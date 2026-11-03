KT 위즈 박영현, 한국시리즈 1차전 승부처 호투로 팀 승리 주도

KT 위즈 마무리 투수 박영현이 2026 KBO리그 한국시리즈 1차전에서 만루 위기와 폭투의 악재 속에서도 9회 3탈삼진으로 승리를 지켜냈다. 경기 후 감독의 MVP 기대에 보답한 그의 활약상.

KT 위즈 마무리 투수 박영현 이 2026 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 1차전 승리를 굳히는 핵심 동력이 되었다. 경기도 수원 케이티위즈파크 에서 열린 삼성 라이온즈 와의 1차전 경기에서 박영현 은 접전 끝에 팀의 8대 7 승리를 견인하며 시리즈 초반 주도권 확보에 기여했다.

박영현의 승부처 호투와 경기 흐름

박영현은 8회 말 1사 만루의 극적인 위기 상황에서 마운드에 오르며 팀의 승리를 마무리했다. 앞서 진행되던 경기에서 삼성 라이온즈는 6회까지 8대 0으로 크게 리드를 달렸으나, KT 위즈가 역전에 성공하며 8대 6으로 역전승을 거둔 바 있다.

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이후 8회에 KT 위즈가 1점을追及하여 8대 7로 쫓기는 상황에서 박영현의 등판이 필요해졌다. 그는 1사 만루라는 절체절명의 위기에서도 흔들림 없는 투구로 삼진 3개를 기록하며 게임энд를 장식했다.

이강철 감독의 신뢰와 MVP 기대감

이강철 케이티(KT) 위즈 감독은 한국시리즈 개막 하루 전인 2일 미디어데이에서 마무리 투수 박영현을 시리즈 최우수선수(MVP) 후보로 지목하며 강한 신뢰를 드러낸 바 있다.

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이 같은 기대는 박영현이 첫 경기에서 즉각적인 응답으로 충족되었다. 그는 1차전 승리 후 기자들과 만나 1차전을 잡는 것이 가장 중요했고, 이겨서 기분이 매우 좋다고 소감을 전하며 자신감을 보였다.

이강철 감독은 전날 이미 박영현이 오늘도 무조건 마운드에 오른다고 확신하며 준비하도록 지시했다. 이러한 예측은 박영현이 6회부터 몸을 풀며 평소 루틴을 모두 마친 행동과 맞물려 경기 운영의 핵심으로 작용했다.

악재 속에서도 견제한 투수진의 정신력

박영현의 등판 과정은 순탄치 않았다. 그는 만루가 되기 전에 나갈 것으로 예상했으나, 실제로는 만루 상황이 조성되자 무조건 막자는 각오로 투구대에 섰다.

첫 번째 타자 상대 시 삼성 류지혁이 좌익수 쪽으로 희생 뜬공이 될 만한 타구를 쳤으나, 공이 짧았고 3루 주자 구자욱이 부상 부담으로 홈으로 뛰지 못하며 점수로 이어지지 않았다.

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그러나 다음 타석에서 김현준을 상대로 폭투를 범하며 1점을 내줘 8대 8 동점이 되는 악재가 발생했다. 박영현은 자신이 망했다고 생각할 정도로 패배감을 맛보았으나, 정신을 차리고 재투구하며 상황을 반전시켰다.

9회 세이브와 우승 향한 포부

한 점 차 살얼음 승부가 이어진 9회초, 박영현은 포수 한승택의 슬라이더 사인을 믿고 던져 세 명의 타자를 모두 삼진으로 처리했다. 그는 자신의 속구가 매우 좋았지만, 슬라이더로 상대를 제압할 자신이 있었다고 밝혔다.

박영현은 중요한 경기에서 세이브를 기록한 것에 큰 만족감을 나타내며, 이 흐름을 유지한 나머지 경기에서도 좋은 모습을 보여 우승을 이루고 싶다고 다짐했다.

이번 승리는 4선승제인 한국시리즈의 첫 판을 KT 위즈가 가져왔다는 점에서 의미가 깊다. 박영현의 호투는 팀의 우승 행보에 동력을 실어주며 시리즈의 양상을 바꿔놓았다.