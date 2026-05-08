KIA 아데를린·박재현 홈런포로 롯데 꺾고 KT·SSG·삼성도 승리

프로야구 KIA가 아데를린 로드리게스와 박재현의 홈런포로 롯데를 8-2로 제압했다. 아데를린은 데뷔 후 친 안타 4개가 모두 홈런이라는 역대 최초의 기록을 세웠고, 박재현은 4타수 3안타, 2타점, 3득점을 기록하며 활약했다. 한편, KT는 키움을 8-0으로 대파하며 선두를 굳게 지켰고, SSG는 두산을 4-1로 눌렀으며, 삼성은 NC를 4-3으로 제압하며 승리했다.

프로야구 KIA 는 8일 부산 사직구장에서 열린 KBO리그 원정 경기에서 롯데를 8-2로 제압하며 승리했다. KIA 의 아데를린 로드리게스가 9회 비거리 135m짜리 중월 투런홈런으로 쐐기를 박으며 팀의 승리를 이끌었다.

아데를린은 한국 무대에 데뷔한 후 친 안타 4개가 모두 홈런이라는 역대 최초의 기록을 세웠다. KIA의 1번 타자 박재현은 1회 나균안을 상대로 선두 타자 홈런을 터뜨린 데 이어, 7회에도 다시 나균안을 상대로 우중월 솔로포를 기록하며 4타수 3안타, 2타점, 3득점을 올리는 활약을 펼쳤다. KIA는 7회 1사 만루에서 아데를린의 땅볼 때 롯데 유격수 전민재의 포구 실책, 나성범의 희생플라이, 롯데 구원 투수 최이준의 폭투를 묶어 3점을 더 보태며 5-1로 달아났다. 한편, KT는 원정에서 키움을 8-0으로 대파하며 선두를 굳게 지켰다.

KT 선발 투수 오원석이 7이닝 동안 삼진 5개를 잡고 무실점하며 시즌 4승째를 챙겼다. 타선에서는 KT 유준규가 6회 3루타로 2타점을 올린 데 이어 8회 1타점 적시타를 기록하며 팀의 승리를 이끌었다. 키움 선발 안우진은 4이닝 동안 삼진 8개를 잡고 무실점을 기록했지만, 불펜이 무너지며 팀의 패배를 막지 못했다. SSG는 잠실에서 두산을 4-1로 눌렀다.

SSG 투수 앤서니 베니지아노가 5와 3분의 2이닝을 1실점으로 막고 첫 승리를 거뒀다. 8번 채현우가 2회 좌전 안타, 4회 희생플라이로 2-0 리드를 안기며 팀의 승리를 이끌었다. 친정팀 두산을 상대한 SSG 김재환은 멀티히트를 기록하며 활약했다. 삼성은 원정에서 NC를 4-3으로 제압했다. 삼성 투수 장찬희가 6이닝 1실점의 호투로 첫 선발승을 거뒀다.

삼성은 5회 구자욱의 홈런 등을 묶어 4-0으로 달아났고, 4-3에서 구원 등판한 삼성 마무리 김재윤은 승리를 지켜내며 역대 6번째로 200세이브 고지를 밟았다





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