LEET 만점자 이진우 씨가 서울 강동구 숙소에서 숨진 채 발견되어 경찰이 사망 경위를 조사 중입니다. AI 부정행위 의혹과 관련된 후속 조치가 주목받는 가운데 교육부와 경찰의 진상 규명 방향이 궁금합니다.

생성형 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 의혹으로 전 사회적인 공분을 샀던 올해 법학적성시험( LEET ·리트) 만점자 이진우 (32) 씨가 2026년 11월 19일 오후 서울 강동구 소재 모텔에서 숨진 채 발견되었습니다.

이날 오후, 현장에 도착한 소방당국은 심폐소생술(CPR)을 수행하기에는 이미 늦은 상태로 확인되어 구조 활동을 즉시 중단하고 장비를 철수시켰습니다.

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사망 경위 및 초기 수사 현황

경찰은 사건 발생 직후 관악구, 광진구, 송파구, 강동구 등 관련 지역 경찰서 형사들을 대거 동원하여 각지 폐쇄회로(CC)TV를 분석하는 등 신속한 추적을 진행했습니다.

특히 광진구 소재 모텔에서 다용도 로프가 담긴 봉지와 과거 대학수학능력시험 수험표 등 중요한 물증이 발견되면서, 경찰은 아차산 일대부터 우선 수색에 착수했습니다.

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법적 처리 및 수事 종결 전망

이번 사건과 관련하여 피의자이자 범인인 이진우 씨 본인이 사망함에 따라, 검찰은 '공소권 없음' 처분으로 수사의 종결 절차를 밟을 것으로 예상됩니다.

이진우 씨의 심신이 지쳤다는 취지의 진술은 전해졌으나, 시험 부정행위 의혹이나 그에 따른 수사 과정에 대해서는 구체적인 언급이なかった다고 관련 소식통은 전했습니다.

정부 차원 진상조사 가능성 제기

단순한 사망 사건을 넘어 리트시험은 물론 대학수학능력시험(수능)에 대한 부정행위 의혹이 제기된 만큼, 교육부 등 정부 차원의 진상조사 가능성이 크게 대두되고 있습니다.

입시 관련 유명 유튜버 미미미누(김민우)는 이진우 씨가 출연했던 영상을 비공개 처리하겠다고 공지하는 등 관련 업계에서도 충격과 불안감이 확산되고 있습니다.

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입시 공정성 논란 및 파급 효과

이진우 씨가 LEET 만점을 달성한 후인 2026년 9월発売한 '브레인 악셀'은 성적 상승의 비결을 담았다며 큰 인기를 끌었으나, 현재는 조작된 수능 성적을 믿고 고려대와 서울대가 이씨를 입학させた 만큼 현행 입시 체제 공정성에 대한 거센 논란이 예상됩니다.

이진우 씨는 사업 실패를 겪은 뒤 3주간 도보 전국 일주 도중 스마트폰을 잃어버리고 수십킬로미터를 걸으면서 아날로그 환경에서 인지적인 변화를 겪었다고 주장한 바 있어, 이러한 배경이 사망과 어떻게 연결되는지에 대한 정확한 규명이 필요합니다.