LG 트윈스의 파격적인 승부수, 10승 선발 손주영의 마무리 전환과 불펜 위기 극복

불펜 붕괴 위기에 처한 LG 트윈스가 팀의 핵심 선발 자원인 손주영을 마무리 투수로 전격 배치했습니다. 최근 연이은 세이브 기록과 함께 팀의 안정감을 찾으려는 전략적 선택의 배경과 리스크, 향후 전망을 분석합니다.

LG 트윈스 가 최근 불펜진의 심각한 불안정함 속에 파격적인 전략적 선택을 내렸습니다. 부상으로 인해 시즌 출발이 다소 늦어졌던 손주영 선수가 팀의 승리를 지키는 최후의 보루인 마무리 투수로 돌아온 것입니다.

손주영은 5월 17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에서 LG가 6대 4로 앞서고 있던 9회 말에 등판하여 1이닝 동안 단 1개의 피안타만을 허용하고 2개의 탈삼진을 솎아내며 시즌 3세이브를 기록했습니다. 이 승리로 LG는 시즌 25승을 달성하며 삼성을 제치고 선두 KT를 0.5경기 차로 바짝 추격하는 단독 2위 자리를 탈환했습니다. 특히 손주영은 지난 5월 9일 한화전에서 2이닝 무실점으로 시즌 첫 등판을 가진 이후, 13일 삼성전과 15일 SSG전에서 연달아 세이브를 수확하며 한 주 만에 3개의 세이브를 기록하는 놀라운 집중력을 보여주었습니다.

손주영은 본래 토종 10승을 기대할 수 있는 수준 높은 선발 투수로 평가받아 왔습니다. 2024년부터 LG 선발 로테이션의 한 축을 담당하며 팀의 마운드를 지탱해왔으며, 지난해에는 총 30경기에 출전해 153이닝 동안 평균자책점 3.41과 탈삼진 132개를 기록하는 눈부신 성적을 거두었습니다. 임찬규, 송승기와 함께 강력한 토종 선발 트리오를 구축하며 LG가 2년 만에 통합 우승을 달성하는 데 결정적인 기여를 했으며, 이러한 활약을 바탕으로 2026 월드 베이스볼 클래식 대표팀에도 이름을 올린 인재입니다.

손주영의 가장 큰 강점은 191cm의 당당한 체격에서 나오는 높은 타점과 140km 후반대의 강력한 직구, 그리고 이를 뒷받침하는 다양한 구종 레퍼토리의 조화에 있습니다. 그는 커터, 커브, 슬라이더 등을 완성도 있게 구사하며 타자와의 수싸움에서 우위를 점합니다. 실제로 17일 경기에서도 선두타자 최지훈에게 안타를 내줬지만, 이후 조형우를 상대로 몸쪽 커터 두 개로 카운트를 잡고 바깥쪽 커브로 삼진을 잡아내는 등 선발 투수 못지않은 정교한 피칭을 선보였습니다. 그럼에도 불구하고 LG가 이런 특급 선발 자원을 마무리로 전환한 이유는 현재 불펜 상황이 그만큼 절박하기 때문입니다.

유영찬의 부상 이탈과 더불어 핵심 불펜 자원들의 부진이 뼈아픈 상황입니다. 특히 장현식과 함덕주 같은 베테랑들이 겪고 있는 부침이 치명적입니다. 장현식은 19경기 18이닝 동안 평균자책점 5.50을 기록하며 최근 2군으로 내려갔는데, 지난해에 비해 홈런 허용률이 급격히 높아진 것이 문제로 지적됩니다. 함덕주 역시 17경기 13.1이닝 동안 평균자책점 7.43을 기록하며 마운드 위에서 고전하고 있습니다.

이러한 상황에서 LG는 손주영이라는 확실한 카드를 통해 경기 후반의 안정감을 되찾으려는 승부수를 던진 것입니다. 물론 이러한 보직 변경에 대한 우려의 시각도 존재합니다. 선발 투수는 정해진 루틴에 따라 관리가 가능하지만, 불펜 투수는 경기 상황에 따라 언제든 등판해야 하며 연투가 이어지는 경우가 많아 체력적, 정신적 부담이 훨씬 큽니다. 특히 손주영은 지난 2024시즌 포스트시즌 당시 선발과 구원을 오가는 무리한 운용 끝에 팔꿈치 부상을 입었던 전력이 있어 팬들의 걱정이 큽니다.

이에 대해 염경엽 감독은 인터뷰를 통해 당분간 손주영의 연투는 없을 것이라고 명시하며 철저한 관리 모드에 들어갔음을 시사했습니다. 실제로 16일 경기에서는 손주영 대신 배재준을 올렸으나, 배재준이 3피안타 2자책으로 무너지며 오히려 손주영의 존재감이 얼마나 절실한지를 역설적으로 증명했습니다. 현재 KBO 리그의 판도를 보면 확실한 마무리 투수를 보유한 팀들이 상위권을 유지하고 있다는 공통점이 있습니다. KT의 박영현, 삼성의 김재윤, SSG의 조병현 등은 팀에 심리적 안정감을 부여하는 핵심 요소입니다.

손주영과 같은 10승급 선발 투수를 불펜으로 활용하는 것이 자원 낭비처럼 보일 수 있으나, 현재 LG의 상황은 그리 녹록지 않습니다. 김윤식과 이정용이 복귀했음에도 치리노스와 송승기가 부진하고, 타선 역시 오스틴을 제외하면 폭발력이 떨어진 상태입니다. 결국 LG는 현재의 순위를 유지하고 분위기를 반전시키기 위해 손주영의 마무리 전환이라는 고육지책이자 프리미엄 선택을 내린 것입니다. 이제 남은 약 100경기의 여정 속에서 이 파격적인 실험이 성공적인 결과로 이어져 LG를 다시 한번 정상으로 이끌 수 있을지 야구팬들의 이목이 쏠리고 있습니다





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LG 트윈스 손주영 마무리투수 KBO리그 불펜운영

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