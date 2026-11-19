법학적성시험 리트 만점자 이진씨가 사망했으나 경찰은 AI 부정행위 의혹에 대한 실체적 진상 규명을 위해 수사를 지속할 방침이다. 교육부는 수능 문답지 보관을 긴급 지시했다.

법학적성시험( LEET) 만점자 이진우 씨가 숨진 채 발견되었다. 서울경찰청은 19일 오후 1시 12분경 서울 강동구 천호역 인근 숙박업소에서 심정지 상태의 이진우 씨를 발견했다고 밝혔다. 이씨는 32세로, 최근 여러 차례 시험에서 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 했다는 의혹을 받아 사회적 논란의 중심에 서 있었다.

이진우 사망과 수사 계속 방향

이진우 씨의 사망에도 불구하고 경찰은 부정행위 실체를 파악하기 위한 수사를 이어갈 예정이다. 통상적으로 수사기관은 피의자가 사망할 경우 공소권 없음으로 사건을 종결하지만, 경찰은 이번 사건이 단순한 개인의 처벌을 넘어 시험의 공정성을 훼손했다는 점에서 특별한 주목을 기울이고 있다.

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경찰 관계자는 실체적 진실을 확인하기 위해 계속적인 수사를 진행할 예정이라고 전했다. 이날 아침 이진우 씨에 대한 실종 신고가 여러 건 접수되면서 관악구, 광진구, 송파구, 강동구 일대가 수색됐고, 결국 강동구의 한 숙소에서 숨진 채 발견되었다.

공개 검증 약속과 AI 의혹 구체적 정황

이진우 씨는 2026학년도 대학수학능력시험 국어 문제를 실시간으로 푸는 모습을 유튜브로 송출하여 자신의 능력을 검증받겠다고 약속했으나, 현장에 나타나지 않았다. 입시연구소 아이디에이(IDA) 측은 전화기가 꺼져 있었다고 밝혔다. 현장에서 발견된 최근의 힘든 심경을 토로한 메모에는 부정행위 의혹에 대한 설명은 담겨 있지 않았다.

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이씨에 대한 의혹은 그의 과거 성적과 급격한 변화 배경에서 기인했다. 2018학년도 수능에서 국어 영역이 7등급이었던 이씨가 2026학년도 수능에서는 전 과목 중 단 1문제만 오답 처리되었다. 이어 7월 치러진 2027학년도 리트 언어이해와 추리논증에서도 만점을 기록했다.

이처럼 급격한 성적 향상에 대해 이씨는 인지적 변화가 있었다고 주장하며 책을 펴내고 유튜브 방송에 출연했다. 그러나 지난해 수능 사흘 전 이씨에게 생명과학2를 과외 수업한 학생은 이씨가 기본적 개념조차 숙지하지 못한 상태였다고 증언했다. 또한 이씨가 공개한 과거 수능 성적표 이름이 개명 전 이름이 아닌 현재 이름으로 수정된 정황도 확인되었다.

한성숙 총리의 수능 문답지 보관 지시

사회적 관심이 집중되면서 한성숙 국무총리는 긴급 조치를 내렸다. 한 총리는 교육부에 별도 지시가 있기 전까지 지난해 수능 시험지(문답지) 보관 상태를 유지하라고 지시했다. 수능 문답지는 통상 1년간 보관 후 폐기되나, 이씨가 2026학년도 수능을 치른 서울 영훈고등학교는 아직 해당 문답지를 보관 중인 것으로 확인되었다.

고발장을 접수한 박은선 변호사(법률사무소 이유)는 에이아이(AI)를 통한 부정행위 수법을 밝혀 향후 시험 공정성을 유지하는 것이 중요하다고 강조했다. 이 사건은 AI 기술이 시험 제도를 해칠 수 있는 가능성을 드러냈기 때문이다.

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전문가 조언과 향후 시험 제도 변화

이창현 한국외대 법학전문대학원 교수는 국민적 관심이 매우 크고 유사 범죄에 대응해야 하므로 철저한 조사가 필요하다고 지적했다. 전문가들은 이번 사건을 계기로 시험 출제 및 채점 과정에 인공지능 감시 장치를 도입하거나, 실시간 화상 감시 시스템을 강화하는 등 제도를 개선해야 한다는 의견을 제시했다.

이전에는 세무사 시험 수석 합격자가 AI를 이용한 부정행위를 자수하며 관심이 쏠리기도 했으나, 이진우 씨 사건은 대학입시라는 더 넓은 영향력을 가진 영역에서 발생했기 때문에 파장이 크다. 경찰은 메모와 디지털 흔적 등 물증을 통해 이진우 씨가 실제로 AI를 이용했는지 여부를 명확히 밝혀낼 계획이다.