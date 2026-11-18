법학적성시험 만점자 이진우 씨에 대한 생성형 AI 부정행위 의혹과 관련, 법무법인 민의가 관악경찰서에 고발장을 제출하며 수사가 본격화되고 있습니다.

법학적성시험( LEET) 만점자 이진우 씨가 대학수학능력시험 과정에서 생성형 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 저질렀다는 의혹을 받으며 사회적 논란이 일고 있습니다. 이 사건은 단순한 의혹 제기를 넘어 형사 고발로 이어지며, 입시 제도의 공정성과 AI 기술의 윤리적 사용에 대한 경각심을 높이고 있습니다.

법무법인 민의, 관악경찰서에 이진우 고발장 제출

법무법인 민의의 방민우 변호사는 '새로운 미래를 위한 청년 변호사 모임'을 대표하여 이진우 씨의 혐의를 수사해 줄 것을 요구하는 고발장을 18일 오전 11시 45분께 관악경찰서에 제출했습니다. 고발장에는 이씨가 올해 만점을 받은 LEET 시험뿐 아니라, 작년에 치른 2026학년도 수능 성적도 함께 수사 대상으로 포함되도록 요청하는 내용이 명시되어 있습니다.

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방민우 변호사는 이진우 씨가 만약 실제 부정행위를 저질렀다면, 그가 학습법을 담은 도서의 출판, 광고, 판매 등을 통해 경제적 이득을 취한 것은 사기 행위에 해당한다고 주장했습니다. 이에 따라 관련 사안 전체에 대한 철저한 수사가 필요하다는 입장을 명확히 했습니다.

과외 학습 과정서 AI 활용 의혹 제기

이씨를 둘러싼 가장 핵심적인 의혹은 수능 당시 특정 과목에서 보여준 비약적인 성적 상승과 그 배경에 있는 학습 방식에 있습니다. 관련 글을 작성한 한 인사는 이씨에게 약 1시간가량의 과외를 진행한 경험을 바탕으로, 도움을 청한 남성이 유전자(DNA) 구조와 염기서열 등 기본적인 생명과학 개념을 거의 몰랐다고 증언했습니다.

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이씨가 소셜미디어에 공개한 2026학년도 수능 성적 증명서를 살펴보면, 생명과학2 영역의 한 문제를 제외한 나머지 모든 과목에서 만점을 기록했습니다. 이러한 불균형한 성적 분포와 기초 지식의 부재는 당시 과외를 통해 AI에 시험 문제를 설명하고 해결하는 방법을 배웠을 것이라는 추측을 낳고 있습니다.

사건의 재판부는 과거 각종 정황 증거를 토대로 시험지에 정답을 빼돌려 작성했다는 혐의에 대해 유죄를 인정한 바 있습니다. 이는 이진우 씨가 이전 시험에서도 유사한 방식으로 부정행위를 시도했거나, 적어도 그 정황이 존재했음을 시사하는 중요한 맥락으로 작용하고 있습니다.

사건 관련 입장 및 향후 전개 방향

이진우 씨는 19일 열리는 2027학년도 수능 국어 문제지가 공개되는 즉시, 문제 풀이와 채점 과정을 생중계하여 의혹을 해소하겠다고 밝힌 상태입니다. 이는 그가 제시한 주장의 진위 여부를 검증받을 수 있는 직접적인 방식이지만, 이미 제기된 과거 성적과 학습 과정에 대한 의구음을 완전히 해소하기에는 한계가 있을 수 있습니다.

시대인재 관계자는 시험 공정성이라는 사안의 심각성을 고려할 때, 의혹 해소를 위해 사실 관계에 대한 검증이 우선되어야 한다는 판단을 내렸다고 설명했습니다. 반면 이진우 씨는 사업 실패 후 3주간의 도보 전국 일주 도중 스마트폰을 분실하는 등 아날로그 환경에서의 인지적 변화를 겪었으며, 이로 인해 집중력이 향상되었다고 주장합니다.

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그는 이러한 경험과 성적 상승의 비결을 담은 책을 출판하여 시중에 판매 중이며, 책에서는 가공식품 배제와 고강도 운동이 집중력 향상에 도움이 된다고 주장하고 있습니다. 그러나 이러한 개인의 경험담이 과거 시험의 객관적인 부정행위 사실을 대체할 수는 없으며, 관련 기관의 객관적인 수사와 판정이 요구되는 상황입니다.