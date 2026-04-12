LG유플러스, 전 고객 대상 유심 무료 교체 시작…보안 강화

LG유플러스가 13일부터 전 고객을 대상으로 유심 업데이트 및 무료 교체를 실시한다. 이는 가입자식별번호(IMSI) 체계에 난수를 도입하여 보안 수준을 높이기 위한 조치이며, 고객들은 유심 업데이트 또는 교체를 선택할 수 있다. 사전 예약 후 매장 방문을 권장하며, 디지털 취약계층 및 군장병을 위한 지원도 제공된다. 이번 조치는 SK텔레콤, KT에 이어 이동통신 3사 모두 유심 무상 교체를 실시하는 흐름을 따른다.

LG유플러스 관계자가 매장에서 유심 무료 교체 방법을 안내하고 있다. LG유플러스 제공 LG유플러스 가 13일부터 전 고객을 대상으로 유심 업데이트 및 무료 교체 를 시작한다. 이는 가입자식별번호( IMSI ) 체계에 난수를 도입하여 보안 수준을 높이기 위한 조치이다. 그동안 LG유플러스 는 이동통신망에서 가입자를 식별하는 번호인 IMSI 를 가입자 휴대전화 번호를 조합하여 부여해왔는데, 이로 인해 발생할 수 있는 보안 우려를 해소하고자 하는 것이다. 고객들은 유심 업데이트와 교체 중 원하는 방식을 선택할 수 있다. 유심 업데이트는 기존 유심을 업데이트하여 그대로 사용하는 방식이며, 교체는 새로운 유심으로 변경하는 방식이다. 사용 중인 유심 종류에 따라 업데이트만으로 충분할 수도 있고, 교체가 필요할 수도 있다. 만약 유심 업데이트가 가능한 고객이라면, 온라인 간편 업데이트를 통해 직접 조치를 취할 수도 있다.

LG유플러스는 이러한 서비스를 제공하기 위해, 지난 8일부터 유플러스원(U+one) 앱과 LG유플러스 홈페이지를 통해 유심 업데이트 및 교체를 위한 매장 방문 예약 시스템을 운영해왔다. 11일까지 자사 이동통신 고객 14만 8154건, 알뜰폰 9657건 등 총 15만 7811건의 매장 방문 예약이 접수되었으며, 이는 전체 이동통신 가입 회선 수의 약 1% 수준이다. \유심 업데이트 또는 교체를 원하는 고객들은 반드시 예약을 하지 않아도 매장을 방문할 수 있다. 하지만, LG유플러스는 현장 혼잡을 줄이고 고객 대기 시간을 최소화하기 위해 사전 예약을 통한 방문을 권장하고 있다. 매장 방문 시에는 본인 확인을 위한 신분증과 사용 중인 휴대폰을 반드시 지참해야 한다. 대리인이 방문하는 경우에는 고객의 휴대폰 외에 위임 절차에 필요한 관련 서류들을 추가로 지참해야 한다. LG유플러스는 이번 유심 업데이트 및 교체 서비스를 원활하게 제공하기 위해, 시행 초기 전국 1719개 매장에 현장 인력 5700여 명과 본사 지원 인력 522명을 투입할 계획이다. 또한, 디지털 취약계층의 접근성을 높이기 위해 전국 노인복지관 61곳에서도 유심 교체를 지원하며, 현역 군장병에게는 앱과 홈페이지를 통해 요청하면 택배로 업데이트와 교체를 지원할 예정이다. LG유플러스는 고객들에게 안전한 서비스를 제공하기 위해, 문자 안내 시 공식 채널인 U+one 앱과 홈페이지를 통해서만 예약 및 대상 여부 확인이 가능하도록 운영하고 있으며, 회사를 사칭한 스팸 및 스미싱 문자에 대한 각별한 주의를 당부했다. \이번 LG유플러스의 유심 무료 교체 조치는 최근 1년 사이에 이동통신 3사가 모두 전 고객을 대상으로 유심 무상 교체를 실시하는 흐름을 따르는 것이다. 앞서 SK텔레콤과 KT는 지난해 발생한 해킹 사고를 계기로 유심 교체를 진행한 바 있다. 이번 조치는 LG유플러스가 지난 15년간 가입자의 휴대전화 번호를 조합하여 IMSI를 발급해온 데 따른 보안 우려를 해소하고, 더욱 강화된 보안 체계를 구축하기 위한 중요한 단계이다. LG유플러스는 오는 4월 13일부터 한층 강화된 보안 체계를 가동하고, 전 고객을 대상으로 유심 무상 교체와 재설정을 순차적으로 진행할 예정이다. 이러한 노력은 고객들의 개인 정보 보호를 강화하고, 안전한 통신 환경을 조성하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다. LG유플러스는 앞으로도 고객들의 안전한 통신 생활을 위해 지속적인 보안 강화 노력을 이어갈 것이다





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