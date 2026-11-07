LiteLLM 해킹 사고, AI 연동 도구 공급망 보건의 위험성 증대

LiteLLM 공식 배포망 해킹으로 인한 악성코드 유포 사건과 관련된 기업 인증정보 노출 위험 및 AI 공급망 보안 강화 필요성에 대한 심층 분석.

글로벌 AI 모델 연동 소프트웨어인 LiteLLM의 공식 배포 저장소가 해킹당해 악성코드가 포함된 버전이 유통되면서 기업들의 인증정보 유출 우려가 커지고 있다. 지난해 11월 21일 발생한 이번 사건은 개발자들이 사용하는 오픈소스 라이브러리를 통한 2차 공격 경로가 어떻게 기업의 핵심 보안 체계에 영향을 미치는지를 단적으로 보여준다. LiteLLM은 다양한 AI 서비스의 호출, 비용 관리, 요청 분산 등을 통합 처리하는 도구로, 현재 많은 기업에서 핵심 업무 프로세스에 필수적으로 활용하고 있다.

LiteLLM 개발사 공식 입장과 공격 규모

LiteLLM 개발사는 해당 문제가 된 1.107.0 버전의 패키지를 공식 배포 저장소에서 즉시 회수했으며, 이전에 제공되던 모든 버전은 안전하다고 공식 밝혔다. 또한 별도로 제공되는 비공개 기업용 버전은 이번 해킹 공격의 영향을 전혀 받지 않았다고 명시했다. 해외 보안 기업 위즈(Wiz)는 문제가 된 악성 패키지가 약 4만 9천 회 다운로드된 것으로 추정하며, 잠재적인 피해 규모가 상당할 수 있음을 시사했다.

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AI 개발 도구 타깃형 공급망 공격의 역사적 맥락

이번 LiteLLM 사건은 AI 분야를 겨냥한 공급망 공격이 이번이 처음이 아니라는 점을 상기시킨다. 2024년 12월에는 객체 탐지 등 컴퓨터 비전 분야에서 널리 쓰이는 AI 소프트웨어 Ultralytics의 공식 파이썬 패키지 배포 과정이 침해당해 암호화폐 채굴 악성코드가 유포된 바 있다. 이전 사례로 2022년 12월에는 AI 개발 프레임워크 PyTorch의 일부 개발 버전이 악성 의존성 패키지에 노출되어, 공격자가 정상 패키지와 동일한 이름을 가진 악성 패키지를 배포하며 이용자 시스템의 정보 탈취를 시도한 사건이 있었다.

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AI 생태계에서의 공급망 보안 취약점과 현실적 대응

AI 모델 자체의 안전성 검증뿐만 아니라, 이를 개발하고 운영하는 과정에서 사용되는 외부 소프트웨어의 무결성 확인이 중요한 과제로 떠올랐다. 생성형 AI 서비스는 다양한 외부 모델과 오픈소스, 개발 도구를 결합하는 방식으로 구축되다 보니 기존에 존재하던 공급망 보안 문제가 AI 환경에서도 크게 부각되고 있다. 특히 LiteLLM과 같은 모델 연동 도구는 여러 AI 서비스의 접점에 위치해 있어 보안상 중요성이 매우 크다.

기업별 인증정보 보호와 오픈소스 관리 방안 모색

전문가들은 공급망 전반을 고려한 보안 대응이 필요하다고 지적하며, 오픈소스 구성요소의 철저한 관리와 인증정보 접근 권한 최소화를 주문한다. 이제 소프트웨어 공급망 공격은 AI 등장 이전부터 존재해 온 해킹 수법이었지만, 생성형 AI 시대에 접어들며 그 피해 규모와 영향력이 기하급수적으로 커질 수 있는 구조로 변모했다. 기업들은 AI 모델을 통합적으로 관리하는 도구 사용 시 공급망 보안 취약점을 사전에 차단하는 방안을 마련해야 하며, 외부 패키지의 출처를 명확히 검증하는 절차를 강화해야 한다.