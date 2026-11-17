법학적성시험(LEET) 만점자 이진우 씨가 수능 성적표 개명 문제와 LEET 답안 작성 방식에 대해 논란이 일자, 19일 실시되는 수능 국어 영역을 직접 풀이하는 생중계를 약속하며 실력을 입증하겠다고 밝혔다.

법학적성시험( LEET) 만점자 이진우 씨가 과거 대학수학능력시험(수능) 성적표에 개명 후 이름이 표기되어 있다며 제기된 부정 의혹과 LEET 시험지에서의 이상한 답안 작성 방식에 대해 반박하고 나섰다. 서울대 치의학과 1학년인 이진우 씨는 최근 유튜브 영상을 통해 자신이 푼 2027학년도 LEET 시험지와 과거 수능 성적표를 공개하며 정직함과 실력을 입증하겠다고 주장했지만, 입시 전문가들과 온라인 커뮤니티에서는 시험지 조작 가능성에 대한 의문을 지속적으로 제기하고 있다.

개명 전 이름 표기 문제와 성적표 조작 의혹

이진우 씨가 공개한 2013년, 2018년, 2024년, 그리고 2026학년도 수능 성적표의 성명란에는 모두 개명 후의 이름인 '이진우'라고 적혀 있었다. 그러나 이 씨는 실제로 최소 한 차례 개명한 사실을 인정하고 있으며, 과거 성적증명서에도 같은 이름이 기재된 점을 두고 조작의혹이 커졌다. 한국교육과정평가원은 개명했더라도 수능 성적표에는 개명 전 이름이 나오며, 시험 당시 OMR 카드에 기재된 이름은 변경할 수 없다는 명확한 입장을 밝혔다. 이로 인해 이진우 씨가 과거 수능 성적표에 개명 후 이름을 합성하거나 손을 댔을 수 있다는 주장이 제기되며 신뢰도 문제가 대두되었다.

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LEET 만점 기록과 답안 수정 방식 논란

이진우 씨는 올해 치러진 2027학년도 LEET에서 언어이해와 추리논증 문제를 모두 정확히 맞추며 2008년 시험 도입 이후 최초의 만점자라는 기록을 세웠다. 하지만 그가 공개한 LEET 시험지에는 28번 문항을 오답으로 골랐다가 고친 흔적이 발견되어 의심이 걷히지 않는다. 법률저널이 추정한 이 문항의 정답률은 80%에 달하지만, 이진우 씨는 해당 문제를 포함해 25번부터 29번까지 총 5개 문항에서 선택한 선지를 연달아 수정하여 만점을 획득했다. 공교롭게도 이 진우 씨가 25번부터 29번까지 처음 고른 선지가 24번부터 28번 문항의 정답과 일치하면서, 별도로 확보한 답을 한 문항씩 밀려 쓴 것이 아니냐는 비판이 나온다.

입시 전문가의 분석과 이진우 씨의 해명

2016년 LEET 언어이해 영역 만점자인 노형석 메가로스쿨 강사는 이진우 씨의 시험지 패턴에 대해 의문을 표했다. 노형석 강사는 해당 학생이 직관적으로 문제를 푸는 스타일이며, 정답률이 80%인 문제에서 정답을 고르지 않을 경우 그 이유가 설명되어야 하는데 무언가 다른 선택을 했을 때의 근거가 부족하다고 지적했다. 이에 대해 이진우 씨는 후반으로 갈수록 집중력이 떨어져 잔실수가 늘었고, 애매한 선지에서 머뭇거리다가 다음 옳은 선지를 보고 답을 확정했다며 해명했다. 또한 밀린 답 5개가 연속으로 일치하려면 중간에 있는 26번 문항에서 2번 선지를 지운 흔적이 남아야 한다며 조작 의혹을 부인했다.

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수능 국어 생중계를 통한 실력 입증 예고

이진우 씨는 입시업계와 온라인상의 의혹에 대해 공식적인 반박 수단으로 19일 치러지는 2027학년도 수능 국어 영역 문제지가 공개되는 대로 문제 풀이와 채점 과정을 생중계하겠다고 밝혔다. LEET와 수능 간 난도 차이는 뚜렷하지만 사전 유출 가능성이 없고 가장 빨리 풀어볼 수 있는 시험이 수능이라는 점을 들어 이 방법을 선택했다고 설명했다. 그는 일반 수험생보다 11문항을 더 푸는 자기 자신에게 제약 조건을 부여하여 진정성을 입증하겠다고 밝혔다.

제한된 시간과 추가 문항 풀이라는 추가 조건

생중계 진행 시 이진우 씨는 정규 시험 시간인 80분보다 15분 짧은 65분 안에 풀이를 마칠 계획을 세웠다. 또한 선택과목 2개를 모두 풀어 일반 수험생보다 11문항을 더 풀어나가며 자신의 논리적 추론 능력과 문제 해결 속도를 공개할 예정이다. 이를 통해 그는 과거 성적표 조작 의혹과 LEET 시험지 답안 밀기 의혹에 대한 최종적인 반론을 제시할 계획이며, 관련 과정이 투명하게 검증되기를 바라고 있다.