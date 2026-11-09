LF, 젠틀몬스터 등 패션 브랜드, 지속적 협업으로 신규 고객 유입 가속화

LF, 젠틀몬스터, 유니클로 등 주요 패션 브랜드가 록키마운틴 페더베드, 메종 마르지엘라, JW 앤더슨과 장기적인 협업을 통해 신규 고객층을 확보하고 있습니다.

패션 업계가 기존 고객층을 유지하면서도 신규 고객을 유치하기 위해 브랜드 간 협업(Collaboration) 전략을 강화하고 있다. 특히 단순한 일회성 이벤트를 넘어 수년간 지속되는 장기 협력 사례가 늘면서 시장 내 협업 상품의 위상이 한층 높아지고 있다.

10일 업계에 따르면 이러한 움직임을 주도하는 곳은 패션 멀티플랫폼 기업 LF이다. LF는 다양한 특성을 지닌 해외 브랜드와 결합하여 제품 개발 단계부터 양사가 긴밀하게 참여하는 방식으로 진화된 협업을 진행하고 있으며, 이를 통해 패션 커뮤니티 내에서도 새로운 반응과 고객 유입을 창출하고 있다.

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LF와 록키마운틴 페더베드, 개발 단계부터 통합 협업

LF가 보유한 록키마운틴 페더베드는 1960년대 후반 미국에서 카우보이 방한복 브랜드로 탄생했으나, 1980년대 후반에 그 명맥이 끊겼다가 2005년 일본에서 부활한 브랜드이다. LF가 운영하는 헤지스 측은 이번 협업이 단순히 양사의 로고나 디자인 요소를 결합하는 수준을 넘어, 제품 개발 단계부터 양사가 깊이 관여했다는 점에 큰 의미를 부여하고 있다.

특히 바버의 왁스 재킷과 아페쎄의 데님 등 두 브랜드를 대표하는 제품의 장점을 조합한 점이 특징으로, 제품 특성과 수요층이 다른 두 브랜드의 협업이 이루어진 점 때문에 업계에서는 이례적인 사례라는 평가가 나오고 있다. 현재 판매 추이를 감안할 때, 주요 물량은 다음 달 안에 소진될 것으로 예상되며 패션을 즐기는 새로운 고객층이 지속적으로 유입되고 있는 상황이다.

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젠틀몬스터와 메종 마르지엘라, 4년 차 장기 전략 수립

안경 브랜드 젠틀몬스터 역시 일회성 이벤트에 그치지 않고 여러 해에 걸쳐 꾸준히 협업 제품을 출시하며 충성도 높은 고객 확보에 나서고 있다. 젠틀몬스터는 프랑스 패션 브랜드 메종 마르지엘라와 2023년 첫 협업 상품을 선보인 후, 올해로 네 번째 협업을 진행하는 등 빈틈없는 일정을 소화하고 있다.

젠틀몬스터 관계자는 미학적 철학과 창의적 방향성을 바탕으로 2023년부터 매년 한 차례씩 새로운 컬렉션을 발표하고 있으며, 향후에도 메종 마르지엘라와의 장기적인 협력 관계를 이어갈 계획이라고 밝혔다. 이번 협업은 2021년과 2023년에 이어 세 번째로 성사된 것은 아니며, 올해 기준 네 번째에 해당하는 사례로 두 브랜드의 전통적인 특색을 현대적인 감각으로 재해석한 것이 주요 포인트이다.

유니클로와 JW 앤더슨, 고가의 디자인 대중화 전략

패션 잡화 및 의류 브랜드 유니클로는 영국의 디자이너 브랜드 JW 앤더슨과 협업한 가을·겨울 제품을 최근 출시하여 화제를 모으고 있다. 평소 100만원이 넘는 JW 앤더슨의 디자인을 담았으면서도 10만원 미만의 가격대에 판매한다는 점, 울과 캐시미어 등 고급 원단을 사용했다는 점, 자수 로고가 곳곳에 박혀 있다는 점이 소비자들의 관심을 끌고 있다.

이러한 협업 제품은 출시할 때마다 꾸준히 인기를 얻으며 유니클로의 브랜드 가치 상승에도 기여하고 있다. 업계 관계자는 협업 제품의 생산량이 정규 상품보다 많지 않아 매출과 크게 직결되지는 않지만, 장기적인 관점에서 신규 고객 유치와 제품 인지도 확장 등 명확한 이점을 갖추고 있기 때문에 앞으로도 '콜라보 상품' 출시는 지속될 것이라고 내다봤다.