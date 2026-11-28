캘리포니아주 LA 인근 해역에서 12년 만에 최대 규모인 5.0 지진이 발생해 로스앤젤레스 국제공항(LAX) 창문이 파손되고 항공기 재이륙 등 소동이 빚어졌다. 주요 피해 상황과 대응 현황을 정리했다.

미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 인근 해상에서 12년 만에 최대 규모인 지진이 발생해 주요 공항 시설이 파손되고 항공 운항에 차질이 빚어졌다. 현지 시간 28일 오전 10시께 진앙지 인근 지역을 강타한 지진으로 인해 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) 터미널의 유리창이 깨지는 등 구조적 피해가 보고되었다.

공항 파편 및 항공기 재이륙 소동

진앙에서 불과 10㎞ 떨어진 로스앤젤레스 국제공항(LAX)에서는 착륙을 시도하던 델타항공 1972편이 급전우회하는 소동이 발생했다. 해당 항공기는 관제탑으로부터 강진이 발생했다는 긴급 연락을 받고 착륙을 포기한 뒤 재이륙 조치했다. 조종석 승무원들은 지진 발생 사실을 인지하고 비상 절차를 진행했으며, 해당 편은 약 30분간 LA 시내 상공을 선회한 뒤 오전 10시께 다시 활주로에 안전하게 안착했다.

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지진 당시 착륙하던 여객기 승객들 사이에서도 당혹감이 일었다. 팝스타 리조는 자신의 비행기가 지진 발생과 동시에 착륙했다고 밝히며, 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 "말 그대로 바퀴가 땅에 닿는 순간 휴대전화로 지진 알림을 받았다"고 증언했다. 그는 탑승객들에게 위험 상황을 경계할 것을 당부하며, 지진 발생 순간의 충격을 상세히 기록해 공개하기도 했다.

여진 연쇄 발생 및 인명·재산 피해

본진 발생 직후 인근 지역에서는 지진 활동이 지속되었다. 오후 11시41분께 본진 발생지점 바로 인근에서 규모 4.5의 여진이 포착되었으며, 이를 포함해 규모 2.5 이상의 여진이 10여 차례 더 이어졌다. 인근 지역에서는 진도 5 수준의 진동이 감지되어 대다수 주민이 지진을 명확히 인지했으며, 일부 지역에서는 창문이나 그릇이 깨지는 등 경미한 물리적 피해가 발생했다.

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하지만 LA 소방국은 관내 106개 소방서 인력을 전문 가동해 지진 대응 체제에 돌입했으나, 주요 인프라의 심각한 손상이나 부상자 보고가 없음을 확인했다. 소방당국은 이에 따라 신속하게 대응 체제를 종료했으며, 건물 구조적 피해가 없었다고 공지했다. 한편 엘세군도 지역에서는 셰브론 정유시설에서 검은 연기가 치솟는 모습이 목격되었으나, 대형 화재나 유출 사고로 이어지지는 않은 것으로 파악되었다.

지진학적 배경 및 향후 전망

지진학자인 루시 존스 캘리포니아공대(Caltech) 연구원은 이번 사건을 "LA 지역에서 상당히 오랜만에 발생한 대규모 지진"이라 평가하면서도, 큰 인명 피해나 광범위한 구조적 피해가 발생할 가능성은 낮다고 분석했다. 이번 지진은 대도시권인 LA카운티와 오렌지카운티에서 2014년 애너하임 인근 브레아시에서 발생한 규모 5.1 지진 이후 12년 만에 기록된 최대 규모 지진이다.

캘리포니아 해안 지역은 태평양판과 북아메리카판의 경계를 이루는 샌앤드레이어스 단층 위에 위치해 있어 지진 활동이 빈번한 지질학적 특성을 지니고 있다. 전문가들은 이번 지진이 단층판의 응력 해소 과정의 일부일 수 있음을 시사하며, 앞으로도 소규모 여진은 계속될 수 있음을 경고했다. 당국은 추가 지진 발생에 대비해 비상 대응 체계를 유지하며 지역 주민들에게 안전 수칙 준수를 당부하고 있다.