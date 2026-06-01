LG 계열사 '피지컬 AI' 기대감에 주가 급등… 수직 계열화 경쟁력 부각

최근 증시에서 LG전자를 비롯한 LG 계열사들의 주가가 강세를 보이고 있다. 이는 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한과 연계된 '피지컬 AI' 테마 기대감이 주요 배경으로, 로봇과 AI 시스템에 필요한 에너지, 센서, 소프트웨어 등 전 요소를 LG그룹 내 계열사들이 수직 계열화해 보유한 점이 강점으로 작용하고 있다. 시장에서는 실적보다는 장기 성장 스토리에 주목하며 LG 그룹 ETF에 대한 관심도 높아지고 있다.

최근 국내 증시에서 반도체와 AI, 로봇 관련주를 중심으로 한 쏠림 현상이 두드러지고 있다. 특히 LG 계열사들의 주가 급등이 눈에 띄는데, LG전자 는 이틀 연속 상한가 를 기록하며 시장의 주목을 받았다.

이 같은 움직임이 실적에 기반한 것인지, 아니면 미래 성장에 대한 기대감에서 비롯된 것인지에 대해 시장의 관심이 집중되고 있다. 증시 전문가 김태봉 씨는 이 현상을 기대감에 더 가깝다고 분석한다. 그는 과거 엔비디아 CEO 젠슨 황의 방한 때 HBM 메모리 공급 관련해 삼성전자와 SK하이닉스가 주목받았던 것과 달리, 이번에는 '피지컬 AI'라는 새로운 테마가 시장을 이끌고 있다고 설명한다. LG전자는 단순 가전 기업이 아니라, 엔비디아와 협력해 휴머노이드 'LG 클로이드'를 개발하며 소프트웨어 측면에서 역할을 하고 있다.

또한 LG 씨엔에스, LG에너지솔루션, LG이노텍 등 계열사들이 로봇과 AI 시스템에 필요한 에너지, 센서, 네트워크 인프라 등을 각각 담당하며 수직 계열화를 이룬 점이 강점으로 꼽힌다. 로봇 구동을 위한 배터리는 LG에너지솔루션, 인지 센서는 LG이노텍, 시스템 통합은 LGCNS 등이 맡아 한 그룹 내에서 피지컬 AI 생태계를 완성할 수 있는 유일한 기업 집단으로 평가받는다. 엔비디아 입장에서도 LG그룹과의 협업이 중요해지면서, 이러한 기대감이 LG 계열사 주가 전반에 긍정적 영향을 미치고 있다. LG전자 그룹 ETF도 같은 맥락에서 주목받고 있다.

이러한 흐름은 증시가 단순한 실적보다는 기술적 협력과 장기적 성장 스토리에 더 민감하게 반응하고 있음을 보여준다. 반도체와 AI, 로봇이 융합된 피지컬 AI 테마는 아직 초기 단계지만, 글로벌 기술 기업들과의 협력을 바탕으로 국내 기업들이 차별화 포인트를 확보할 가능성이 높다. 특히 LG그룹의 수직 계열화된 구조는 부품부터 완제품까지 일관된 기술 개발과 시장 진출을 가능하게 하는 장점이 있다. 이에 투자자들은 단기급등에 따른 조정 가능성도 염두에 두면서, 장기적 관점에서 기업들의 기술 경쟁력과 협력 네트워크를 평가할 필요가 있다. 국내외 AI 수요 확대와 로봇 상용화 속도가 주요 변수로 작용할 전망이다





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