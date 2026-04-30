KIA 김호령, 연장전 대활약으로 단독 5위 탈환…하위 라운드 출신의 성공 신화

KIA 타이거즈가 NC 다이노스와의 원정 경기에서 연장전에서 대거 5점을 터뜨리며 9-4로 승리했다. 김호령이 커리어 두 번째 멀티홈런을 기록하며 경기의 주인공이 됐고, KIA는 하루 만에 단독 5위 자리를 되찾았다. 또한, 한유섬, 문성주, 송승기, 성영탁 등 하위 라운드 출신 선수들의 성공 사례도 함께 소개했다.

KIA 타이거즈 가 NC 다이노스 와의 원정 경기에서 연장 10회초에 5점을 터뜨리며 9-4로 승리했다. 이범호 감독이 이끄는 KIA는 이날 경기에서 홈런 2방과 14안타를 기록하며 5할 승률을 회복하고 단독 5위 자리에 올랐다.

선발 이의리는 5이닝 3실점을 기록했고, 불펜진은 5이닝 1실점으로 막아내며 정해영이 시즌 첫 승을 따냈다. 타선에서는 김도영이 시즌 10홈런을 기록했고, 박재현과 한준수가 각각 3안타를 때려냈다. 특히 김호령은 커리어 두 번째 멀티홈런을 기록하며 3안타 4타점 2득점으로 경기의 주인공이 됐다.

신인 드래프트에서 지명 순위가 높다고 해서 반드시 성공하는 것은 아니다. 2012년 9라운드 85순위로 지명된 한유섬은 장타력을 극대화하며 성공적인 프로 생활을 이어가고 있다. 2018년 41홈런 115타점, 2021년 31홈런 97타점, 2022년 21홈런 100타점을 기록하며 최정과 함께 SK와 SSG의 거포듀오로 활약했다. 문성주 역시 2018년 2차 10라운드 97순위로 지명된 후 꾸준한 활약으로 LG의 주전 좌익수로 자리매김했다.

송승기는 2021년 2차 9라운드 87순위로 지명된 후 퓨처스리그에서 트리플크라운을 달성하며 LG의 5선발로 성장했고, 성영탁은 2024년 10라운드 96순위로 지명된 후 신인왕 후보로 올스타에 선정되며 빠른 성장을 보였다. 김호령은 2015년 2차 10라운드 102순위로 KIA에 지명된 후 2016년 주전 중견수로 활약하며 121안타 8홈런 41타점 72득점 19도루를 기록했다.

그러나 2017년 FA 최형우와 로저 버나디나의 영입으로 주전 자리를 잃고 2020년부터 2024년까지 100경기 이상 출전하지 못했다. 2023년과 2024년에는 1할대 타율에 그치며 부진을 겪었지만, 작년 소크라테스 브리또의 재계약 불발과 나성범의 부상, 최원준의 이적을 틈타 주전 중견수로 복귀했다. 작년 105경기에 출전해 타율 .284 94안타 6홈런 39타점 46득점 12도루를 기록하며 공수겸장으로 성장했고, 올해도 28일까지 타율 .288 1홈런 9타점 13득점으로 준수한 활약을 이어갔다. 29일 NC전에서 커리어 두 번째 멀티홈런을 기록하며 KIA의 단독 5위 탈환을 이끌었다. 김호령의 지속적인 성장으로 FA시장에서 대어로 떠오를 가능성도 높아지고 있다





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KIA 타이거즈 NC 다이노스 김호령 하위 라운드 성공 신화

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