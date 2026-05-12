LG에너지솔루션의 AI 혁신을 이끄는 젊은 거장 임준호 연구위원의 도전과 비전

배터리 최적 설계 시간을 획기적으로 단축시킨 LG에너지솔루션의 임준호 제품개발AI팀장이 AI 기술을 통한 산업 혁신과 수평적 조직 문화의 중요성을 역설합니다.

현대 산업의 쌀이라 불리는 배터리 분야에서 인공지능 이라는 강력한 도구를 통해 혁신적인 변화를 이끌고 있는 인물이 있다. 바로 LG에너지솔루션 의 임준호 제품개발AI팀장이다. 그는 1989년생이라는 젊은 나이에 KAIST에서 전기 및 전자공학 학사와 석사 그리고 박사 과정을 모두 마쳤으며 2022년 LG에너지솔루션 에 합류한 지 불과 4년 만에 회사의 첫 AI 전문 연구위원으로 발탁되는 파격적인 승진을 이뤄냈다.

이는 단순히 개인의 성취를 넘어 LG에너지솔루션이 AI 기술을 통해 배터리 개발 패러다임을 완전히 바꾸겠다는 강력한 의지를 보여주는 상징적인 사건이라 할 수 있다. 임 연구위원은 선임 소식을 접한 뒤 기쁨보다는 책임감을 먼저 느꼈다고 밝혔다. 특히 연구위원이라는 직책이 단순히 높은 직급을 의미하는 것이 아니라 회사의 해당 기술을 대표하는 얼굴이라는 정의를 접했을 때 어깨가 무거워졌다고 회고했다. 그는 자신이 그 수식어에 걸맞은 역량을 갖추었는지 끊임없이 자문하며 앞으로 더욱 완성도 높은 성과를 통해 스스로를 증명해 보이겠다는 강한 의지를 드러냈다.

임 연구위원이 이끄는 제품개발AI팀의 핵심 미션은 배터리 최적 설계 AI 모델을 개발하는 것이다. 배터리 산업은 기술 발전 속도가 매우 빠르고 고성능과 고안정성을 동시에 확보하는 것이 생존의 핵심이다. 특히 전 세계 고객사들의 요구사항이 시시각각 변하기 때문에 설계 속도를 높이는 것이 곧 경쟁력으로 직결된다. 기존의 배터리 설계 방식은 수많은 변수를 조합해 최적의 값을 찾아내는 과정에서 베테랑 개발자들의 경험과 직관 즉 장인 정신에 크게 의존해 왔다.

이 과정에서 최적의 설계도를 그려내기 위해 개발자들은 며칠 밤낮을 고민하며 수많은 시행착오를 겪어야 했고 이는 전체적인 개발 기간의 연장으로 이어졌다. 하지만 임 연구위원이 도입한 AI 모델은 수만 가지의 복잡한 데이터를 순식간에 분석하고 조합하여 단 몇 분 만에 최적의 설계안을 제시한다. 이러한 변화는 단순한 시간 단축을 넘어 개발자 간의 숙련도 차이로 인해 발생하던 결과물의 편차를 줄이고 데이터에 기반한 확신을 제공함으로써 설계의 정밀도를 획기적으로 높이는 결과를 가져왔다. 그의 이러한 성취 뒤에는 남들이 가지 않는 길을 택한 용기와 배움에 대한 순수한 열정이 있었다.

학부생 시절만 해도 인공지능은 지금처럼 주류 학문이 아니었다. 많은 동료가 안정적인 반도체나 통신 산업으로 진로를 결정할 때 임 연구위원은 우연히 접한 딥러닝의 세계에 매료되어 AI 연구라는 낯선 길을 선택했다. 당시에는 관련 과목조차 많지 않았지만 그저 공부하는 것이 너무나 재미있었기에 망설임 없이 뛰어들었다고 한다. 그는 스스로를 럭키한 사람이라고 표현하는데 이는 AI에 대한 호기심으로 시작한 공부가 이후 알파고 열풍과 함께 거대한 AI 붐으로 이어지며 자신의 선택이 시대의 흐름과 맞물렸기 때문이다.

그는 지금도 재미있는 일을 하자는 신조를 삶의 중심에 두고 있다. 매일 아침 샤워하며 노래를 틀어놓고 나는 내가 하고 싶은 연구를 하고 있어 정말 행복하다는 자기암시를 통해 긍정적인 에너지를 충전하며 연구실로 향하는 습관은 그가 지치지 않고 연구에 몰입할 수 있는 원동력이 되고 있다. 또한 잠들기 전 뇌가 가장 말랑말랑한 상태일 때 떠오르는 아이디어들을 수첩에 꼼꼼히 기록하는 습관은 실질적인 생산성 향상으로 이어지고 있다. 임 연구위원의 리더십 또한 매우 현대적이고 유연하다.

그는 자신보다 나이가 많은 팀원들과 협업해야 하는 젊은 팀장이라는 위치에 있지만 권위주의를 철저히 배제한다. 역할의 차이가 있을 뿐 상하 관계가 있는 것이 아니라는 확고한 믿음을 가지고 있으며 창의성이 생명인 AI 개발 환경에서는 수직적인 구조보다 수평적인 소통이 훨씬 효율적이라고 믿는다. 그는 팀원들이 제약 조건 없이 자발적으로 원하는 개발에 몰입할 수 있도록 최대한의 자율성을 보장하며 말랑말랑한 조직 문화를 조성하는 데 힘쓰고 있다. 이러한 문화는 구성원들이 실패를 두려워하지 않고 새로운 시도를 할 수 있게 만들며 이는 곧 기술적 돌파구로 연결되는 선순환 구조를 만든다.

그가 수많은 기업 중 LG에너지솔루션을 선택한 이유는 대기업의 안정성과 스타트업의 역동성을 동시에 갖췄기 때문이다. 일반적으로 대기업에서 AI 도입은 효율화를 통한 인력 감축으로 비춰질 우려가 있지만 LG에너지솔루션은 폭발적인 성장 가도에 있기 때문에 현장에서 오히려 AI의 도움을 간절히 원하는 분위기라고 설명했다. 제발 AI로 문제를 해결해달라는 현장의 요청은 그에게 큰 동기부여가 되었으며 이기는 혁신을 위해 AI를 적극적으로 수용하는 기업 문화야말로 LG에너지솔루션의 진정한 매력이라고 강조했다.

마지막으로 그는 자신의 성과를 개인의 능력이 아닌 현장 엔지니어들의 헌신 덕분으로 돌렸다. AI 모델이 실질적인 가치를 창출할 수 있었던 것은 현업 전문가들이 양질의 데이터를 제공하고 복잡한 도메인 지식을 상세히 설명해 주었기 때문이라는 것이다. 그는 모델 자체의 성능보다 더 중요한 것이 서비스 관점이라고 역설하며 내부 개발자들이 실제로 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 모델을 최적화하고 고도화하는 서비스 중심의 AI 개발에 더욱 매진할 계획이다





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