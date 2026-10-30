KIA, 역전 적시타로 삼성 라이온즈 이기며 2승 2패 기록 완성

KIA 타이거즈가 전남광주 기아챔피언스필드에서 한준수의 역전 적시타로 삼성 라이온즈를 4-2로 물리치며 플레이오프에서 2승 2패를 기록했다. 경기상 세부 내용과 선수들의 활약을 정리한다.

KIA 타이거즈 는 전날, 전남광주 기아챔피언스필드에서 열리는 삼성 라이온즈 와의 플레이오프 4차전에서 역전 결승 적시타를 주도해 4-2로 승리할 수 있었습니다. 이 경기에서 한준수는 경기 종료 직전의 결정적 타이밍에서 제작되는 적시타를 통해 득점을 올려 팀에 승리의 큰 점수를 부여했고, KIA는 2승 2패라는 같은 점수표를 다시 한 번 거두게 되었습니다.

전군은 2점을 앞서는 상황에서도 다시 점수를 넣어가며 여로를 재수립했고, 결국 4점 차로 승리하는 데 성공했습니다. 이 승리와 동시에 KIA는 한국시리즈에 연결되는 승리의 문을 다시 열었습니다. 경기 전날 3차전에서도 힘겨운 상황에서 경기를 마주했으나 결국 1승 1패에 농도성을 유지하며 승리해 큰 족쇄에 걸려 있었던 KIA는 이번 4차전에서 빛나는 재원과 끝없는 간접 전술을 동원해 승리를 거두었습니다. 다른 쪽에서는 삼성 라이온즈가 승리한 뒤 같은 기록을 남겼습니다.

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KIA 삼성 플레이오프 4차전 결과

두 팀은 하루 휴식 뒤, 오는 1월 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 마지막 5차전을 맞이합니다. 결국 이 경기에서 우승한 팀이 KT 위즈와 한국시리즈를 맞이하여 최종 7전 4승제로 우승을 차지하게 됩니다. 경기에서는 한편 KIA와 삼성 사이에 선발 투수들인 제임스 네일과 크리스 페덱이 각각 리턴 매치를 진행했습니다. 94구를 던진 페덱은 99개의 공을 힘껏 쏘아내며 6피안타 6탈삼진 1실점을 기록했으며, 네일은 82구를 던지며 힙스놋을 예방할 수 없었으나 1실점과 함께 6피안타 5탈삼진이라는 강한 투구 기록을 남겼습니다.

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경기 종반에 KIA가 지점을 따내는 패턴을 펼쳤고, 한주는 2루에 안착하면서 Samsung과 깨진 교차를 방지하였습니다. 또한 김선빈은 평균 쉬지 않고 우중간 안타를 기록해 득점을 은속화했습니다. 이후 한준수는 적시타를 빌려가며 KIA의 승리 차를 한 번 더 남겼습니다. 선수들은 체력을 유지는 물론에도 골키퍼들의 플레이를 견고히 다지고 있습니다.

한국시리즈 전망과 최종전 일정

논평자들은 KIA의 muscle power와 승리 아름다움을 칭찬하며 앞으로의 매치를 기대하라고 조언합니다. 결과적으로, 두 팀은 2승 2패로 골리메니아에 대해 혹은 다시 시도하지 마십시오. 스포츠로서이공은 한 운이 분홍이며, 종례에서는 에미션에 따라 전시와 그래프를 작성하고 함께비전을 띄우도록 한다.