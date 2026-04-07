KDI, 중동 전쟁 여파로 한국 경제 하방 위험 확대 경고: 물가·소비·투자 위축 우려

한국개발연구원(KDI)이 중동 전쟁의 영향으로 한국 경제의 하방 위험이 커지고 있다고 경고하며, 유가 상승과 불확실성 확대로 인한 물가 상승, 소비 위축, 투자 제약을 우려했다.

1일 부산항 신선대부두에 컨테이너들이 쌓여있다. 연합뉴스\한국개발연구원( KDI )은 중동 전쟁 의 여파로 회복세를 보이던 한국 경제에 하방 위험이 커지고 있다고 경고했다. 유가 상승으로 시작된 물가 상승 세가 다른 품목으로 확산되고 있으며, 높아진 불확실성이 물가, 소비, 투자, 수출 등 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 증폭시킬 수 있다고 지적했다. KDI 는 7일 발표한 4월 경제 동향 보고서에서 “완만한 회복세를 보이던 우리 경제가 중동 전쟁 으로 인해 하방 위험이 확대되고 있다”고 밝혔다. 이는 지난달 ‘하방 가능성’으로 표현했던 전망보다 우려 수위가 높아진 것이다.\ KDI 는 내수 회복세가 완만하게 개선되고 있고 반도체를 중심으로 수출도 견조한 증가세를 보이고 있지만, 중동 전쟁 으로 인한 국제 유가 급등과 글로벌 공급망 불안정 등이 경제의 하방 요인으로 작용한다고 분석했다. 우선 최근 지표들은 나쁘지 않다.

2월 설 연휴로 조업일수가 3일 감소했음에도 불구하고, 전체 산업생산은 전월 대비 0.5% 증가하며 개선세를 이어갔다. 1~2월 소매판매 역시 전년 동기 대비 2.7% 증가했다. 서비스업 생산도 3.3% 증가했다. 3월 소비자물가지수는 전년 동기 대비 2.2% 상승하며 정부의 물가 목표 범위(2%대 초반) 내에서 관리되고 있다. 문제는 3월 중동 전쟁 이후다. KDI는 전쟁의 파급 효과로 소비 심리와 설비·건설 투자가 위축될 수 있다고 우려했다. 실제로 두바이유 평균 가격은 1월 배럴당 62달러에서 지난달 128.5달러로 두 배 이상 급등했다. 미래 물가 상승 압력을 가늠하는 기대 인플레이션율(10년물 국채 금리) 역시 2월 2.5%에서 지난달 2.7%로 상승했다. 소비자심리지수는 지난달 107.0으로 전월(112.1) 대비 큰 폭으로 하락했다. 기업들의 체감 경기를 나타내는 기업경기실사지수(BSI) 전망도 제조업(77→71)과 비제조업(74→70) 모두 하락했다. KDI는 “중동 전쟁의 영향이 확산되면서 물가 상승 압력이 커질 수 있다”며 “유가 급등에 따른 비용 상승이 석유 제품 외 다른 품목으로 점차 확산될 수 있다”고 진단했다. KDI는 또한 “유가 상승이 물가에 점진적으로 반영되면서 향후 소비에 부정적인 요인으로 작용할 수 있다”고 전망했다. 아울러 “글로벌 경제 불확실성 속에서 수출 여건이 악화되면서 불확실성 확대로 투자 회복이 제약될 수 있다”며 “중동 전쟁으로 인한 건설 자재 가격 상승이 착공 지연과 공사 기간 연장으로 이어져 건설 투자 회복을 제약할 수 있다”고 내다봤다.\KDI의 이번 보고서는 중동 전쟁이 한국 경제에 미치는 부정적인 영향이 예상보다 크고 광범위할 수 있다는 점을 강조하고 있다. 유가 상승과 공급망 불안정은 이미 여러 경제 지표에 부정적인 영향을 미치고 있으며, 이러한 추세가 지속될 경우 한국 경제의 회복세를 둔화시키고 경기 침체를 심화시킬 수 있다는 우려를 나타내고 있다. KDI는 정부가 물가 안정을 위한 정책적 노력을 강화하고, 기업들이 불확실성에 대비하여 리스크 관리를 철저히 해야 한다고 조언했다. 또한, 중동 정세 변화에 대한 면밀한 모니터링을 통해 경제 상황에 탄력적으로 대응해야 한다고 강조했다. 이번 보고서는 한국 경제가 당면한 과제를 명확히 제시하고, 정부와 기업의 적극적인 대응을 촉구하며 경제 회복을 위한 노력을 강조하고 있다. KDI는 경제 주체들이 선제적으로 위험에 대응하고, 미래를 위한 지속 가능한 성장을 추구할 수 있도록 적극적인 지원과 협력을 제공해야 한다고 밝혔다





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