KIA, 키움에 9-2 대승…홈런 4방 폭발하며 5연승 신바람

프로야구 KIA 타이거즈가 27일 고척 키움전에서 홈런 4방을 앞세워 9-2로 승리, 5연승을 달리며 3위 KT를 1.5경기 차로 추격했다. 김도영은 시즌 14호 홈런으로 홈런 선두를 질주했고, 박재현은 데뷔 첫 선두타자 초구 홈런을 기록했다. 제임스 네일은 7이닝 1실점 호투로 시즌 2승을 따냈다.

27일 고척 스카이돔에서 열린 키움 히어로즈 와의 원정 경기에서 KIA 타이거즈 가 9-2로 승리하며 5연승 을 달렸다. 이날 승리로 KIA는 시즌 승률 0.551(27승 1무 22패)를 기록, 3위 KT 위즈를 1.5경기 차로 추격하게 됐다.

반면 키움은 4연패에 빠지며 리그에서 가장 먼저 30패(20승 1무)를 기록, 최하위 탈출에 실패했다. KIA 타선은 키움의 외국인 에이스 라울 알칸타라를 상대로 홈런 4방을 터뜨리며 승기를 잡았다. 1회초 박재현이 선두타자 초구 홈런을 기록하며 기선을 제압했고, 4회에는 김도영이 시즌 14호 홈런을 쏘아 올리며 홈런 부문 선두를 굳혔다. 8회에는 나성범과 한준수가 백투백 홈런을 작렬시켜 알칸타라를 마운드에서 끌어내렸다. 이후 KIA는 키움 불펜을 상대로 추가 5점을 올리며 승부를 결정지었다. 특히 나성범은 8회 3타점 적시 2루타로 쐐기를 박았다.

KIA 선발 제임스 네일은 7이닝 6피안타 8탈삼진 1실점의 호투로 시즌 2승(4패)째를 거뒀다. 한편 같은 날 삼성 라이온즈는 인천 SSG 랜더스전에서 4-1로 이겨 1위를 지켰고, 선발 아리엘 후라도가 7이닝 1실점으로 3승째를 따냈다. SSG는 8연패에 빠지며 7위로 추락했다. 두산 베어스는 잠실에서 KT 위즈를 5-0으로 꺾고 4연패에서 탈출했으며, 대체 외국인 투수 웨스 벤자민이 7이닝 무실점으로 친정팀 KT를 막아냈다.

LG 트윈스는 부산에서 롯데 자이언츠를 8-6으로 이기며 4연승으로 2위를 유지했고, NC 다이노스는 창원 한화 이글스전에서 권희동의 8회 말 결승 2점 홈런에 힘입어 6-4로 역전승했다. 한화는 선발 타자 전원 안타를 기록하고도 3연승을 마감했다





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KIA 타이거즈 키움 히어로즈 홈런 5연승 프로야구

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