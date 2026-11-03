KT 안현민, 한국시리즈 1차전 역습 홈런으로 우승 발판 마련

KT 위즈 안현민이 한국시리즈 1차전에서 두 타석 만에 첫 홈런을 터뜨리며 팀의 승리를 이끌었다. KT는 삼성 라이온즈를 8-7로 물리치고 시리즈 선두에 섰다.

KT 위즈 의 주전 외야수 안현민 이 한국시리즈 (KS) 1차전에서 결정적인 활약을 펼치며 팀의 우승 가능성을 높였다. 그는 3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈 와의 경기에서 3회말 무사 2루 상황, 두 타석 만에 데뷔 후 첫 KS 홈런을 기록해 관중들에게 짜릿한 도파민을 선사했다.

안현민의KS 첫 홈런과 경기 흐름

안현민은 3-0으로 앞선 3회 무사 2루에서 삼성 선발 최원태의 체인지업을 받아 왼쪽 담장을 넘겼다. 이는 양팀 합쳐 올해 한국시리즈 1호 홈런으로, 경기의 분위기를 완전히 KT 쪽으로 돌렸다. 이후 삼성 배터리는 4~5회 연속 스트레이트 볼넷을 내보내며 정면승부를 포기하는 듯한 모습을 보였다.

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KT는 8-0까지 크게 앞서다가 삼성의 추격을 허용해 8-7로 접전을 벌이기도 했다. 그러나 리그 최고의 마무리 투수 박영현이 9회 세 타자를 연달아 삼진 처리하며 위기를 막아냈다. 이 결과 KT는 4전 3승제로 운영되는 시리즈에서 필요한 4승 중 첫 승을 거두었다.

부상 극복과 정규시즌 우승의 배경

안현민의 이번 성과는 지난 시즌 신인왕 수상과 WBC 대표팀 주축 타자로서의 활약에 이어진 자연스러운 결과다. 올 시즌 초반 그는 첫 14경기에서 3홈런, 11타점, OPS 1.161이라는 놀라운 성적표를 작성하며 기운찬 스타트를 끊었다. 하지만 4월 햄스트링 부상으로 62일간 공백기를 겪으며 회복이 더뎠다.

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안현민은 비시즌 중 5kg 감량 등 철저한 몸 관리로 '세 번째 시즌'을 준비했다고 밝혔다. 부상이 회복된 후 KT는 2위 LG 트윈스를 제치고 추월하며 정규시즌 우승을 차지했다. 그는 2위 삼성 라이온즈에 8경기 차 큰 격차를 벌리며 단단한 기반을 다졌다.

수원 홈에서의 필승 유니폼과 다음 일정

KT는 수원에서 한국시리즈를 치른 것이 올해가 처음이다. 2021년 통합우승 당시에는 고척스카이돔에서 경기가 열렸고, 2023년에는 준우승에 그쳤다. KT는 정규시즌 25경기에서 20승 2무 3패를 기록한 보라색 정조대왕 유니폼을 필승 부적처럼 입고 나섰다. 1차전 승리 팀의 우승 확률은 73.7%로 높다.

KT는 4일 같은 장소에서 2차전을 치른다. KT는 고영표를, 삼성은 크리스 페덱을 각각 선발투수로 내세울 예정이다. 안현민은 소셜미디어에서 본 해외 리그의 아름다운 우승 반지 사진을 보며 빠른 시일 내에 반지를 손에 넣겠다는 각오를 다졌다.