LG AI연구원, 텍스트·이미지 동시 이해 AI '엑사원 4.5' 공개…산업 현장 적용 기대

LG AI연구원이 텍스트와 이미지를 동시에 이해하고 추론하는 인공지능(AI) 모델 '엑사원 4.5'를 공개했다. 설계도면, 재무제표 등 복잡한 문서를 분석하고, 시각적 추론 능력에서 경쟁 모델들을 능가하는 성능을 보였다. 효율성 향상과 다양한 언어 지원을 통해 글로벌 시장 진출 가능성을 높였다. 연구, 학술, 교육용으로 공개하여 AI 생태계 발전에 기여할 예정이다.

LG AI 연구원은 9일 텍스트와 이미지를 동시에 이해하고 추론하는 인공지능 (AI) 모델 '엑사원(EXAONE) 4.5'를 발표했다. 엑사원 4.5 는 글과 그림을 함께 읽고 의미를 파악할 수 있는 AI로, 2021년 선보인 '엑사원 1.0' 이후 축적된 기술을 기반으로 개발되었다. 특히 실제 산업 현장에서 사용되는 문서를 이해하는 능력이 뛰어나다. 설계 도면, 재무제표, 계약서 등 텍스트와 그림이 혼합된 자료를 분석하여 전체적인 맥락을 파악할 수 있다. 이는 사람이 일일이 확인해야 했던 복잡한 문서를 빠르게 분석할 수 있게 해주어 업무 효율성을 크게 향상시키는 데 기여할 것으로 기대된다. 엑사원 4.5 는 시각적 처리 및 추론 능력 평가에서 GPT-5 미니, Claude Sonnet 4.5 등 주요 경쟁 모델들을 능가하는 우수한 성적을 거두었다. 특히 과학, 기술, 공학, 수학(STEM) 분야 평가에서 77.

3점을 기록하며, 코딩 및 복잡한 차트 분석에서도 구글의 최신 모델을 앞섰다. 이는 치열해지는 글로벌 AI 경쟁 속에서 국내 연구진이 핵심 성능 지표에서 경쟁력을 확보했음을 보여주는 중요한 성과로 평가된다. 엑사원 4.5는 또한 효율성을 크게 개선했다. 기존 'K-엑사원'의 약 7분의 1 수준인 330억 개의 파라미터 규모로 축소되었지만, 텍스트 이해 및 추론 성능은 그대로 유지했다. 이러한 효율성 증가는 더 적은 자원 투입으로 동일한 수준의 결과를 얻을 수 있게 해 비용 절감 및 연산 부담 완화에 기여할 것으로 보인다. 지원 언어는 한국어, 영어 외에 스페인어, 독일어, 일본어, 베트남어 등으로 확대되어 글로벌 시장에서의 활용 가능성을 높였다. 다양한 언어 환경 지원을 통해 엑사원의 적용 범위를 넓히고, 글로벌 AI 시장에서의 경쟁력을 강화하려는 전략으로 풀이된다.\LG AI 연구원은 엑사원을 '피지컬 인텔리전스'로 발전시키기 위한 구체적인 계획을 밝혔다. 이는 음성, 영상, 물리 환경까지 이해하는 AI 개발을 목표로 한다. 이를 위해 자체 AI 모델 'K-엑사원'에 이미지 이해 능력을 추가하고, 동북아역사재단의 데이터를 활용하여 한국의 역사와 문화적 맥락을 반영한 학습을 진행할 예정이다. 또한 자체적인 신뢰성 기준을 적용하여 AI의 안전성과 신뢰도를 높이는 데 주력할 방침이다. 이러한 노력들은 엑사원의 활용 범위를 산업 전반으로 확장하고, 실제 산업 현장에서 스스로 판단하고 행동하는 AI 구현을 위한 기반을 마련하는 데 기여할 것이다. LG AI 연구원은 엑사원 4.5를 인공지능 모델 공유 플랫폼인 허깅페이스(Hugging Face)에 연구, 학술, 교육용으로 공개하여 연구자 및 개발자들이 자유롭게 활용할 수 있도록 했다. 이는 AI 기술 발전을 위한 생태계를 조성하고, 국내 AI 경쟁력 강화에 기여하려는 의도로 해석된다. 엑사원 4.5의 공개는 AI 기술의 대중화를 촉진하고, 다양한 분야에서 AI 활용을 가속화하는 데 기여할 것으로 기대된다. 이진식 LG AI 연구원 엑사원랩장은 “앞으로 음성과 영상, 물리 환경까지 이해 범위를 넓혀 산업 현장에서 실제로 판단하고 행동하는 AI로 발전시키겠다”고 포부를 밝혔다.\엑사원 4.5의 발표는 단순히 새로운 AI 모델의 등장을 넘어, 국내 AI 기술 경쟁력 강화와 산업 현장 적용 가능성을 높이는 중요한 이정표가 될 것이다. 텍스트와 이미지의 융합 이해 능력을 바탕으로, 복잡한 문서 분석, 코딩, 차트 분석 등 다양한 분야에서 활용될 수 있으며, 업무 효율성을 극대화하고 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 STEM 분야에서의 높은 성능은 엑사원이 미래 기술 경쟁에서 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다. 또한, 파라미터 규모를 줄이면서도 성능을 유지하는 효율성 개선은 AI 기술 개발의 지속 가능성을 높이는 데 기여할 것이다. 엑사원 4.5의 글로벌 시장 진출 가능성을 높이기 위한 다국어 지원 확대는, 국내 AI 기술의 글로벌 경쟁력 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. LG AI 연구원의 엑사원 개발 전략은 단순히 기술 개발에 그치지 않고, AI의 사회적 가치 창출과 산업 현장 적용을 목표로 하고 있다는 점에서 의미가 크다. 앞으로 엑사원이 피지컬 인텔리전스로 발전하고, 다양한 산업 분야에 적용되어 사회 발전에 기여할 수 있기를 기대한다. 엑사원 4.5의 연구, 학술, 교육용 공개는 이러한 비전을 실현하기 위한 중요한 첫걸음이 될 것이다





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