사무소에서 고객을 맞았다. 당시 섬 주민 1287명 가운데 LG유플러스 고객은 194명이었다. 유심 자동 업데이트가 고객의 절차와 방문 부담을 줄이는 방식이라면, 찾아가는 매장은 대면 지원이 필요한 곳으로 상담 창구를 옮기는 방식이다. LG유플러스는 두 서비스를 병행해 디지털 기기 사용이 익숙하지 않거나 매장 접근이 어려운 고객도 보안 강화 조치와 통신 서비스를 이용할 수 있도록 지원하고 있다.