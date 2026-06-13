최강 LG 트윈스가 잠실구장에서 롯데 자이언츠를 5-3으로 꺾으며 40승을 달성했다. 40승 선점으로 정규시즌 우승 확률이 61.9%에 달하는 등 강전으로 눈길.

LG 트윈스가 13일 잠실구장에서 열린 경기에서 롯데 자이언츠를 5-3으로 이겨 시즌 40승 목표를 달성했다. 이는 1989년 이후 정규시즌 40승 선점 팀이 우승할 확률이 61.9%에 이른다는 통계와 함께 삼성 같은 전통적 강팀들을 넘어 한국 야구의 새로운 기록으로 평가된다. 1회초에 홍창기와 박해민의 안타·도루로 무사 2,3루를 만든 LG는 오스틴 딘의 희생플라이와 문보경의 내야땅볼로 2점을 먼저 올렸다. 2회에는 문정빈의 솔로 홈런과 박해민·오스틴의 적시타가 더해져 리드가 5점을 만났다.

롯데는 3회 비거 예스의 중월 투런홈런과 8회 고승민의 적시타로 점수 차를 좁혔으나, 여전히 한 일비 소용없었다. 경기의 핵심은 무실점 경을 이룬 선발 투수 김진수와, 이어서 한·중·중·한·한 투수 체계를 이어낸 불펜의 조화였다. 김진수는 시즌 첫 선발 투구에서 두 이닝을 무실점으로 마무리하며 팀의 승리를 견인했다. 그 뒤 함덕주, 김진성, 약셀 리오스, 김영우, 손주영이 순차적으로 투입되어 3원웬트 이하의 성적을 기록했다.

특히 약셀 리오스가 외야에서 시속 160.8km를 기록해 시즌 최고 속도를 자랑하며 전반의 공수 조율을{cut off due to length limitation but see next segment} LG 트윈스는 현재 40승(24패)을 기록해 2위 KT 위즈를 1.5경기 차로 앞서고 있다. KT 위즈는 난타 전까지 NC 다이노스를 11-9로 추락했으나, 8회에 권동진의 솔로 홈런과 허경민의 2타점 적시타로 경기 무승부를 았고, 그 뒤 허경민이 2타점 2루타를 터져 결국 9-9로 연결되었다.

대구에서는 삼성 라이온즈가 SSG 랜더스에 7-6으로 역전승했으며, 전병우의 3점 포트타는 1-6 뒤진 상황을 언약하였다. 7번째 날 경기에서 박승규의 적시타가 2타점을 내며 9점 차가 다가게 되었다. 광주에서는 KIA 타이거즈가 두산 베어스와 2-1 승리를 거두며, 현충일 앞에서도 연패를 중단했다. 6이닝에 피안타 5회, 6탈삼진 1실점을 기록한 제임스 네일은 승리 투수로 등극했다. 키움 i어로즈는 고척문에서 한화 이글스에 3-1로 역전승하며, Movement을 이 두번째 연속 승리로 마무리했다. 김효경 기자는 이 기사를 통해 한국 야구의 현재 상황과 전력을 상세히 분석하였다.

전체적으로는 시즌 전반의 경쟁이 치열해지고 있으며 슈퍼 투수와 스타 배터들이 각 팀 간의 역학을 크게 바꾸고 있다. LG 트윈스의 40승 기록은 앞으로의 승부를 점점 더 주도할 수 있는 강력한 바탕이 되고 있다. 경기 동향과 팀의 내외 전략이 어떻게 조합되는지 주목해 볼 필요가 있다





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LG 트윈스 40승 사상 최초 속도 160.8Km 약셀 리오스 박해민 20도루 기록 KBO 리그 역대 기록 한국 야구 경쟁

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