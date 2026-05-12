LG에너지솔루션, 인공지능 전환 AX를 통한 배터리 제조 혁신과 글로벌 초격차 전략

LG에너지솔루션이 디지털 트윈과 AI 에이전트, 고도화된 예측 모델을 도입해 생산성을 획기적으로 높이고 제품 경쟁력을 강화하며 배터리 산업의 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다.

배터리 산업의 패러다임이 급격하게 변화하고 있습니다. 과거에는 정부의 막대한 정책적 지원이나 대규모 인력을 투입하는 이른바 인해전술 방식의 양적 경쟁이 주를 이루었다면, 이제는 누가 더 빠르게 학습하고 정교하게 데이터를 활용하여 생산성을 혁신하느냐가 생존의 핵심이 되는 인공지능 전환, 즉 AX의 시대가 도래한 것입니다.

이러한 거대한 흐름의 중심에서 LG에너지솔루션은 단순한 기술적 도입을 넘어 기업의 체질 자체를 바꾸는 전사적인 혁신을 추진하고 있습니다. 김동명 사장은 AX를 단순한 디지털 전환이 아닌 생존과 직결된 필수 과제이자 경쟁의 판도를 바꿀 결정적인 기회로 정의하며, LG에너지솔루션이 지난 30년 가까이 축적해 온 방대한 지식재산권과 업력, 그리고 우수한 인재라는 핵심 자산에 AI를 접목해 생산성을 대대적으로 혁신하겠다는 강력한 의지를 표명했습니다.

특히 올해 초 제시했던 2030년까지의 생산성 30% 개선이라는 목표를 2028년까지 50% 개선으로 대폭 상향 조정한 것은, AI 기술에 대한 자신감과 함께 배터리 산업의 초격차 경쟁력을 확보하겠다는 도전적인 비전의 반영이라고 볼 수 있습니다. 이러한 비전은 이미 실제 현장에서 가시적인 성과로 나타나고 있습니다. LG그룹의 최고 권위 시상식인 LG어워즈에서 LG에너지솔루션은 2년 연속 대상을 차지하며 그 기술력을 입증했습니다.

특히 올해 고객감동대상을 수상한 지능형 자율제조 기반의 차세대 원통형 배터리 스마트팩토리 혁신 사례는 AX가 어떻게 실제 제조 공정에 적용되어 효율을 극대화할 수 있는지를 보여주는 정석과도 같습니다. 여기서 핵심이 된 기술은 디지털 트윈입니다. 디지털 트윈은 실제 공장 설비와 동일한 가상 환경을 컴퓨터 속에 구현하여 시뮬레이션을 통해 모든 공정을 검증하는 방식입니다. 기존의 제조 방식이 수많은 물리적 테스트와 반복적인 시행착오를 통해 최적값을 찾아냈다면, 디지털 트윈은 수만 가지의 변수를 사전에 계산하여 최적의 생산 조건을 빠르게 도출함으로써 시간과 비용을 획기적으로 줄여줍니다.

그 결과 46시리즈 신규 설비의 생산 속도를 50% 이상 개선하는 경이로운 성과를 거두었으며, 4680부터 46120까지 다양한 규격의 배터리를 하나의 설비에서 유연하게 생산할 수 있는 시스템을 구축했습니다. 또한 애리조나 공장의 양산 설비 비용을 기존 계획 대비 대폭 절감하고 투자비와 조립 라인 면적을 절반 수준으로 줄이는 등 경제성까지 확보하며 제품 경쟁력을 한층 끌어올렸습니다. LG에너지솔루션의 AI 혁신은 제조 공정을 넘어 연구개발과 공급망 관리, 그리고 제품의 안전성 확보라는 사업 전반으로 확장되고 있습니다.

김제영 CTO는 연구개발 전반에 AI 에이전트를 도입하여 개발 패러다임을 완전히 바꾸겠다고 선언했습니다. 그는 오랜 시간 축적해 온 데이터와 기술력을 쌓는 것을 축적이라 하고, AI와 협력 생태계를 통해 혁신 속도를 비약적으로 높이는 것을 압축이라고 정의하며, 이 두 가지가 상호 보완적으로 작용할 때 진정한 경쟁력이 완성된다고 설명했습니다. 실제로 LG AI연구원과 공동 개발한 리튬 가격 예측 AI 모델은 그 구체적인 성공 사례입니다.

변동성이 극심한 리튬 가격을 예측하기 위해 전기차 판매량, 광산 공급량, 글로벌 정책 및 보조금 등 방대한 데이터를 학습시킨 결과, 글로벌 투자은행의 예측치보다 훨씬 높은 90% 이상의 정확도를 구현했습니다. 이는 원자재 구매 전략과 투자 결정에 있어 매우 강력한 무기가 될 것입니다. 또한 에너지저장장치(ESS)용 LFP 배터리에는 AI 기반 안전진단 체계를 도입하여 100만 개 이상의 셀 데이터를 분석해 화재 위험을 사전에 감지하고 원천 차단하는 시스템을 구축했습니다.

전 세계 500개 이상의 사이트에서 수집되는 테라바이트급 데이터를 실시간으로 모니터링함으로써 제품의 신뢰성을 극대화하고 있습니다. 결국 LG에너지솔루션이 추구하는 AX의 핵심은 시도하고, 피드백하고, 빠르게 보완하는 기민한 실행력에 있습니다. 이를 위해 CEO가 직접 주재하는 AI 거버넌스 위원회를 매월 운영하며 솔루션 도입부터 보안, 변화 관리까지 세밀하게 점검하고 있습니다. 기업형 AI 플랫폼의 단계적 도입과 전사적인 AI 교육 확대는 모든 임직원이 AI를 도구 삼아 혁신을 주도하는 문화를 만들기 위함입니다.

제조, 연구개발, 구매, 경영 기획에 이르기까지 전 사업 영역에 AX를 적용하려는 이러한 노력은 단순한 효율 개선을 넘어, 글로벌 시장에서 누구도 쉽게 따라올 수 없는 독보적인 경쟁 우위를 점하기 위한 전략적 행보입니다. 데이터라는 원석을 AI라는 도구로 가공하여 생산성 혁신이라는 가치를 창출해 내는 LG에너지솔루션의 여정은 미래 배터리 산업이 나아가야 할 지능형 제조의 표준을 제시하고 있으며, 이는 곧 글로벌 전기차 및 에너지 시장에서의 절대적인 리더십으로 이어질 것입니다





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LG에너지솔루션 인공지능전환 디지털트윈 스마트팩토리 배터리혁신

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