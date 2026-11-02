KT 이강철-삼성 박진만 감독, 한국시리즈 우승誓い 수원에서 시작

KT와 삼성이 3일 수원에서 한국시리즈 1차전을 치른다. 이강철과 박진만 감독은 2일 미디어데이서 우승 의지를 밝히고 첫 선발 투수를 공개했다.

KBO리그 2026시즌의 마지막 무대를 가르는 한국시리즈 가 3일 경기 수원 라마다 프라자 호텔에서 열린 미디어데이와 함께 그 시작을 알렸다. KT와 삼성의 두 사령탑이 수원에서 마주했으며, 우승에 대한 강한 의지를 드러냈다. 이강철 KT 감독과 박진만 삼성 감독은 2일 열린 행사에서 각각 우승까지 필요한 게임 수를 손가락으로 보여주며 승부수를 던졌다.

신흥 명문과 전통의 강호 대결 구도

이강철 감독은 이번 한국시리즈를 신흥 명문과 전통의 강호의 맞대결로 규정했다. 그는 2013년 창단한 리그 최연장 팀인 KT가 2021년 첫 우승을 차지한 데 이어, 올해 세 번째 한국시리즈 진출을 이루었다며 자신감을 드러냈다. 이 감독은 정규시즌 90승으로 우승을 차지했고, 창단 첫 홈 100만 관중 돌파라는 쾌거도 이뤘다. 수원 시민과 함께 꼭 우승하겠다고 공언하며, 상대가 삼성이든 KIA든 전통과 신흥의 대결구도가 형성되었다고 해석했다.

Also read KT-삼성, 3일 한국시리즈 첫 맞대결…1차전 승리팀 우승 확률 73%

반면 박진만 삼성 감독은 프로야구에서 2등은 필요 없고 1등만 필요하다는 각오를 밝혔다. 그는 포스트시즌 1차전과 4차전을 내주는 위기를 겪었으나, 최종 5차전에서 KIA를 꺾고 한국시리즈 티켓을 손에 쥔 경험이 있다. 포스트시즌 2차전부터 다시 즐기는 분위기가 조성되었으며, 어려운 상황에서 이겨 올라온 기세를 이어가겠다는 것이다. 두 감독 모두 과거 한국시리즈에서 패배한 이력이 있어, 이번 기회의 소중함과 승리에 대한 갈망이 더욱 깊어졌다.

선발 투수 경쟁과 전술적 공방

한국시리즈 1차전 선발 투수가 공개되며 전술적 공방이 시작되었다. KT는 올 시즌 10경기에서 5승 2패, 평균자책점 2.13을 기록한 데이비스 대니엘을 1차선발로 내세웠다. 그는 삼성전 등판 경험이 없고 약 한 달간 충분히 쉬었기 때문에 선발로서의 무게감이 실린다. 반면 삼성은 정규시즌 7승 5패, 평균자책점 4.68의 최원태를 선발로 예고했다. 최원태는 올 시즌 KT와의 2경기에서 1패에 평균자책점 6.94로 부진한 바 있어, 이번 경기에서 재기를 요구받는다.

Advertisement

이강철 감독은 1위를 차지한 KT로서 1, 2차전을 잘 버텨야 한다고 강조했다. 아래에서 올라오는 팀은 타격 감각이 올라와 있는 반면, 1위 팀은 실전 감각이 필요하기 때문이다. 그는 투수들이 최소 실점으로 버텨주길 바라며, 선발진이 자신들에게 훨씬 힘이 있다고 자신했다. 박진만 감독은 삼성의 강점이 수비라고 되뇌며, 선수들이 한국시리즈에서 더 집중해줄 것으로 믿는다고 답했다. 특히 좌타 라인에서 삼성이 KT보다 낫다고 분석했으며, KT의 우수한 투수진을 공략하기 위해 좌타자들이 잘 쳐야 우승할 수 있다고 말했다.

30년만의 재회와 우승 다짐

두 감독은 선수 시절에도 한국시리즈에서 맞붙은 인연이 있다. 1996년 당시 해태 소속 투수였던 이강철 감독은 5경기에서 16이닝 1실점으로 활약하며 시리즈 MVP에 올랐다. 반면 현대 신인이던 박진만 감독은 19타수 2안타에 그쳤다. 30년이 지났지만 그 기억은 선명했다. 이 감독은 당시 박 감독 상대로 삼진을 많이 잡았던 기억이 난다고 웃으며 회상했고, 박 감독은 신인 시절 가장 치기 어려운 투수로 이강철 감독을 꼽았다고 말했다. 오다가 공이 없어졌다가 다시 나타나는 투구 스타일에 힘들었던 기억이 있다는 것이다.

미디어데이 마지막 기념촬영에서 이강철 감독은 손가락 6개를 펼쳐보이며 6차전에서 시리즈를 끝내겠다고宣言했다. 박진만 감독은 그보다 빠른 5차전 우승을 다짐하며 맞받았다. KT 이강철 감독은 신흥 명문이 전통의 강호를 어떻게 이기는지 보여주겠다는 각오를, 박진만 삼성 감독은 프로에서 2등은 필요 없다는 강한 의지를 밝혔다. 수원에서 시작되는 이번 한국시리즈가 두 감독의 야구철학과 선수들의 경기력이 어우러진 접전이 될지 주목된다.