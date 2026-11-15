L3해리스 신규 라우터 과부하, 미 항공대란 일으켜

방위산업체 L3해리스가 아칸소주와 텍사스주에 설치한 신규 라우터 장치가 데이터 과부하를 유발하며 미국 전역 항공관제 통신시스템 마비 사태를 빚은 원인 및 현황을 분석합니다.

방위산업체 L3해리스 테크놀로지스 (L3Harris Technologies)가 도입한 신규 네트워크 장치가 미국 전역의 항공관제 통신시스템에 치명적인 과부하를 일으켜 대규모 마비 사태를 초래한 원인이 드러났다.

지난 13일(현지시간) 발생했던 전면적인 항공기 이륙 중단 사태는 미 남부 지역 통신 인프라에 대한 장비 점검 과정에서 그 실체가 규명되었다. 월스트리트저널(WSJ)은 14일 정부 및 업계 관계자를 인용해 이 같은 내용을 보도했다.

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신규 라우터 설치 직후 데이터 폭주

사고의 핵심 발단은 아칸소주 엘도라도에 위치한 연방항공청(FAA) 통신 시설에 L3해리스가 새로 설치한 라우터 장비였다. 이 장비를 가동한 지 얼마 지나지 않아 시스템이 미 전역의 FAA 통신망으로 방대한 양의 데이터를 송출하기 시작했다.

아칸소주 외에 텍사주 아마릴로에 위치한 레이더 시설에서도 동일한 현상이 발생했다. 두 시설의 라우터가 전체 네트워크에 4초에서 5초마다 1,000건의 연결 신호를 보냈고, 이로 인해 기존 장비들이 처리 용량을 넘어섰다.

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이러한 신호 폭주는 FAA가 해당 라우터들을 통신망에서 차단할 때까지 이어졌으며, 그 결과 미 전역 22개 항로관제센터 중 17곳에서 통신 장애가 발생했다. 로이터 통신 역시 FAA 안전담당 직원 노조와 소식통을 통해 장비 문제가 13일 업데이트된 두 대의 라우터로 국한되었음을 확인했다.

주니퍼 제품 논란과 제조사 입장

문제가 된 라우터 장비의 제조사는 데이터센터 및 초고속 네트워크 장비로 유명한 주니퍼다. 주니퍼는 지난해 휴렛패커드 엔터프라이즈(HPE)에 인수된 바 있다. HPE 대변인은 WSJ와의 인터뷰에서 해당 장비가 고장 난 것이 아니라 의도대로 작동한 것으로 보인다고 반박했다.

FAA 관계자들은 문제의 라우터가 데이터 과부하를 일으킨 특정 기능을 규명하기 위해 분석을 진행 중이다. 현재 FAA 관제 시스템 내 모든 주니퍼 라우터는 문제 발생 이후 꺼진 상태로 유지되고 있다.

숀 더피 미국 교통부 장관은 이날 회견에서 현재로서는 장비의 결함인지 업체의 무능함인지 명확히 판단하기 어렵다고 밝혔다. 그는 아직 결함의 근본 원인이 완전히 파악되지 않았음을 인정하며, 추가 조사가 필요하다는 입장을 강조했다.

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항공 안전 재개와 향후 조치 방향

L3해리스의 신규 장비로 인한 시스템 마비 사태는 미국 항공 업계에 심각한 혼란을 야기했으나, 핵심 장비의 차단으로 인해 통신시스템은 안정을 되찾는 데 성공했다. 그러나 이러한 대규모 통신 장애가 항공기 운항에 미친 구체적인 피해 규모나 재정적 영향에 대한 추가 보고는 현재로서는 제공되지 않았다.

앞으로 FAA는 L3해리스와 주니퍼, 그리고 HPE와 협력하여 장비의 정상 작동 여부를 집중적으로 검토할 계획이다. 특히 아칸소주와 텍사스주에 설치된 신규 네트워크 설비의 성능 검증이 우선 순위를 차지할 것으로 보인다.

이번 사건은 첨단 네트워크 인프라의 취약성이 어떻게 국가 핵심 시스템 전반으로 확대될 수 있는지 보여준 사례다. 관련 기업들과 FAA는 유사한 과부하 사태가 재발하지 않도록 시스템 보안 프로토콜을 재평가할 것으로 예상된다.