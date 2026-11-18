한국개발연구원(KDI)이 반도체 수출 호조와 가중치 확대 효과를 반영해 내년 한국 경제성장률 전망치를 3.9%로 대폭 상향 발표했다. 주요 기관 중 유일하게 성장세가 이어질 것으로 전망한 가운데, 세부 지표와 정책 권고사항을 살펴본다.

한국개발연구원 ( KDI)이 내년 한국 경제성장률 전망치를 기존 2.2%에서 1.7%포인트 급격한 3.9%로 상향 조정했다. 이는 올해 성장률 전망치인 3.8%를 앞지르는 수치로, 반도체 산업의 회복세가 내년도 경제 성장을 주도할 것으로 KDI 는 판단했다. 18일 발표한 2026년 하반기 경제전망 보고서에는 투자와 소비, 고용 지표의 개선 가능성도 함께 명시되어 있다.

주요 기관 중 유일 내년 성장률 상향

KDI의 내년 성장률 예측치는 국제통화기금(IMF)의 3.3%, 한국은행의 2.9%, 국회예산정책처의 2.7%, 경제협력개발기구(OECD)의 2.6%, 아시아개발은행(ADB)의 2.3%, 그리고 재정경제부의 2.2%보다 모두 높은 수준이다. 국내외 주요 거시경제 전망 기관 중 내년도 경제 성장률을 올해보다 높게 본 곳은 KDI가 유일한 사례다.

Also read [속보] IMF, 올해 한국 성장률 3.9% 전망…내년 3.3%

이번 상향 조정의 주요 배경에는 반도체 수출 호조와 반도체 관련 업종의 국내총생산(GDP) 산정 가중치 확대 효과가 작용했다. 컴퓨터, 전자 및 광학기기 제조업이 명목 GDP에서 차지하는 비중은 2022년부터 2025년까지 평균 7.5%에서 올해 상반기 20.7%로 급격히 커졌다. 이로 인해 반도체 판매 물량이 예상보다 약간만 증가해도 전체 경제 성장률을 끌어올리는 효과가 더 크게 나타난다.

수출 및 투자 지표 전면 개선 예상

KDI는 반도체와 인공지능(AI) 기반시설 투자 관련 품목의 수요가 지속될 것으로 보고, 총수출 물량 증가율을 올해 10.3%에서 내년에도 8.1% 늘어날 것으로 전망했다. 이에 따라 국제수지 기준 상품 수출액은 1조2342억달러에서 1조4372억달러로 16.4% 증가하고, 경상수지 흑자는 5162억달러에서 6013억달러로 16.5% 확대될 것으로 분석했다.

Advertisement

총고정투자 증가율은 올해 4.1%에서 내년 5.1%로 높아질 전망이다. 설비투자 증가율은 8.7%에서 8.1%로 다소 낮아지지만, 반도체 공장 등 비주거용 건축물 건설이 이어짐에 따라 건설투자 증가율은 0.0%에서 2.5%로 상승할 것으로 보인다. 지식재산생산물투자 증가율은 올해와 내년 모두 5.3%로 유지될 것으로 예상했다.

물가 안정 및 정책 권고사항

김미루 KDI 거시금융정책연구부장은 소득 수혜가 특정 부문에 집중되면서 해당 부분에서 소비가 발생할 뿐, 모든 계층의 소비가 늘어나는 것은 아니라고 지적했다. 그는 체감경기와 경제성장률 간의 괴리가 존재함을 강조하며, 향후 경제 지표 해석에 신중함이 필요함을 암시했다.

KDI는 국제유가 안정과 반도체 호황에 따른 소득 증가 효과가 민간소비에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보았다. 결과적으로 민간소비 증가율은 올해 1.8%에서 내년 2.4%로, 총소비 증가율은 2.0%에서 2.7%로 상승할 전망이다. 취업자 수 증가 폭도 12만 명에서 20만 명으로 확대될 것으로 예상된다.

소비자물가 상승률은 국제유가 하락으로 올해 2.7%에서 내년 2.4%로 낮아질 것으로 KDI는 내다봤. 근원물가 상승률은 소비 회복에 따른 수요 압력으로 인해 올해 2.6%, 내년 2.5% 수준을 유지할 것으로 예측했다. 다만 내년에도 소비자물가 상승률이 물가안정 목표치인 2%를 웃돌 가능성이 크다고 판단했다.

Advertisement

리스크 요인과 향후 전망

KDI는 경기와 물가 동향에 맞춰 재정 집행을 유연하게 조절하고, 통화정책은 현재의 긴축 기조를 유지할 것을 권고했다. 반면 글로벌 AI 기반시설 투자가 위축될 경우, 경제 성장률이 현재 전망치를 크게 하회할 위험이 있다고 경고했다.

반면 반도체 수요가 높은 수준을 유지하고 국내 생산능력이 예상보다 빠르게 증설될 경우, 성장률은 현재 전망치를 상회할 가능성도 있다고 KDI는 분석했다. 이는 반도체 산업의 변동성이 한국 경제 전체에 미치는 영향이 절대적임을 다시 한번 시사하는 대목이다.